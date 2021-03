GTA: Roleplay-Server bannt großen Twitch-Streamer: „Ich bin nur ihr Sündenbock“

Doch so ganz fernab von all dem Drama kann GTA-Roleplay auch anders unterhalten und dabei positive Stimmung verbreiten.

Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich weiß, dass es viele erfolglose, unglückliche Verlierer gibt, die sich in Foren versammeln, um die Beiträge der anderen zu kommentieren, damit sie die Erzählungen weiter festigen, die für sie wahr sein MÜSSEN. [Das machen sie], um die Angst und Unsicherheit zu verdrängen, die meine bloße Existenz in ihnen auslöst. Aber die Intelligenten und Selbstbewussten müssen stark sein. […]

So reagiert der Streamer: In einem Tweet schickt TrainwrecksTV seine Antwort auf die Situation auf dem Roleplay-Server raus.

Roleplay in GTA Online Eigentlich bietet GTA Online offiziell kein Roleplay an. Diese RP-Server werden nicht von Rockstar betrieben, sondern entstehen aus der Community. Regelmäßig entfacht ein Hype, bei dem viele großer Streamer wie Sodapoppin oder xQc sich Charaktere mit wilden Storys ausdenken und diese dann im GTA-Roleplay vor Tausenden Zuschauern streamen.

In diesem Fall soll TrainwrecksTV Informationen über den Standort eines Meth Labors erfahren haben. Die Story dieses Labors ist auf dem Server allerdings noch in Entwicklung und wird von anderen Spielern ausgespielt.

Da nutzt man also Infos in seinem Roleplay, die der eigene Roleplay-Charakter also eigentlich gar nicht wissen dürfte.

Wenn man diese Regel des Servers nicht so ernst nimmt und Wissen nutzt, was ein Streamer durch seinen Twitch-Chat erfahren kann, dann riskiert man, für Metagaming gebannt zu werden.

