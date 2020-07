Die Armee der USA hat einen Twitch-Kanal und ein eSports-Team. Auf dem Kanal wird regelmäßig Call of Duty: Warzone gezockt. Doch als ein Frage rund um Kriegsverbrech aufkam, holten sie den Bannhammer raus.

So läuft es für die US-Army auf Twitch: Über 10.000 Follower hat das eSports-Team der US-Army auf Twitch. Gestreamt werden dort vor allem Shooter, wie etwa CoD Warzone, Apex Legends und Valorant. Die Streamer sitzen in voller Uniform und spielen virtuell die Shooter.

Nun stehen die Army und der Twitch-Kanal aber unter Beschuss. So wurde aus einem giftigem Kommentar ein grundlegendes Problem.

Bann eines Zuschauers sorgt für Kritik

Das ist nun passiert: In einem Stream stellte der User Really_chill_guy die Frage: „What`s your favorite u.s. w4r cr1me?“, also zu deutsch „Was ist euer liebstes US-Kriegsverbrechen?“. Danach schickte der User noch einen Wikipedia-Link rein, der eine lange Liste von Kriegsverbrechen der USA zeigt.

Der User wurde daraufhin schnell von den Moderatoren gebannt. Der US-Veteran Joshua „Strotnium“ David, der zu dem Zeitpunkt streamte, kommentierte das Ganze nur mit „Nett, really nice guy, hab eine schöne Zeit, wenn du gebannt wirst, mein Freund.“

Besondere Brisanz erhielt das Ganze, als der eSports-Journalist Rod Breslau den Clip dazu auf seinem Twitter-Account teilte. Fast 10.000 „Gefällt mir“-Angaben hat er dafür bereits erhalten.

Der Clip zeigt den Post aus Perspektive des Nutzers, der nach den Kriegs-Verbrechen gefragt hat. Da kann man sehen, dass der Nutzer erst einen Schimpfwort-Filter umgehen musste, der schrieb „Krieg“ und „Verbrechen“ extra falsch, weil die Worte richtig geschrieben gesperrt waren.

just having a good time with the US Army esports twitch stream @JordanUhl pic.twitter.com/qnjyxg1KP0 — Rod Breslau (@Slasher) July 8, 2020

Nachdem Breslau den Clip teilte, entwickelte sich ein Shitstorm gegen den Twitch-Kanal der US-Armee. Immer mehr Kommentare gegen den Stream und die Armee tauchten im Chat auf.

So hieß es beispielsweise „Oh, ihr mögt also Videospiele? Nun, ihr werdet es lieben, in einem fremden Land zu sterben, um die Interessen der Oligarchen in der Heimat zu schützen.“

US-Army rechtfertigt Bann mit Twitch-Regeln

Wie reagierte die US-Army? Nachdem die Kommentare immer mehr zugenommen hatten, wurde der Stream kurz offline geschaltet. Danach konnten nur noch User kommentieren, die den Kanal mehr als 24 Stunden lang verfolgt hatten.

Das Twitch-Team der US-Army äußerte sich gegenüber Vice zu diesen Vorfällen und bezieht sich dabei auf eine Frage eines Users, der den Weißen Phosphor diskutieren wollte. Das ist eine umstrittene Killstreak in Modern Warfare und soll vom US-Militär in der Vergangenheit eingesetzt worden sein.

So sagte das eSports-Team:

Die Frage dieses Users war ein Versuch, das Gespräch so zu verlagern, dass es impliziert, dass Soldaten Kriegsverbrechen begehen, die auf einer optionalen Waffe in einem Spiel basieren, und wir waren der Meinung, dass dies gegen Twitchs Belästigungspolitik verstößt. Die US Army bietet Jugendlichen mehr als 150 verschiedene Berufe an, und letztendlich ist es das Ziel des Army-eSports-Teams, interessierten Jugendlichen diese Bandbreite an Möglichkeiten genau darzustellen.

Das steckt dahinter: Einige Gamer reagieren traditionell allergisch darauf, wenn „Fremde“ ihr Medium nutzen, um für sich Werbung zu machen, gerade wenn es um kontroverse Dinge geht.

So wurde auch die deutsche Bundeswehr dafür kritisiert, die Nähe zu jungen Männern mit Affinität zu Shootern auf der Gamescom zu suchen.

Gerade weil die Bundeswehr oft provokante Slogans nutzte wie „Mehr Open World geht nicht!“ oder „Multiplayer at its best!“

Er sorgte auf Twitch ebenfalls für viel Stress

Der US-Präsident Donald Trump und damit auch der Oberbefehlshaber der US-Armee ist auf Twitch ebenfalls nicht wirklich willkommen. Er erhielt zuletzt einen temporären Bann wegen hasserfüllten Inhalten.