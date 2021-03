GTA Online: Gibt es Crossplay für PC, PS4 / PS5 und Xbox?

Gibt es in GTA Online eigentlich Crossplay zwischen PC, PS4/PS5 und Xbox One/Series X|S? Wir zeigen euch, was zum Plattformübergreifenden Spielen bekannt ist.

Um was geht es: GTA Online hatte seinen Release im Jahr 2013. Regelmäßig schalten die Entwickler mit großen Updates frische Inhalte frei, die neue Spieler und auch Veteranen in die Online-Welt von GTA holen. Doch was, wenn ich die Gruppen-Inhalte mit meinen Freunden spielen will? Bietet mir GTA Online Crossplay an?

Nein, aktuell ist Crossplay zwischen PC, PS4 / PS5 und Xbox One / Series X|S nicht möglich. Doch das könnte sich schon bald ändern.

Crossplay im Jahr 2021 bei GTA Online, was ist da los?

Das ist bekannt: GTA Online wurde im Jahr 2013 veröffentlicht. Bis heute könnt ihr nur mit anderen Spielern zusammen spielen, die auf der gleichen Plattform unterwegs sind. PC-Spieler nur mit PC-Spielern, PlayStation-Spieler nur mit PlayStation-Spielern und Xbox-Spieler nur mit Xbox-Spielern.

Crossplay zwischen Steam und Epic Games? Auf dem PC könnt ihr alle untereinander spielen. Dabei spielt es keine Rolle, ob ihr über Steam, Epic Games oder allein den Rockstar Games Launcher das Spiel startet. Da jeder Nutzer sich letztlich am PC im Social-Club einloggt, können alle PC-Spieler miteinander spielen.

Die Barriere gibt es, wenn Konsolen-Spieler mit PC-Spielern zusammen spielen wollen.

Crossplay zwischen PlayStation und Xbox? Selbst auf den Konsolen ist kein Crossplay möglich. PS4- oder PS5-Spieler können nicht zusammen mit Xbox-One- oder Xbox-Series-X|S-Spielern zusammen zocken.

Spielt ihr auf der PS5 und eure Freunde auf der PS4, dann könnt ihr zusammen losziehen. Da ihr auch auf der Next-Gen-Konsole eigentlich die PS4-Version zockt. Bei der Xbox-Familie sieht es auch so aus.

Kommt Crossplay als Update zu GTA Online?

Das vermutet man: Von Rockstar Games gibt es noch keine offizielle Meldung darüber, ob GTA Online in nächster Zeit eine Möglichkeit für Crossplay erhält. Allerdings soll es neue Versionen des Spiels für PS5 und Xbox Series X|S geben.

Diese “Enhanced Editions” sind allerdings nicht einfach nur Portierungen. Der Chef von Take-Two, Strauss Zelnick, sagte zu den neuen Versionen (via videogameschronicle): “Wir portieren Titel nicht einfach rüber. Wir nehmen uns da wirklich die Zeit und machen den bestmöglichen Job, um den Titel für den Release zu verändern. Für die neue Technologie, auf der wir ihn [den Titel] veröffentlichen.” Er stellt klar, dass damit die “Technologie, die Optik und die Performance” verbessert werden sollen.

Fans hoffen, dass sich durch diese Besserungen der Technologie dann auch Möglichkeiten für Crossplay anbieten.

Wolltet ihr eure Freunde mit Crossplay zur Unterstützung in eure Sessions holen, damit euch andere Spieler nicht dauernd nerven? Mit einem kleinen Umweg könnt ihr miesen Gegnern einfach aus dem Weg gehen und alleine spielen. So trickst ihr GTA Online aus, um in einer Solo-Lobby sicher Geld zu verdienen.