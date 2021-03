Der Twitch-Streamer Chance „Sodapoppin“ Morris hat sich so sehr in das Rollenspiel bei GTA 5 Online verstrickt, dass ihm der Job, den er ausübt, zu viel wird. Der 27-Jährige hört jetzt mit dem Spiel auf. Denn er fühlt sich, als muss er da wirklich arbeiten.

Warum hat Sodapoppin so viel Stress in GTA 5? Sodapoppin spielt GTA Online auf dem extrem populären „No Pixel 3.0“-Server, da nimmt man Rollenspiel ernst. Wer sich keine Mühe gibt und einfach nur billig Frauen anflirtet, den schmeißt man schon mal vom Server.

Die Streamer spielen einen festen Charakter und leben dessen Leben, wenn sie auf Twitch online sind. Während im normalen GTA 5 sich Verbrecher wüste Verfolgungsjagden mit den Polizisten liefern und Drogen-Deals abgewickelt werden, kann man auf dem Roleplay-Server auch jemanden spielen, der jeden Tag zur Arbeit geht und Burger brät.

Der Charakter von Sodapoppin heißt Kevin Whipaloo, das ist ein Geschäftsmann, der ein Restaurant leitet und aus Versehen immer wieder in Verbrechen verstrickt wird. Doch das Problem ist: Sodapoppin nahm das mit dem Geschäftsmann so ernst, dass er sich wie ein richtiger Manager mit Angestellten, Kunden und Problemen fühlte. In einem Live-Stream sagt er nun:

„GTA RP, in der Position von Kevin, ist ein richtiger Job. Das war tatsächlich eine Arbeit. Es war brutal. Es war: Manage dies, manage das, verdammte Angestellte wollen irgendwas, ich hab ein Problem mit den Bullen.“ Sodapoppin

Sodapoppin muss Kunden bedienen, die Burger wollen:

Sodapoppin muss Kunden bedienen, die Burger wollen:

Sodapoppin wird in GTA 5 alles zu viel

Sodapoppin sagt, er hatte überhaupt keinen Spaß mehr im Spiel. Eigentlich steht er drauf, richtig dumme Sachen zu machen, sich einfach rauszuziehen und aufs Fahrrad zu steigen und loszuradeln. Aber das ging nicht mehr, weil er „verdammte Angestellte“ und „verdammte Kunden“ hat.

Das machte ihn alles fertig. Er sagt:

„Der Fehler liegt hauptsächlich bei mir. Ich hab mich in eine Situation mit ernsten Verpflichtungen manövriert. Das führte mich an einem Punkt, an dem es mir keinen Spaß mehr machte. Ich hab mich überschätzt, ich mag es nicht mehr. Es ist zu viel.“

Das passiert jetzt mit dem Charakter: Ursprünglich hatte Sodapoppin geplant, dass irgendwer auf dramatische Art, Kevin Whipaloo umbringt. Aber dazu kam es nicht.

Die Server-Betreiber boten ihm sogar an, Leute loszuwerden, die ihn belästigen, weil er so ein großer Streamer ist – aber auch das wollte er nicht.

Sodapoppin macht jetzt Schluss mit dem Role-Play und geht in eine unbestimmt lange Pause.

Immer diese Kunden, die sich über die Burger beschweren:

Immer diese Kunden, die sich über die Burger beschweren:

Wenn sich Games “aus Versehen” wie echte Jobs anfühlen

Das steckt dahinter: Es ist amüsant, dass ein Twitch-Streamer aus Versehen in einen „echten Job“ rutscht, wie ihn viele seiner Zuschauer haben, und ihm das zu viel wird.

Leute mit “normalen Jobs” müssen damit klarkommen, dass sie in einer Situation mit vielen Verpflichtungen sind, und ihnen das auch nicht immer Spaß macht. Sodapoppin kann damit aber aufhören und wieder „dumme Sachen“ tun. Die Option hat nicht jeder.

Solche Szenen von “dummen Rollenspiel” hatte Sodapoppin in seinem Job zu selten:

Solche Szenen von "dummen Rollenspiel" hatte Sodapoppin in seinem Job zu selten:

Was Sodapoppin in GTA 5 erlebt, ist ein Phänomen in vielen MMOs auch ohne Rollenspiel: Wenn man sich in einem Multiplayer-Spiel engagiert, geht man soziale Verpflichtungen ein. Das weiß jeder, der in Spielen wie WoW mal geraidet oder gar eine Gildenleitung übernommen hat. Da hat man rasch eine Menge Verpflichtungen, muss sich an feste Termine halten, hat Aufgaben, die man erledigen, und Erwartungen, die man erfüllen muss.

Das fühlt sich dann tatsächlich wie ein zweiter Job an.

