Survival-MMO auf Steam schenkt seinen Spielern ein kleines Weihnachtswunder

Was ist mit euch? Seid ihr schon auf Icarus gelandet und habt den Planeten erkundet? Habt ihr vielleicht auch schon einen Charakter verloren und er wurde nun wiederbelebt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Insgesamt wurden 64.000 Figuren wiederbelebt. Die Entwickler schrieben in dem Post, dass es wehtue, wenn man einen Charakter nur verliert, weil Bugs im Spiel dafür sorgen oder weil Server down gingen, während man eigentlich auf einer Mission war.

Da sich einige Spieler beschwerten, arbeiteten RocketWerkz an einem Tool, damit die verlorenen Charaktere wiederbelebt werden können, so heißt es im Beitrag. Sie riefen die Spieler dazu auf, Icarus zu starten und einmal in der Charakter-Auswahl nachzuschauen, ob sie nicht ein bekanntes Gesicht wiedersehen.

„Fröhliche Weihnachten, eure zurückgelassenen Charaktere wurden wiederbelebt!“, heißt es in der Überschrift des Beitrags von den Icarus Machern, RocketWerkz (via Steam ).

Was ist Icarus überhaupt und wie spielt man es? Icarus spielt in einer Zukunft, bei der die Erde nicht mehr bewohnbar ist. Menschen haben versucht eine zweite bewohnbare Erde zu erschaffen und sind dabei kläglich gescheitert. Es entstand stattdessen ein toxischer Planet „Icarus“, auf dem zwar andere Lebewesen existieren, der jedoch für Menschen höchst gefährlich ist.

