Der Streamer Jaryd „summit1g“ Lazar hat seinen Fans gedroht, weniger auf Twitch zu streamen oder sogar ganz von der Streaming-Plattform weg zu gehen, denn die Zuschauer vermiesen ihm den Spaß. Nach der Drohung streamte er aber täglich bis zu 13 Stunden weiter. Das scheint auch der Grund seiner Probleme zu sein.

summit1g ist einer der fleißigsten und größten Streamer auf Twitch. Er ist neben dem Kanadier xQc der Favorit auf die Twitch-Krone 2020 und reißt dafür ein riesiges Pensum ab: Er streamt täglich zwischen 10 und 13 Stunden und hat sich eine gewaltigen Zuschauerschar aufgebaut.

In den letzten 180 Tagen war summit1g 1900 Stunden auf Sendung. Also jeden Tag über 10,5 Stunden live – ohne Urlaub, Wochenende oder Krankentage.

Das setzt ihm zu. In letzter Zeit kriselt es ein wenig zwischen ihm und seinen Zuschauern:

So hatte summit1g eine Weile MMORPGs wie ESO gespielt und auf Twitch gezeigt, darunter litten sein Kanal und seine Stimmung erheblich

Ein Werbestream für Marvel’s Avengers sorgte für Konflikt mit seinen Fans, denn die machten das Spiel runter. Das wollte summit1g bei einem bezahlten Werbe-Stream nicht haben

Ihr macht mir den Spaß kaputt

Das war die Drohung: Summit1g hatte Ende August keinen guten Tag. Eigentlich ist der Twitch-Star im Moment vor allem in DayZ aktiv, aber jetzt schaute er mal mit seinem Kumpel shroud in Fall Guys rein, doch der Twitch-Chat setzte ihm augenscheinlich stark zu.

Irgendwann hatte summit1g den Kanal voll und sagte dem Twitch-Chat seine Meinung:

Ihr Jungs wisst echt, wie ihr einem den Spaß versauen könnt, vielen Dank. Ich denke jetzt ist die richtige Zeit dafür, um zu sagen, dass ich darüber nachdenke, weniger zu streamen. Vielleicht nehm ich mir ein paar Tage die Woche frei. Ich denke, hier ist echt die Grenze überschritten. Wir spielen Fall Guys. Wenn ich nicht mehr Spaß dabei haben kann, Fall Guys mit euch zu spielen, weiß ich echt nicht, was ich noch spielen soll. Ich denke Twitch wird immer schlechter. Wenn ihr mir sogar hier den Spaß verderbt, weiß ich nicht mehr, ob ich noch länger auf Twitch sein will. Vielleicht lass ich den Vertrag auslaufen. Werden wir sehen. summit1g

Während er das sagt, sind Leute im Chat entsetzt. Das könne er doch nicht machen. Man hasse den Twitch-Chat ja auch. Wer hätte da was Böses gesagt?

Was stört ihn? Summit1g sagt, die „Toxizität“ auf Twitch würde ständig zunehmen und ihm das Spielen und Streamen vermiesen. Es würde immer schlimmer werden in letzter Zeit. Twitch hätte eine Wandlung zum Schlechten hingemacht.

Früher habe er gestramt, weil es mehr Spaß gemacht hat, vor Publikum zu spielen, als ganz allein. Aber jetzt hätte er mehr Lust mit seinen Kumpels zu spielen, ohne dass ihm wer zuschaut.

„Nehmt nicht alles ernst, was ich sage“

So ging es weiter: Nach dem Statement von summit1g streamte er die nächsten Tage sein volles Programm mit bis zu 12 Stunden täglich.

Später erklärte er: Manchmal, wenn er spiele, rege er sich auf. Videogames und sein Stream seien eben sein Leben, da sei er leidenschaftlich.

Sein Leben drehe sich um diese beiden Dinge. Wenn er sich in was reinsteigere, raste er manchmal aus und sage was, das die Leute nicht so ernst nehmen sollten.

Wenn er „salty“ und „mad“ werde, also weinerlich und wütend, dann sage er „Scheiße, die er nicht so meine.“

Gefangener der eigenen Zwänge

Das steckt dahinter: Das Problem von summit1g ist, dass er wenig Handhabe hat, seinem Chat zu drohen.

Denn Drohungen laufen gegen seine eigenen Vorlieben und Interessen:

summit1g möchte ja möglichst viel streamen: Er ist ein Grinder durch und durch.

er möchte einen lebendigen, aktiven Twitch-Kanal, der nur so an ihm vorbeirauscht, denn das gibt ihm ein gutes Gefühl

von Twitch wegzugehen, nach so vielen Jahren und nachdem der Kanal auf 5,34 Millionen Follower gewachsen ist, scheint fast undenkbar. Zudem hat er erst im Mai 2020 einen großen Vertrag unterschrieben

Die naheliegenden Lösungen für seine Probleme wären:

Öfter mal wirklich einen Tag frei zu machen und zu entspannend.

Den Chat in einen „Sub only“-Mode zu stellen. Dann können nur Spieler chatten, die auch ein kostenpflichtiges Abo laufen haben. Allerdings will summit1g das nicht, denn dann sei ihm „der Chat zu lahm“ und es gefällt ihm auch nicht. Und einen Tag oder gar mehrere Tage frei nehmen, scheint ihm auch gegen den Strich zu gehen.

Man sieht an summit1g, dass selbst die härtesten und erfahrensten Streamer auf Twitch unter dem riesigen Pensum leiden, wenn sie wirklich „der Top-Star“ auf der Plattform sein wollen. Denn dazu gehört ein fast unmenschliches Arbeitspensum.

Schon 2017 hatte der Streamer Professor Broman gesagt, er hat Angst Twitch frisst sein Leben auf. Der Streamer sagte damals: Der einzige, der letztlich die Kamera abschalten könne sei gleichzeitig derjenige, der am meisten davon profitiere, wenn die Kamera immer läuft.

Dieses Phänomen hat sich in den letzten Jahren verfestigt und bestätigt: Die Streamer entscheiden selbst, wie lange sie auf Sendung sind und wie viele Pausen sie sich gönnen. Dabei treffen sie wohl keine sehr gesunden Entscheidungen.

xQc (rechts) ist genauso erfolgreich wie summit1g und genauso durch im Moment.

Mammut-Schichten ohne Urlaub fressen die 2 größten Twitch-Streamer auf

summit1g und der Kanadier xQc sind die größten Streamer auf Twitch, weil sie jeden Tag Doppel-Schihten abreißen mit Streams über 10, 12 oder 13 Stunden. Es ist kein Wunder, dass beide so erfolgreiche Streamer unter dieser dauerhaften Überbelastung leiden.

Auch xQc hat in letzter Zeit Aussetzer:

