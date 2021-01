Der Overwatch-Weltmeister aus 2016, Ryujehong, verdient sein Geld jetzt als professioneller Content-Creator für das Profi-Team Gen G. Doch ein neuer Twitch-Stream könnte seiner Karriere schaden. Er streamte offenbar angetrunken und geriet mit seiner Ko-Streamerin aneinander. Was für manche „scherzhaftes Necken“ ist, ist für andere frauenfeindlich und sexistisch.

Wer ist das? Der 29-jährige Ryu „Ryujehong“ Je-hong galt zu seiner aktiven Zeit als einer der besten Support-Spieler in Overwatch überhaupt. Der war vor allem für sein Spiel als Ana bekannt.

Er gehörte zu dem Team, das 2016 die erste Weltmeisterschaft in Overwatch gewann. Da waren die Südkoreaner führend.

Ryujehong war drei Jahre Profi in der Overwatch-Leage als Flex-Support für Seoul Dynasty und die Vancouver Titans. Er hat seine Karriere aber jetzt beendet und ist professioneller Content-Creator für Gen G. geworden, einem der größten E-Sport-Teams in Südkorea. Laut Forbes ist Gen G. die sechstwertvollste E-Sport-Organisation der Welt, mit einem Wert von 185 Millionen US-Dollar.

Vor einer Woche hatte sich der CEO von Gen G. noch über die Verpflichtung des Weltmeisters gefreut: Da kehre eine Legende zurück.

@ryujehongsexy coming back to the fam is something I didn’t think was possible. This guy’s a legend and what he wants to do in content are awesome. Going to keep some surprises here, so stay friggin tuned! (4/6)