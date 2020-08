Streamer ist irre erfolgreich, aber die Twitch-Kultur macht ihn fertig

Der Kanadier Félix „xQc“ Lengyel ist der große Gewinner auf der Streaming-Plattform Twitch in den letzten Monaten. Mit nur 24 Jahren avanciert der ehemalige Overwatch-Profi zum meistgesehenen Streamer der Plattform. Er streamt jeden Tag um die 10 Stunden. Twitch ist sein Leben. Aber das kommt mit einem Preis.

So erfolgreich ist xQc: xQc hat zwar „nur“ 3,2 Millionen Follower, aber ist immer wieder bei den meistgesehenen Streams dabei. Aktuell ist er dank Fall Guys die Nr. 2 bei den meistgesehen Streamern in den letzten 7 Tagen, nur das Comeback von shroud vermasselt ihm den Spitzenplatz auf Twitch.

xQc ist im Moment wieder voll im Trend.

Das Erstaunliche ist es, dass sein Kanal innerhalb kurzer Zeit so erfolgreich ist:

2018 spielte xQc noch nicht in der 1. Liga auf Twitch mit, da war er zwar schon 3000 Stunden auf Sendung. Aber ihm schauten durchschnittlich lediglich 9.609 Leute zu

2019 verdoppelte xQc seine Zuschauer. Jetzt hatte er 17.823 Zuschauer auf Twitch.

In den letzten 365 Tagen schauten xQc im Schnitt 27.716 Zuschauer zu

Nimmt man nur die letzte 180 Tage sind es durchschnittlich 34.518 Zuschauer. Damit ist er im Rennen um den „größten Streamer 2020“ gegen summit1g

Dabei ist xQc täglich zwischen 9 und 11 Stunden auf Sendung. Der reißt ein wahnsinniges Pensum ab. In der Zeit spielt er meist eher unbekannte Spiele, kommentiert und reagiert auf Videos anderer und interagiert fortlaufend mit seiner Community, mit dem „Twitch-Chat.“

Diese Tweets löschte er nachher wieder. Quelle: Dexerto

Was hat er grade für ein Problem? xQc hat neulich einen Sturm von Tweets veröffentlicht, die er nachher wieder gelöscht hat. Die geben einen Einblick darin, was den Twitch-Star gerade wirklich beschäftigt:

Er sagt die ganze Sphäre des Live-Streamings sei „falsch und synthetisch.“ Es gebe überall Lügen und die Leute würden nur eine Fassade sehen. Jeder würde wegschauen. Und jetzt gehen die Leute auf ihn los?

Die Leute denken, sie könnten ihn mit ihren Kommentaren erreichen, aber sie hätten keine Macht über ihn. Die Leute denken, ihre Meinung würde zählen – aber das tue sie nicht.

Die Leute würden „passiv aggressive Beleidigungen“ raushauen und sie als Kritik maskieren und jeden reinlegen. Sie würden sich Lügen ausdenken, nur für ein bisschen Internet-Fame.

Er sehe nur noch Hass und Wut, die auf ihn zu kommen. Selbst an dem schönsten Tage gingen Leute auf ihn los, nur für ein paar Clicks auf einem Video, ein paar Upvotes oder Kommentare. Was bringe das?

xQc fühlt sich zu Unrecht als Buhmann von Twitch dargestellt

Was meint er damit? xQc gilt bei anderen Streamern als jemand, der mit seiner Art zu streamen, ein besonders junges und unreifes Publikum anspricht, die dann losziehen und anderswo Ärger machen. Während Streamer wie shroud oder summit1g eher dafür bekannt sein, eine ruhige, vernünftige Zuschauerschaft zu unterhalten, gilt das für xQc nicht.

Er ist zudem aktuell irre erfolgreich – das ruft dann Kritik auf den Plan. xQc ist häufig das Thema von Internet-Kommentaren und Videos anderen, die nicht grade zimperlich mit ihm umgehen. Offenbar hat xQc einige Videos oder Kommentare gesehen, die sich sehr kritisch mit ihm beschäftigen. Das scheint zu diesen Tweets geführt zu haben.

xQc hadert mit den unfreundlichen Kommentaren, die ihm entgegen schwappen, aber die auch von seinem Kanal ausgehen. So hat er seine Zuschauer gebeten, „andere Streamer nicht zu belästigen.“

Er fühlt sich aber zu unrecht behandelt. Wenn er seine Zuschauer so ermahne, rede keine darüber. Andere Streamer stellten sich da in ein besseres Licht hin. Wenn er aber in deren Kanälen sei, lese er da auch viele Beleidigungen gegen alles, auch gegen ihn.

xQc fühlt sich hier offenbar als Buhmann hingestellt, der „seine Community“ nicht im Griff hat.

In einem anderen Clip sieht man, wie xQc verspricht, seinen Chat stärker zu moderieren und besser auf seine eigene Art zu achten. Denn wer er toxisch sei, werde es auch sein Chat. Aber die Änderung brauche brauche aber Zeit.

Der Twitch-Chat frisst seine Kinder

Das steckt dahinter: xQc war früher Overwatch-Pro. Den Job hat er aber wegen seinem Vokabular und der mangelnden Impulskontrolle verloren. Beides ist nicht gerade „Brandsafe“ und passte nicht in die Overwatch League.

Damals sagte er: Er sei eben ein „Kind des Twitch-Chats“, er sei mit dieser Sprache aufgewachsen, die nicht politisch korrekt ist.

Mittlerweile ist xQc nicht mehr das „Kind des Twitch-Chats“, sondern einer der wichtigsten Streamer der Plattform und man sieht, welche Strapazen das mit sich bring, ständig mit dem „Twitch-Chat“ und der Kultur der Plattform zu interagieren.

Gerade wenn man jeden Tag so viel auf Sendung ist. Der Erfolg von xQc kommt mit einem hohen Preis.

Ein Problem von Twitch ist es, dass Streamer glauben, sie müssten die maximal mögliche Zeit auf Sendung sein. Es gibt hier keine Beschränkungen: Streamer wie xQc glauben oft, sobald sie sich einen Urlaub oder auch nur einen freien Tag gönnen, würden sie Zuschauer verlieren. Daher neigen erfolgreiche Streamer dazu, sich gnadenlos selbst auszubeuten.

xQc ist vor allem bei jungen Zuschauern sehr beliebt.

Eine der schönsten Szene von xQc gab es gleich 2018. Da war er noch relativ am Beginn seiner Streaming-Karriere und hatte einige Details noch nicht so raus. Schon damals hat er aber wahnsinnig viel gestreamt, so viel, dass ihm während des Streams das Essen gereicht wurde, aber offenbar hatte er seine Mutter gebeten, bloß nichts in Bild zu kommen:

