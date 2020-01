Bremer Polizist reagiert völlig falsch auf Anzeige einer Twitch-Streamerin

Die deutsche Twitch-Streamerin Powny sagt, sie wurde im Stream von einem Zuschauer bedroht. Als sie das bei der Bremer Polizei zur Anzeige bringen wollte, wurde sie von dem Beamten nicht ernst genommen, sondern sogar verspottet.

Das ist die Streamerin: Die deutsche Streamerin Powny ist in ihrer Freizeit auf Twitch unterwegs, im letzten Jahr hat sie etwa 560 Stunden gestreamt, im Schnitt schauen ihr zwischen 50 und 100 Zuschauer zu.

Sie hat 7300 Follower. Die meiste Zeit in Games hat sie mit Sekiro, Dark Souls III und Bloodborne verbracht. Sie ist aber auch in Just Chatting aktiv. (via sullygnome)

Sekiro: Shadows die Twice war das Hauptspiel der Streamerin 2019. Sie bezeichnet sich selbst als „Dark Souls“-Enthusiastin.

Das sagt sie: Die Streamerin gab über Twitter bekannt, dass sie am Samstag in ihrem Twitch-Stream von einem Nutzer bedroht wurde.

Der sagte, er habe ihre Adresse, werde sie vergewaltigen und in der Badewanne ertränken.

Am Samstag wurde ich in meinem Stream öffentlich bedroht.

Heute war ich bei der @BremenPolizei um Anzeige zu erstatten.

Meine Erfahrungen mit dem Beamten:

Ich wurde NULL ernst genommen, der Herr wirkte als hätte er absolut keinen Bock. 1/6 pic.twitter.com/GiNKmhB1G8 — Janin (@PinkP0wny) January 20, 2020 Dieser Tweet vom Montag sorgte für Aufsehen und löste eine Diskussion aus.

„Na, Sie müssen aber viel Zeit haben“

Powny habe diese Drohung daraufhin zur Anzeige bei der Bremer Polizei gebracht, geriet dort ab einen Beamten, der sie nicht ernst nahm, sondern verspottete, wie sie über Twitter schildert:

Der Polizist fragte: „Sie spielen im Internet? Na, Sie müssen aber viel Zeit haben“

Er empfahl ihr, die Kamera auszulassen

Der Typ, der sie bedroht habe, leide sicher unter Langeweile, der solle lieber ein Haus kaufen und renovieren, dann würde er nicht auf solche Gedanken kommen

Am Ende sagte der Beamte, laut Powny: „Nun, sollte man sie tot in ihrer Badewanne finden, was für sie natürlich der schlechteste Ausgang wäre, haben wir zumindest einen Ermittlungshinweis.“

Der beste Moment war dann allerdings ganz am Ende, als er so etwas sagte wie:"Nun, sollte man sie tot in Ihrer Badewanne finden, was für Sie natürlich der schlechteste Ausgang wäre, haben wir zumindest nen Ermittlungshinweis."



Danke, jetzt fühle ich mich sicher. 6/6 — Janin (@PinkP0wny) January 20, 2020

Disziplinarverfahren gegen Polizisten läuft

So ging das weiter: Nachdem Powny das auf Twitter öffentlich machte, meldeten sich andere deutsche Streamerinnen. Die sagten, sie seien nach demselben Muster ebenfalls öffentlich bedroht worden.

Zudem schaltete sich der Twitter-Account der Bremer Polizei ein, bat um eine Kontaktaufnahme und sagte, man habe das schon an die Beschwerdestelle geschickt.

Powny sagt im Gespräch mit Bento, sie habe danach einen Termin bei einer anderen Beamtin bekommen, die die Aussage noch mal aufgenommen hat. Die zweite Beamtin habe sie dann so behandelt, wie sie sich das schon beim ersten Mal gewünscht hätte. Die Streamerin habe zudem die Berichte anderer Streamerinnen weitergeleitet, die ebenfalls bedroht wurden.

Nein, geprüft heißt: Es wird intensiv an der Aufklärung des Sachverhalts gearbeitet. Es wurde ein Disziplinarverfahren gegen den Polizeibeamten eingeleitet. Außerdem wurde der Kollege bis zum Abschluss des Verfahrens von seinen derzeitigen Aufgaben mit Bürgerkontakt entbunden.*ls — Polizei Bremen (@BremenPolizei) January 21, 2020

Wie die Polizei Bremen über Twitter bekanntgibt, läuft ein Disziplinarverfahren gegen den Polizisten, der die Aussage das erste Mal aufgenommen hat. Der sei vom Kontakt mit Bürgern entbunden, bis die Vorwürfe geklärt seien.

Zudem habe die Kriminalpolizei die Ermittlung im Fall der Streamerin aufgenommen. Zu dem laufenden Ermittlungen äußert sich die Bremer Polizei nicht.

Für die nächste Sitzung habe ich 4 Fragen eingereicht.

1. Inwieweit wird durch organisatorische Maßnahmen darauf hingewirkt, dass die Aufnahme von Anzeigen wegen Hate Speech im Netz in den 6 Kommissariaten von entsprechend geschulten Personen vorgenommen oder unterstützt wird? — Mustafa Kemal Öztürk (@mustihb) January 24, 2020

Ein Mitglied des Landtags in Bremen der Grünen hat zudem angekündigt, Fragen einzureichen, um nachzuhaken, wie die Polizei in Bremen mit Opfern von Hate Speech umgeht und welche Maßnahmen vorgenommen werden, damit Bedrohung im Internet ernstgenommen und nicht als Bagatelle abgetan wird.

Wie ernst solche Drohungen werden können, zeigen zahlreiche Beispiele aus den USA.

So wurde auf das Haus von Twitch-Streamer DrDisrespect geschossen. Bei einem Swatting-Vorfall im Dezember 2017 kam ein Unschuldiger ums Leben.

In das Haus eines YouTube-Paares wurde eingebrochen:

Bewaffneter, verliebter Fan bricht bei YouTube-Paar ein

Das Titelbild ist aus einem Twitch-Clip von Powny.