Der größte Streamer auf Twitch ist gerade Felix „xQc“ Lengyel und das größte Spiel ist das 8 Jahre alte GTA 5. Bei GTA läuft der Roleplay-Server „No Pixel 3.0“ seit Wochen heiß. Doch nun wurde xQc permanent von dem Server gebannt: Der Hitzkopf fühlte sich einmal mehr ungerecht behandelt und verlor die Beherrschung und das am Ostersonntag.

Das ist die Situation auf Twitch: Es ist seit langem kein großes neues Spiel erscheinen, das auf Twitch Furore macht. Daher dominieren die Klassiker.

Die größten Spiele auf Twitch sind gerade LoL, Fortnite und MineCraft. Und eben GTA 5: Durch den Roleplay-Server „No Pixel 3.0“ erlebt das Spiel 2021 seinen dritten oder vierten Frühling. Auf dem Server jagen Streamer, die Cops spielen, andere Streamer, die Verbrecher spielen, oder man lebt einfach als Burger-Brater vor sich hin.

Die größten Streamer auf Twitch sind gerade Ludwig, dessen Endlos-Stream immer noch läuft, und der Twitch-Rowdy vom Dienst, xQc. Der ist seit Monaten auf einem Höhenflug und bietet seinen Zuschauern ständige Unterhaltung. Seine Fans erwarten von ihm Action, Konflikte, Drama und Ausraster. Und all das bekommen sie: Seit seinem Debüt in der Overwatch-Liga 2018 weiß man, dass xQc ein Hitzkopf ist, der sich in heiklen Situationen nicht im Griff hat.

Der Kanadier xQc wird dabei immer mehr zum „Schurken von Twitch“: Seine Zuschauer lieben ihn, aber er gerät ständig in Konflikt mit anderen Streamern.

Die Zahlen nach den letzten 7 Tagen: Im April 2021 ist xQc der größte Streamer und GTA 5 das größte Spiel auf Twitch.

Toter Cop verpeift xQc – der rastet daraufhin aus

Dass ist der neue Bann von GTA 5: Der Twitch-Streamer xQc hatte einmal mehr Ärger mit der Spieler-Polizei in GTA 5. Erst vor wenigen Wochen war xQc gebannt worden, weil er einen Cop aus der Gefängniszelle heraus erschossen hatte.

Das Unheil nahm gestern Abend seinen Lauf, nachdem xQc einen Polizisten in GTA 5 Online getötet hat, der von einem anderen Streamer gespielt wurde. Der „tote Polizist“ gab diese Information an andere Streamer weiter: Er murmelte röchelnd: “Es war X.”

xQc, der diese Situation beobachte, fluchte dann: „Der Typ betreibt Meta-Gaming, während er tot ist.“ Der Vorwurf war also, dass der Cop nicht richtig „seine Rolle spielt“, sondern die Regeln bricht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Bann-Grund: xQc wiegelt Zuschauer auf, andere Streamer zu bedrängen

Letztlich führte das zu einer Eskalation der Situation. Der Charakter von xQc wurde verhaftet. Die Zuschauer von xQc betrieben „Chat hopping“: Sie wechselten in die Streams von anderen Twitch-Streamer und setzten sich für xQc ein, indem sie die anderen Streamer angriffen und beleidigten. So ein Verhalten ist auf Twitch verpönt.

xQc schien dieses Verhalten noch zu befeuern. Er sagte: Das wäre nicht die Schuld von „Chat-Hoppern“, die würden nur das mieses Verhalten der anderen kritisieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Einer der so angegriffenen Twitch-Streamer warf einem von xQcs Zuschauern vor, der ihn flamte: „Ein gehirntoter Neanderthaler“ zu sein, der sich über was beschwert, das niemand gemacht hat, um jemanden zu beschützen, der nicht mal weiß, dass er exisitiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Letztlich führte das zum Bann von xQc.

Das ist der dritte Bann, den xQc auf dem „No Pixel“-Server erhält. Alle drei kamen mit der Nachricht, sie seien permanent. Die ersten zwei wurden aber nach einer Weile aufgehoben.

Twitch-Streamer xQc nutzt Bann, um noch populärer zu werden

Erst flamen, dann entschuldigen

So reagiert xQc:

Wie in der Vergangenheit reagierte xQc erstmal verständnislos. Das sei alles unfair. Die “Cops” würden ihn bannen, weil er gewinnt.

Später entschuldigte sich xQc für sein Temperament. Er sei am Ende des Streams mies drauf gewesen und wurde unvernünftig. Er mahnt seine Fans, ruhig zu bleiben und keine anderen Streamer anzugreifen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Vorwurf ist: xQc wird groß auf dem Rücken von Roleplayern

Das ist der Konflikt: Der Vorwurf an xQc ist es, dass er selbst mit seiner Art des aggressiven Spielens viel Aufmerksamkeit erzeugt, aber das zu Lasten der anderen Streamer auf dem Server geht. Die anderen werden so zu Statisten in xQcs Spiel.

Ein Polizist sagt ihm etwa klar, es wär besser, wenn er für immer aus der „Stadt“ verschwindet, sich also nie wieder auf dem No-Pixel-Server von GTA 5 blicken lässt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

xQc hat aber nicht vor, von No Pixel zu verschwinden. Er antwortet dem Cop: “Ich werde schon bald wieder auf der Straße sein!”

Das Muster “xQc gegen alle anderen” sorgt seit Dezember 2020 für Gesprächsstoff: Da begann der Trend, dass Rollenspieler sich in großen Online-Projekten auf Twitch zusammentaten mit dem Survival-MMO Rust. Schon damals tauchte xQc auf und nutzte das Rollenspiel von anderen “für seinen Stream.” Das führt immer wieder zu Konflikten:

50 Streamer spielen brav ein Survival-MMO, nun naht der böse Bube von Twitch