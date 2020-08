Der Streamer Michael „Shroud“ Grzsesiek kehrt exklusiv zurück zu Twitch. Nach fast einem Jahr im Mixer-Exil ist Shroud zurück und kommentiert seine Rückkehr mit „Ich komme nach Hause“.

So war die Entwicklung von Shroud:

Zuletzt sah man Shroud am 22. Oktober 2019 auf Twitch. Dort spielte er vor durchschnittlich 24.000 Leuten vor allem WoW und CounterStrike

Am 24. Oktober kündigte er dann seinen Wechsel zu Mixer an – er war damals nach Ninja der zweite große Streamer, der Twitch verließ

Nun verkündet er seine Rückkehr zu Twitch. Mit den Worten „Ich komme nach Hause“ meldete er sich auf Twitter zu Wort

Shroud ist jetzt exklusiv auf Twitch – Die Plattform freut es

Was sagt Shroud zur Rückkehr? In einem Statement erklärt Shroud seine Rückkehr etwas genauer. Er sagt: „Twitch ist der Ort, wo ich meine Leidenschaft für das Streamen in eine erfolgreiche Karriere verwandelt habe – und all das habe ich meiner unglaublichen und loyalen Fanbase zu verdanken.“

Er zeigt sich aber auch einsichtig und meint: „Als ich nach Möglichkeiten suchte, wurde mir klar, dass es keinen besseren Ort als Twitch gab, um mit der besten und treuesten Gaming-Community weltweit in Kontakt zu treten. Ich freue mich auch darauf, meinen Kanal mit einem neuen Look und einem neuen Logo zu starten, von dem ich weiß, dass meine Fans es lieben werden. Ich bin wieder da, Baby!“

shroud und Ninja waren Ende 2019 auf Mixer gewechselt. Seit der Auflösung von Mixer waren sie nun „Free Agents“

Wie reagiert Twitch darauf? Die Chefs der Streaming-Plattform zeigen sich begeistert über das Comeback. Der Senior Vice President für Content, Michael Aragon, bestätigt sogar, dass Shroud exklusiv für Twitch streamen wird.

„Unsere Mission ist es, jeden Tag Menschen zusammenzubringen, und wir freuen uns darauf, die FPS-Legende wieder in Aktion zu sehen, exklusiv bei Twitch“ Michael Aragon

Damit hat Twitch wieder einen seiner bekanntesten Content-Creator zurück. Shroud war vor seinem Weggang einer der größten Streamer der Plattform. Er war oftmals in den Top 10 der meistgesehenen Streamer auf Twitch.

Wieso war Shroud wieder frei? Eigentlich hatte Shroud einen Vertrag bei Mixer unterschrieben und sollte nur exklusiv für die Plattform von Microsoft streamen. Doch Mixer schloss seine Tore und musste damit auch die Verträge der großen Streamer auflösen.

Es gab im Juni das Gerücht, dass Facebook mit Ninja und Shroud über Exklusiv-Verträge verhandelt hat, doch beide hätten abgelehnt. Daher waren sie nun „Free Agents“ und könnten mit jeder Streaming-Plattform verhandeln.

Wann kehrt Shroud zurück? Auf Twitter nannte Shroud als Rückkehr das heutige Datum um 20:00 Uhr deutscher Zeit. Ihr solltet seinen Twitch-Kanal also heute Abend, am 12. August, im Auge behalten.