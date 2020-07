Zehntausende lachen über Bann eines Twitch-Stars, der sich im Sex-Dungeon verlief

Die Streaming-Plattform Twitch hat einen ihrer größten Streamer, Chance „Sodapoppin“ Morris, kurzzeitig gesperrt. Dessen „Entschuldigung“-Video ist aber so lustig, dass ihm der Bann nicht schadet. Der Variety- und WoW-Streamer hatte sich wohl irgendwie in einem „Anime Sex Dungeon“ verirrt und Kontakt mit einem ansässigen Sukkubus, sagt er.

Das ist Sodapoppin: Chance Morris (26) ist ein Urgestein auf Twitch. Der ist seit 8 Jahren auf der Plattform und war 2012 einer der ersten Twitch-Stars bei WoW. Später erweiterte er sein Portfolio: Heute ist er einer der größten Variety-Streamer der Plattform. Der streamt das, was sonst kaum wer zeigt. Im Herzen ist er aber ein großer WoW-Junkie geblieben, als WoW Classic rauskam, schlief er sogar im Stream. Er wollte kein Fitzelchen EXP verpassen.

Sodapoppin ist aktuell auf Platz 22 der größten Kanäle auf Twitch mit 2,47 Millionen Followern. Der hat aber eigenwilligen Humor, wie er jetzt wieder unter Beweis stellt.

Sukkubus rieb sich an Streamer auf Twitch

Darum wurde Sodapoppin gebannt: Nach allem, was man weiß, geht es um eine Szene in einem Stream, bei dem Sodapoppin was getrunken hatte. Da war er in „VRChat“ unterwegs. Das ist wie ein Chat-Raum, nur dass die Chat-Teilnehmer durch virtuelle Avatare dargestellt werden.

Ein Anime-Sukkubus in Reizwäsche hatte sich vor ihm aufgebaut und sexuelle Handlungen vollzogen. Der gehörnte Avatar verhielt sich so, als würde sich der Sukkubus an dem Avatar von Sodapoppin reiben und andere Dinge tun.

Sodapoppin wiederholte zwar immer wieder seine Beteuerung, immun gegen solch sexuelle, Reize zu sein und er könne ohnehin nichts machen, weil er ja live streamt, aber offenbar war es Twitch hier zu heikel, was da über den Sender ging. Der Bann kam.

Eine Aufnahme des Clips findet ihr auf YouTube. Es ist sexuell anzüglicher Inhalt. Ihr wurdet gewarnt.

Wenn Mama sagt: Nimm dich vor Sukkubi in Acht, dann meint sie genau solche.

Immer Ärger mit dem Sukkubus

Das ist das Lustige an dem Bann: Sodapoppin fand den Bann wohl so albern, dass er ein „Entschuldigungs-Video“ auf YouTube veröffentlicht hat. Da sitzt er und versucht ernst drein zu blicken, während er sich offenbar kein bisschen ernst gemeint bei den Fans für seine Verfehlungen entschuldigt.

So beginnt er damit, dass er seine Fans, sein Auto und sein Geld liebt. Aber das habe er wohl alles für selbstverständlich genommen. Er schulde den Fans jetzt eine Erklärung dafür, warum sein Kanal gebannt wurde:

„Vor einigen Nächten waren mein guter Freund Rod und ich verzweifelt auf der Suche nach weiblicher Aufmerksamkeit, während des fünften Monats im Corona-Lockdowns. Ich hab seit mehr als zwei Jahren mit einer Frau weder geredet, noch sie berührt, noch sie gesehen. Daher haben wir uns entschieden die Welt der Anime-Brüste zu betreten, den VRChat.“ Sodapoppin

Man habe sich dann um 3 Uhr nachts in die Welt des „Golden Coral“ begeben, ein Sex-Dungeon. Und bevor man wusste, was so richtig los war, hätte man dann in einem Sex-Dungeon gesessen und sich über Situation angemessene Inhalte unterhalten. Dann wäre eine der „örtlichen Sukkubi“ gekommen und hätte sich entschieden, sich an ihm zu reiben. Er habe sich dagegen verwehrt.

Offenbar waren das alles in allem zu viele sexuelle Inhalte und daher verstehe er, dass Twitch ihn jetzt bestraft. Ihm tue das furchtbar leid. Er entschuldigt sich bei seiner Mutter, seinem Vater, den Fans und Hunden. Wenn Twitch wolle, gebe er ihnen auch das Sweat-Shirt zurück – bei näherer Betrachtung aber lieber nicht.

Das Video hat über 1,2 Millionen Aufrufe und viele Lacher erzeugt.

So wird das diskutiert: Die Leute amüsieren sich bei YouTube herrlich über die Show von Sodapoppin und fragen sich, wie oft der wohl in Lachen ausbrach, als er das aufgenommen hat.

Sarkasmus und Ironie triefen aus jedem Satz und die Leute, die Sodapoppin kennen, hören das genau raus. Es ist eine Parodie auf steife „Entschuldigungs-Videos“, wie sie Prominente nach Verfehlungen veröffentlichen.

Das Video hat mittlerweile 1.2 Millionen Aufrufe und knapp 110.000 Likes. Der Bann von Sodapoppin und seinem Freund, roflgator, dauerte nur 24 Stunden, beide sind wieder auf Sendung.

Das war ein Twitch-Bann, der dem Streamer mehr genutzt als ihm geschadet hat. Im Gegensatz zum Bann von Dr Disrespect, der ihn nach aktuellem Stand einige Millionen US-Dollar gekostet hat.

Sodapoppin ist auf Twitch echt eine Marke.

