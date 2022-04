Größter Twitch-Streamer starrt 7 Stunden lang auf Website – Bricht dabei eigenen Zuschauer-Rekord

Der Twitch-Streamer Felix „xQc“ Lengyel begeistert derzeit im Schnitt 71.149 Zuschauer mit seinen Livestreams. Dabei spielt er Fortnite, Mario Kart oder League of Legends. Seinen Rekord brach er jetzt aber nicht etwa beim Zocken eines fantastischen Spiels, sondern einfach, indem er auf eine allseits bekannte Website starrte.

Wie brach xQc seinen Zuschauer-Rekord? xQc übertrug seinen Bildschirm im Stream und zeigte währenddessen einen Subreddit. Etwa 7 Stunden lang stierte der Streamer auf den Subreddit und die Zuschauer mit ihm.

Dabei erreichte er zwischenzeitlich sogar 274.545 Zuschauer, ein neuer Rekord für den Streamer, denn xQcs vorheriger Rekord lag bei 222.720 Zuschauern.

Sonst machte Lengyel eher von sich reden, weil er ständig gebannt wird. Bisher wurde er schon fünfmal von der Livestream-Plattform verwiesen.

Warum war der Subreddit so interessant?

Es geht um den Subreddit r/place, der am 1. April ein spaßiges Feature zurück ins Leben rief. Reddit-Nutzer durften alle 5 Minuten ein Pixel auf eine Leinwand platzieren, welches die ganze Zeit im Subreddit angezeigt wurde.

2017 fand die Aktion das erste Mal statt und seitdem wünschten sich die Nutzer den Spaß zurück. Damals nahmen mehr als 1 Million reddit-Nutzer teil und über 16 Millionen Pixel wurden platziert.

Einige Streamer und Communitys schlossen sich so zum diesjährigen Event zusammen, um verschiedenste Kunstwerke zu schaffen. So wurden beispielsweise überall kleine „Among Us“-Charaktere verteilt oder die Nationalitäten in Form von Flaggen dargestellt.

Die Aktion war so erfolgreich, dass sie mehrere Male verlängert und der verfügbare Platz auf dem Bild vergrößert wurde.

In der Nacht vom 5. April endete das Spektakel und unzählige Pixel wurden auf der 1.440 × 5.730 großen Leinwand platziert. Ihr könnt euch ein komplettes Zeitraffer der Aktion in diesem reddit-Post ansehen:

xQc ließ seine Zuschauer Tiere, Anime und Hintern pixeln

Was tat xQc im Subreddit? Während er verfolgte, was im Subreddit passierte, schickte er seine Zuschauer ebenfalls dorthin, um mit ihm zusammen Pixel zu setzen (via Twitch). So ließ er erst ganz unschuldig eine Kuh mit Regenbogen pixeln, während er seine Zuschauer kräftig anfeuerte.

Danach ging xQc dazu über, Anime-Charaktere pixeln zu lassen, bevor er eine „fantastische Idee“ hatte. Lengyel ließ eine größere Fläche schwarz färben, um den ersten Po eines Gaming-Charakters zu verewigen. Dieser war noch gut bekleidet in einem pinken, hautengen Anzug.

Etwas später im Stream suchte er sich erneut einen Po heraus, den von 2B aus NieR:Automata. Dieser war ziemlich nackt zu sehen und sollte über eine französische Flagge gesetzt werden. Doch bevor das Meisterwerk endgültig platziert werden konnte, griffen die Mods des Subreddits ein und der Hintern wurde 2x mit großen schwarzen Flächen zensiert.

Die Enttäuschung des Streamers könnt ihr in diesem Twitch-Clip sehen:

Diese Aktion von xQc schlug große Wellen im Subreddit und auf anderen Plattformen. Viele hielten das gewählte Bild für unpassend und beschwerten sich darüber, dass xQc bereits bestehende Werke mit seinen Bildern zerstörte.

Jedoch sah der Streamer nur die Unterhaltung dahinter: „Ich hatte Spaß daran. Ich denke, es ist lustig. (…) Ich denke, es war spaßig für alle, jeder konnte etwas kreieren. (…) Ich dachte, es war einfach nur eine Leinwand für Spaß, auf einer spaßigen Website.“ Er wolle niemanden auf den Schlips treten oder verletzen, sagte er weiterhin.

Was ist mit euch? Habt ihr an der Aktion auf reddit ebenfalls teilgenommen und konntet sogar ein kleines Bild verewigen? Was haltet ihr von dem Event? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

