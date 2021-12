Twitch-Schurke entdeckt sein Herz zu Weihnachten und macht was echt Nettes

Passend zu Weihnachten wollte der größte Streamer von Twitch Félix „xQc“ Lengyel (26) seiner Community eine Freude machen. Zuschauer hatten die Chance, während seines Livestreams, ihre Amazon-Wunschlisten in den Chat zu posten. Daraufhin wähle xQc zufällige Listen aus und schenkte der jeweiligen Person Dinge, die auf der Amazon-Wunschliste standen. Unter den Zuschauern war eine Streamerin, die es ganz besonders glücklich traf.

Erst vor einigen Tagen sagte Lengyel, dass er wahnsinnig viel Geld verdiene. xQcs Zuschauer sollten nicht mehr ihm das Geld geben, sondern lieber kleineren Streamern, er habe genügend Geld. Weiterhin sagte xQc, dass er von nun an mehr an seine Zuschauer zurückgeben möchte.

Lengyel möchte mehr Gewinnspiele, Geldgewinne und andere Dinge tun, um sich zu bedanken – ungewohnt ruhige Worte vom Twitch-Schurken, der sich in Spielen wie Rust einst einen Namen damit gemacht hat, friedlich spielende Streamer zu überfallen und abzumurksen.

xQc machte keine leeren Versprechungen und verteilte schon wenige Tage später Geschenke an seine Zuschauer. Diese konnten ihre Amazon-Listen in seinen Chat posten und er wähle zufällig welche aus. Unter anderem erwischte es dabei eine kleine Streamerin: anthemofthedead.

xQc verschenkt Rollstuhl an kranke Streamerin

Wer ist anthemofthedead? Anthemofthedead ist eine kleine Streamerin, die etwas mehr als 700 Follower auf Twitch besitzt. Sie spielt vor allem Genshin Impact und das Rhythmus-Spiel „Osu!“. Zudem hat sie zwei Krankenheiten, die ihr täglich Schmerzen bereiten, erzählt sie in einem Stream: Fibromyalgie und Polyarthralgie (via Twitch).

Zwar helfen Medikamente ihr zwischendurch, um die Schmerzen erträglich zu machen, allerdings kann sie, aufgrund ihrer Krankheiten, kaum noch vernünftig laufen. Zu Hause könne anthemofthedead sich nur noch mit einem Gehstock fortbewegen, draußen werde jeder Weg aber zur Herausforderung, erklärt sie.

Deswegen wollte sie schon lange Zeit einen Rollstuhl kaufen und sparte darauf hin.

Was ist Fibromyalgie? Fibromyalgie verursacht (Muskel-)Schmerzen in verschiedenen Körperregionen, Schlafstörungen und vermehrte Erschöpfung (via

Was ist Polyarthralgie? Polyarthralgie ist keine Erkrankung an sich, sondern ein Symptom. Dieses Symptom verursacht Schmerzen in mehreren Gelenken (via Fibromyalgie verursacht (Muskel-)Schmerzen in verschiedenen Körperregionen, Schlafstörungen und vermehrte Erschöpfung (via Wikipedia ).Polyarthralgie ist keine Erkrankung an sich, sondern ein Symptom. Dieses Symptom verursacht Schmerzen in mehreren Gelenken (via DocCheck Flexikon ).

Das tat xQc: Zufällig wurde xQc auf ihre Amazon-Wunschliste aufmerksam und kaufte ihr einen Rollstuhl für umgerechnet 425 Euro. Damit aber nicht genug, denn auf der Wunschliste befand sich auch noch ein ergonomischer Gaming-Stuhl für 255 Euro, den xQc ihr ebenso schenkte.

Eigentlich wollte Lengyel ihr sogar einen noch besseren, teureren Rollstuhl gönnen, aber Amazon konnte diesen nicht zu ihr liefern.

Anthemofthedead erzählte in ihrem Stream unter Tränen, wie viel ihr die Geste bedeute und dass sie schon seit über 2 Jahren in seinem Chat still mitschaute. Gesundheit und solche Gesten wie die xQc seien nicht selbstverständlich, fuhr die Twitch-Streamerin fort.

Sie hoffe darauf, dass in Zukunft mehr solche Nettigkeiten in der Twitch-Community geschehen und sagte gen Ende ihres Streams: „Gute Dinge passieren tatsächlich, das verspreche ich euch.“

