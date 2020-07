Der Twitch-Streamer SDSocrates bescherte seinen Zuschauern einen herzergreifenden Moment in seinem Twitch-Stream. Grund dafür war seine Mutter, die den Stream kaperte und viele Zuschauer dahinschmelzen ließ.

Das ist die Situation: Der Streamer SDSocrates war gerade dabei, Halo 3 zu zocken und kurzzeitig nicht am Rechner. Während seine Zuschauer eine Spielfigur beobachteten, die sich nicht bewegte, kam die Mutter des Streamers ins Bild und setzte sich an seinen Schreibtisch.

Dort sorgte sie für einen Moment, von dem sie dachte, er würde ihrem Sohn furchtbar peinlich sein. Doch viele Zuschauer zeigten sich hingegen begeistert von der Mutter. Ein Clip geht jetzt durchs Netz.

Mutter singt Schlaflied – Zuschauer schmelzen dahin

Das ist der Clip: Auf Twitch hat das Video knapp 200.000 Aufrufe und wurde im Subreddit der Livestream-Fails geteilt:

Die Mutter kapert den Stream und dankte zunächst allen Zuschauern für die Unterstützung. Anschließend sagt sie, dass sie die Zuschauer auch unterhalten möchte und stimmte das Lied „You Are My Sunshine“ an, weil sie ihrem Sohn das früher immer vorgesungen hatte.

Nun schaut sie in den Chat und sagt: „Er wird mich umbringen, wenn er sieht, was ich getan habe.“

Sie meint zu seinen Zuschauern, die sollen ihrem Sohn doch bitte sagen, dass er doch sein Bett machen und sein Zimmer aufräumen soll. Immerhin muss sie ihren mütterlichen Pflichten noch nachkommen.

Wie kommt der Clip an? Normalerweise ist es für hart gesonnene Gamer wohl die Höchststrafe, wenn die Mutter plötzlich auftaucht und auch noch ein peinliches Kinderlied singt. Das Video dazu kommt aber äußerst gut an und verschafft dem kleinen Streamer etwas mehr Popularität:

Vor dem Clip hatte SDSocrates keine 100 Follower und im Schnitt 7 Zuschauer

Nach dem Clip gewann er bei seinem nächsten Stream 1262 Follower dazu und ihm schauten 100 Leute im Schnitt zu

Auf reddit fasst der User Wulkingdead die Situation gut zusammen: „Aww, das ist einer dieser unbezahlbaren Momente, wo man sich denkt: „Oh Gott, Mama, bitte hör auf“. Und später im Leben sieht man das und erkennt, dass seine Mutter die beste Mutter aller Zeiten war, und man ist so dankbar, dass sie deine Mutter war.“

SDSocrates selbst hat sich ebenfalls zur Aktion geäußert. Er hat auf seinem Twitch-Kanal einen Clip hochgeladen mit dem Namen „Habe mein Zimmer aufgeräumt. Ich liebe dich, Mama.“

Darin bedankt sich der Streamer mehrfach für die neugewonnenen Zuschauer und macht sogar Werbung für einen seiner Lieblingsstreamer, TheEndBoss.

