xQc musste in „Streamer-Therapie“, um Twitch-Bann loszuwerden

Der Twitch-Streamer hat also schon ordentlich in die Vollen gelangt und musste sogar ein persönliches Gespräch mit einem Mitarbeiter der Livestream-Plattform führen, um wieder entbannt zu werden, erzählte xQc in einem seiner Livestreams (via Twitch ).

Félix „xQc“ Lengyel (26) ist derzeit der größte Streamer auf Twitch. Er wurde in seiner Karriere bereits fünfmal gebannt und musste nach dem letzten Mal an einem Gespräch teilnehmen, das Lengyel als „Therapie“ bezeichnete.

