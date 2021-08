Streamerin erklärt, warum Leute den Millionären auf Twitch noch Geld spenden

Die größten Streamer und Streamerinnen auf Twitch sind mittlerweile Millionäre und Multi-Millionäre. Trotzdem bekommen sie von ihren Zuschauern regelmäßig Spenden über 5 Euro, 50 Euro oder sogar 500 Euro. Was die Leute antreibt den Streamern ihr hart verdientes Geld zu geben, die doch viel mehr haben sie selbst, erklärt Twitch-Streamerin Imane „Pokimane“ Anys.

So erklärt Pokimane die Spenden: In einem Twitch-Stream schaute sich Pokimane einige Forenbeiträge an und stieß da auf die Frage: „Warum spenden Leute überhaupt an Twitch-Stremern“. Damit meinte der Fragesteller ausdrücklich nicht kleine Streamer, die auf das Geld angewiesen sind, sondern große Streamer, die von eigenen Sponsoren unterstützt werden. Eben genauso solche Streamer wie Pokimane.

Pokimane antwortete sofort:

„Die Leute fragen sich nicht: Wie sehr braucht die Person mein Geld? Leute spenden, weil sie die Aufmerksamkeit von jemandem haben wollen. Und je reicher jemand wird, desto wertvoller ist es, dessen Aufmerksamkeit zu erlangen.“

Die Streamerin ergänzt dann noch, es wüssten doch alle: Geld ausgeben habe nicht immer was mit Logik zu tun, niemand gebe sein Geld jederzeit rational aus, sondern verfolge immer wieder andere Zwecke.

Das erklärt dann auch, warum Twitch-Streamer, auch wenn sie noch so groß sind, immer wieder die Namen von jedem vorlesen, der 5 $ für ihren Stream spendet. Die wissen um das Spiel und, wie es gespielt wird.

Wie steht Pokimane selbst zu Geld? Obwohl Pokimane eine erfolgreiche Geschäftsfrau ist und ihren Twitch-Kanal mittlerweile wie ein mittelständisches Unternehmen leitet, hadert sie mit Luxus, wie man weiß. Immerhin war Pokimane vor wenigen Jahren noch eine Studentin im Bereich des Chemie-Ingenieurwesens und musste jeden Cent zweimal umdrehen.

2020 erklärte sie, wie schwer es ihr falle, „verrückte Summen zu bezahlen.“ Sie würde nie Dinge für 100.000 $ oder 50.000 $ kaufen. Einzig ihr PC liege in der Preis-Spanne zwischen 3000 und 5000 $. Auch ein Japan-Urlaub, den sie sich mal gönnte, sei im Preis deutlich unter 5.000 $ gelegen.

Schwach wird Pokimane allerdings bei Designer-Handtaschen. Da scheint sie doch mit sich zu kämpfen, nicht dem Luxus zu frönen. So hat sie mal gestanden, das teuerste, was sie sich je gekauft hat, sei eine Handtasche gewesen:

„Ich will nicht lügen … einmal habe ich mir ein paar Handtaschen angeschaut. Und vielleicht habe ich mir eine Handtasche gekauft, die so teuer war wie mein PC, aber niemals habe ich mehr als 10.000 $ ausgegeben! Es war nie fünfstellig!“

Manche Streamer investieren in Häuser, andere hauen Geld raus wie Rapper

Was kaufen andere Streamer so mit ihrem Geld? Es ist bekannt, dass der Shooter-Profi shroud sich mal einen Privat-Jet für 13.000 $ gemietet hat, nur um rechtzeitig zu einem Raid in WoW wieder zu Hause zu sein.

Einige Streamer verhalten sich auch wie Rapper und kaufen sich sündhaft teure Accesoires:

Es gibt auch Streamer, die zwar viel Geld verdient haben, aber dabei auch auf den Geschmack des Zockens gekommen sind und ihr Geld in Glücksspiel oder Krypto-Währungen investieren. Das geht nicht immer gut aus:

