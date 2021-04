Twitch-Schurke ist plötzlich ganz brav in GTA 5 – Bittet Fans, doch auch nett zu sein

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Er hätte eine Niederlage erlitten. Das sei okay! Das passiere die ganze Zeit. Das sei ihm tatsächlich egal, sagte er, während sein Puls in der Zeit von 120 auf 140 anstieg.

In einem neuen Stream erlitt er tatsächlich eine klar erkennbare Ungerechtigkeit. xQc raubte gerade ein Bank aus, als ein Cop ihn erwischte und ohne zu zögern, seine Maschinenpistole auf ihn entleerte. Da war kein Rollenspiel dabei – ein richtiger Cop hätte sich offensichtlich nie so verhalten.

Das ist jetzt anders: Der letzte Bann von No Pixel hat xQc offenbar schwer getroffen. Der rechnete schon damit, permanent gebannt zu sein und nie wieder, den Schurken auf No Pixel geben zu dürfen.

Warum gilt xQc als Schurke von Twitch? Der 25-jährige Kanadier ist ein talentierter Spieler, dem sein Temperament aber immer wieder in die Quere kommt: Er ist ein ziemlich schlechter Verlierer. Sobald es nicht läuft und er in irgendeiner Form frustriert ist, regt er sich furchtbar auf, wird patzig und verliert die Beherrschung. Hinterher tut es ihm dann oft leid:

Der Streamer Félix „xQc“ Lengyel darf wieder auf dem beliebten „No Pixel“-Server bei GTA 5 mitspielen und will diesmal offenbar alles anders machen, als vor seinem Bann. Statt sofort zu explodieren, wenn was schief geht, behält er jetzt die Nerven.

