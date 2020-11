Crossplay in CoD Cold War – So geht’s auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Series X/S

Call of Duty: Black Ops Cold War wird der neuste Titel der Reihe, der 2020 erscheinen wird. Das Spiel bewegt sich in den Zeiten des Kalten Kriegs. Dazu gab es b...

Wenn ihr euch erstmal einen guten Fortschritt erspielen wollt, zeigen wir euch hier die besten Tipps zum Leveln in Cold War: 7 Tipps zum schnellen Leveln in CoD Cold War – Für Waffen & Rang

So spielt ihr mit Freunden: Dafür müsst ihr und eure Freunde einen Account bei Activision haben (via callofduty.com) . Wenn das gegeben ist, könnt ihr eure Freunde einladen. Befolgt dafür folgende Schritte:

Wie kann man Crossplay aktivieren? Aktiviert ist Crossplay in der Regel schon. Ihr könnt es in den Einstellungen allerdings auch deaktivieren oder dort dann auch wieder aktivieren. Das geht wie folgt:

Was ist Crossplay? Dadurch könnt ihr das neue CoD Cold War zusammen mit Freunden auf jeder Plattform spielen. Ihr könnt als PC-Spieler also zusammen mit Freunden zocken, die auf der Xbox oder PlayStation unterwegs sind.

In Call of Duty: Black Ops Cold War könnt ihr wieder zusammen im Crossplay mit PC, PS4 und Xbox One zocken. Auch die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X und S ermöglichen Crossplay. MeinMMO zeigt euch, wie das geht.

