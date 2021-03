Diebe überfallen xQc in GTA Online, wütende Fans sagen: „Das ist schlechtes Rollenspiel“

Was haltet ihr von der Geschichte? Habt ihr selber schon Rollenspiel in GTA gemacht und ähnliches erlebt? Schreibt es in die Kommentare.

Es gibt auch viel Widerspruch. Zum einen lässt es sich nicht belegen, dass die Angreifer xQc über seinen Stream ausspionierten. Auch dem Vorwurf des schlechten Rollenspiels sehen viele als nicht gerechtfertigt an. So schreibt beispielsweise misterysp : “Es ist eine legitime Taktik, die von Autoräubern verwendet wird.” Auch gegen den Vorwurf des schlechten Rollenspiels wird von vielen argumentiert.

So schreibt der User NickPDF : Ich habe mir gerade das Video des Angreifers angesehen und die Sache ist: Sie hatten möglicherweise jemanden, der X [xQc] zugeschaut und ihnen die Infos am Telefon durchgab […], dann rammten sie ihn ohne Rollenspiel und mit 144 km/h und wussten sofort, dass seine Ware im Handschuhfach versteckt war.”

Viele wundern sich darüber, wie koordiniert der Angriff ablief. Der Angreifer erschien aus dem Nichts und schien genau zu wissen, wo sein Opfer lang fährt. Das führt bei manchen zu der Vermutung, dass der Angreifer “Stream sniping” betrieben hat, also xQc über seinen eigenen Stream zugeschaut hat und so alles sehen konne.

So reagieren die Zuschauer: Auf reddit fallen die Reaktionen gegenüber dem Dieb nicht sehr freundlich aus. Der Kommentar mit den meisten Upvotes hat über 400 Likes und stammt vom Nutzer azureMR : “Ich bin an diesem Punkt überzeugt, dass sie das nur für die Aufmerksamkeit machten […]”

Rollenspiel in GTA Online zählt 2021 zu den größten Trends auf Twitch. Zahlreiche Streamer sind dadurch zu Bekanntheit gekommen. xQc ist ein Beispiel. Er ist so beliebt, dass selbst andere große Streamer wie Dr. Disrespect ihm dabei zuschauen.

Um wen geht es? xQc ist ein bekannter Rollenspieler und Streamer auf dem privaten NoPixel-3.0-Server von GTA Online. Dort ist er regelmäßig unterwegs. Mit Ausnahme eines temporäten Banns wegen Schummelns ist xQc häufig am Streamen, während er als Rollenspieler in Los Santos unterwegs ist.

Der NoPixels-3.0-Server gilt als einer der größten Rollenspiel-Server in GTA Online . Dort sind große Streamer wie xQc unterwegs. Dieser wurde nun live von anderen Rollenspielern ausgeraubt, was seine Fans ziemlich wütend macht. Doch wo ist das Problem?

