Twitch-Star xQc zeigt seinen Puls beim Bankraub in GTA Online – Sah nicht gut aus

Der kanadische Twitch-Streamer Félix “xQc” Lengyel zeigte in einem Livestream einen Banküberfall auf einem Roleplay-Server von GTA Online. Dabei trug er einen Pulsmesser und zeigte seinen Zuschauern dauerhaft seinen Puls. Die Situation stresste den Streamer so sehr, dass er wohl kurz vor der Ohnmacht stand.

Das ist passiert: xQc war auf dem Roleplay-Server von NoPixel unterwegs, der ihn vor einiger Zeit kurzzeitig bannte, und stellte sich dort ein Team für einen Banküberfall zusammen. Der Server besteht komplett aus Roleplayern, selbst die Polizei wird von echten Spielern gesteuert. Dadurch wird das GTA-Erlebnis also nochmal intensiver, denn jeder Charakter hat einen echten Menschen hinter sich, der eigene Entscheidungen trifft.

Besonders interessant wurde der Stream von xQc, als er dann in der Bank war, die er ausrauben wollte. Dort schoss sein Puls so sehr nach oben, dass ihm nach eigenen Aussagen schwarz vor Augen wurde, da er so sehr gestresst war.

Puls von 177 bei xQc: “Ich glaube, ich werde ohnmächtig”

Das ist die Situation in GTA Online: Der Streamer steht in der Bank und hat sogar Geiseln genommen, damit er nach dem Überfall unbeschwert fliehen kann. Vor der Tür wartet schon die Polizei mit gezogener Waffe, die den Streamer festnehmen wollen. Die Situation erinnert an einen hollywoodreifen Banküberfall:

Nach der Diskussion mit der Polizei steht xQc vor dem Tresorraum, den er noch knacken muss. Sein Team ist ebenfalls dabei und sie versuchen zusammen, die Rätsel zu lösen, damit sie den Tresor öffnen können. Dort scheint der Druck auf xQc am größten zu sein, denn sein Puls schießt bis auf 177 hoch. Dabei sagt der Streamer zweimal “Ich glaube, ich werde ohnmächtig”.

xQc fängt sich dann zwar noch, doch der Bankraub scheitert. Sein Team und er schaffen es nicht, den Tresor zu knacken und fliehen anschließend ohne Beute. Nach dem Überall sagte xQc dann noch: “Ich war so gestresst, mein Herz schlug so schnell, dass ich nicht mehr denken konnte, das Blut rauschte aus meinem Kopf, mir wurde plötzlich schwarz vor Augen.”

Der Streamer punktet durch seine direkte und oftmals fiese Art. So beleidigt er gerne mal andere Mitspieler oder rastet bei vielen Situationen total aus. Er spielt auch oftmals am Rand des Erlaubten. So gab es beispielsweise im November 2020 ein Vorfall in einem Turnier rund um Fall Guys. Danach forderten Der Kanadier gilt aktuell als größter Streamer auf Twitch. In den letzten 90 Tagen hatte xQc die mit Abstand höchste Watch-Time – sein Content wurde also unter allen Twitch-Streamer am meisten geschaut (via sullygnome ).Der Streamer punktet durch seine direkte und oftmals fiese Art. So beleidigt er gerne mal andere Mitspieler oder rastet bei vielen Situationen total aus. Er spielt auch oftmals am Rand des Erlaubten. So gab es beispielsweise im November 2020 ein Vorfall in einem Turnier rund um Fall Guys. Danach forderten zahlreiche Twitch-Streamer, dass xQc einen Bann bekommt.

Warum ist die Situation so stressig? Jeder Gamer kennt es, dass man teilweise von Spielen echt gefordert wird und dabei durchaus unter Stress stehen kann. Der Roleplay-Server von NoPixel setzt dem Ganzen noch die Krone auf, denn dort trefft ihr auf echte Spieler, die voll in ihrer Rolle sind und mit euch interagieren.

Das GTA dort spielt sich wie ein echtes Leben, denn wer eine Straftat begeht, wird von der Polizei verhaftet und jede Entscheidung, die ihr trefft, beeinflusst auch noch andere Spieler.

Ein Banküberfall ist dabei die Königsdisziplin. Immerhin musste xQc sein Team anleiten, mit der Polizei diskutieren und die Geiseln in Schach halten. Die Situation war überraschend real, denn jeder Involvierte traf seine ganz eigenen Entscheidungen und veränderte damit das Geschehen. Eine Stresssituation, die für xQc fast etwas zu viel war.

Der Streamer ist schon länger auf dem Roleplay-Server unterwegs. Dort wurde er unter anderem selbst Opfer eines Überfalls:

