Der Streamer Félix „xQC“ Lengyel ist der große Gewinner auf Twitch der letzten Jahre. Laut eines Leaks verdiente er allein im September über Subs und Donations etwa 648.000 $. Mittlerweile hat offenbar auch die Industrie den Liebling des Twitch-Chats für sich entdeckt. Der Kanadier sagt seinen Fans nun, er brauche ihr Geld nicht mehr, sie sollten doch lieber kleinere Streamer unterstützen.

Das ist xQc:

xQc gilt als der große Gewinner der letzten 3 Jahre auf Twitch, der eine riesige Fanbase aufgebaut hat und allein mit Subscriptions viel Geld verdient. Bei dem großen Twitch-Leak war er ein Top-Verdiener der Plattform. Doch überraschend sagt er nun: Diese Subscriptions braucht er eigentlich gar nicht mehr.

Das ist die überraschende Ansage von xQc: In seiner ganz eigenen Art zu reden, sagte der Streamer:

„Mal was Ernstes: Ich red ja eigentlich fast nie drüber, aber: Ich will jetzt mehr Zeug an die Leute zurückgeben, wir machen jetzt mehr Giveaways und kleine Shows, bei denen der Twitch-Chat Geld gewinnen kann. Es gab mal eine Zeit, als alles Geld, was bei mir reinkam, über die Zuschauer kam, also Subs, Donos und Bits. Heute ist das ganz anders. Es ist nicht mal mehr knapp.

Das Geld kommt hauptsächlich, eine irre Menge, von Firmen und anderen Gruppen, die nicht der Twitch-Chat sind. Ich schätze es, dass ihr subbt und so, aber wenn ihr kleine Streamer schaut, subbt doch lieber die und gebt denen euer Amazon-Prime-Sub.

xQc