shroud hat im 1. Stream auf Twitch so viele Zuschauer, dass er’s selbst nicht glaubt

Der Streamer Michael „shroud“ Grzesiek kehrt nach fast 300 Tagen im Mixer-Exil zurück auf Twitch: Die Zuschauerzahlen sind enorm hoch. 516.000 Zuschauer sahen ihm in der Spitze zu, wie er Valorant spielte. Dabei verteilte er einige Seitenhiebe gegen Dr Disrespect und ist trotz neuem „Onkel“-Look wieder ganz der alte: Einfach ein Typ, der spielt.

Das ist die Situation:

Der Streamer shroud war über Jahre eine feste Größe auf Twitch. Der ehemalige CS:GO-Profi war Teil der „alten Twitch-Elite“, noch bevor Fortnite die Plattform auf ein neues Niveau hob. Er gilt als „Shooter-Gott“ und menschlicher Aimbot

Im Oktober 2019 wechselte shroud für, wie man annimmt, viel Geld zu Mixer. Die Plattform wollte Microsoft als Konkurrenten für Twitch aufbauen. Hier hatte shroud deutlich weniger Zuschauer und konnte etwa vom Hype um Valorant nicht so profitieren, wie er es auf Twitch gekonnt hätte

So wechselte shroud im Oktober 2020 zu Mixer: Lächelnd.

Nach dem Ende von Mixer war der 26-Jährige wieder frei. shroud lehnte angeblich viel Geld ab, indem er nicht zu Facebook Gaming wechselte. Jetzt kehrte er nach mehr als einem Monat Pause zurück auf Twitch, wo er wieder streamt. Er hat erneut einen exklusiven Deal geschlossen

515.000 gleichzeitige Zuschauer bei shroud

Das waren die Zuschauerzahlen: shroud streamte 7 Stunden und 37 Minuten in der Kategorie „Valorant“. Im Schnitt hatte er 222.888 Zuschauer. In der Spitze, relativ am Anfang des Streams, erreichte er 516.289 Zuschauer.

Das ist ein riesiger Ausreißer. So hoch kommen normalerweise nur Special-Events: Live-Präsentationen von Ubisoft oder Sony und die Finals von großen E-Sport-Turnieren.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitter Inhalt

„Ich bin einfach ein normaler Typ“

Das sagt shroud selbst: Der war überrascht über die Zuschauerzahlen. Er sagte:

„Ich weiß nicht, warum so viele von euch da sind, aber ich weiß es zu schätzen. Ich bin einfach ein normaler Typ, der es mag, richtig viel zu zocken. Das ist verrückt, Leute. Einfach verrückt.“ shroud

shroud sagte, er hätte etwa mit 150.000 oder 200.000 Zuschauern gerechnet, nicht mit derart vielen.

So war der Stream: Zu Beginn des Streams kam es zu einigen technischen Problemen. Auch shroud ließ seine Zuschauer warten, bis es dann losging. Nachher sagte er, er hätte die Auflösung von 720 auf 1080 ändern wollen, ohne den Kanal zu schließen und das sorgte für Probleme und die Verspätung.

Doch im Gegensatz zu Dr Disrespect, der seine Rückkehr auf YouTube mit einem riesen Vorlauf, Einspielen und einem bombastischen Intro inszenierte, war shroud einfach wieder da und spielte Valorant. Der Shooter erhielt durch seine Anwesenheit einen erheblichen Boost.

shroud trat mit Bart und Brille vor die Kamera und sagte, man könne ihn jetzt „Onkel shroud“ nennen. Ihm gefalle das.

Er verteilte noch einen kleinen Seitenhieb an Dr Disrespect:

„Ich werde hier nicht mit einem irren Intro über 7 Minuten auftreten, in denen ich mit einem Lamborghini die Straße runterfahr und Kinder anbrülle wie ein alter Mann. Ich denke, viele von euch haben das erwartet und das tut mir leid.“ shroud

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum Twitch Inhalt

Shooter-Gott spielt grade am liebsten WoW

Eigentlich sagte er, wollte er schon gestern auftreten, als der neue Twitch-Deal verkündet wurde. Aber da hatte er einen WoW-Raid – das ging vor. Und im ersten Twitch-Stream dann WoW zu zeigen, das wollte er dann auch nicht.

Shroud zockte begeistert WoW Classic-

Mit WoW hat es shroud irgendwie. Der ist ja eigentlich ein bekannter Shooter-Spieler, aber das MMORPG zockt er zur Entspannung. Auch wenn ihm keiner dabei zuschaut. So war es schon 2019, in seinen letzten Tagen auf Twitch. Da ließ er alles hinter sich, hörte auf zu streamen, nur um in Frieden WoW zu zocken – seine wahre Leidenschaft zu der Zeit:

Shroud ist WoW Classic so verfallen, dass er’s spielt, aber dabei Twitch schwänzt