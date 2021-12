3 gute neue Survival-Games, die ihr Weihnachten 2021 spielen könnt

2021 erschienen etliche neue Spiele, darunter auch Survival-Games aller Art. MeinMMO zeigt euch 3 neue Survival-Spiele, die am Ende des Jahres erschienen sind und euch die Feiertage zu Weihnachten versüßen.

Welche Spiele finde ich hier? Wir haben für euch 3 Spiele zusammengetragen, die im 4. Quartal erst erschienen sind. Es handelt sich also um brandneue Survival-Games, die ihr pünktlich zu Weihnachten noch frisch erleben könnt.

Dabei haben wir keinen Unterschied zwischen MMOs und Singleplayer gemacht, jedoch versucht, eine einigermaßen breite Auswahl zu treffen. Ihr findet hier also sowohl Tipps für Spielesessions alleine als auch mit Freunden.

Wie haben wir ausgesucht? Das wichtigste Kriterium ist, dass das Spiel neu sein soll. Wir haben versucht, möglichst frische Releases vorzustellen, welche ihr in den Top-Listen wie unseren besten Survival-Games für PC, PlayStation und Xbox noch nicht findet.

Ziel ist es, dass ihr Neues entdecken könnt. Dementsprechend gibt es auch noch keine oder nur wenige Wertungen. Die Einschätzung liegt beim Autor, der mit vielen Tausend Stunden in allen möglichen Survival-Games über Jahre hinweg Erfahrung gesammelt hat. Die Liste selbst ist ungeordnet.

Icarus (PC/Steam)

Genre: Aufbau/Erkundung | Entwickler: RocketWerks | Plattform: PC(Steam) | Release: 3. Dezember 2021 | Website/Shop: Steam

Was ist das für ein Spiel? Die Menschheit versucht, sich eine neue Erde zu schaffen. Das schlägt jedoch fehl und der neue Planet wird toxisch für Menschen. Allerdings entdecken Wissenschaftler dort ein neues, wertvolles Material.

Dieses sollt ihr nun sammeln. Dazu werdet ihr in Sessions immer wieder auf den Planeten Icarus geschickt und sollt dort überleben, erkunden und Rohstoffe sammeln. Icarus setzt voll auf PvE und das Spiel gemeinsam gegen die unwirtliche Welt.

Hinter Icarus steht der Macher von DayZ, Dean Hall, mit seinem eigenen Studio RocketWerks. Icarus erschien am 3. Dezember für den PC auf Steam. Eine Version für Konsolen ist aktuell noch nicht geplant.

Das erste Community-Highlight zeigt Gameplay und einige besonders coole Szenen der Spieler.

Wie funktioniert das Überleben? Ihr spielt Icarus in einzelnen Sessions, in denen ihr immer wieder auf den Planeten geschickt werdet. Dort müsst ihr euch jedes Mal aufs Neue eine Basis bauen. Erlangte Fähigkeiten und gelernte Technologien ziehen sich aber über die Sessions.

Die wichtigsten Ressourcen für euch sind Sauerstoff, Nahrung und Wasser. Alles müsst ihr stets im Blick haben und euch Nahrung oder Wasser besorgen. Die Wildtiere des Planeten sowie die Umwelt selbst mit ihren verschiedenen Biomen bedrohen euch dabei stets.

Wichtig ist, dass ihr immer nur begrenzt Zeit habt. Ihr müsst zurück beim Landungsschiff sein, ehe dieses abhebt – sonst werdet ihr zurückgelassen. Zeit ist also ebenfalls ein Faktor, den ihr beim Überleben berücksichtigen müsst.

Neues Survival-Game auf Steam startet mit 52.000 Spielern – Legt jetzt schon neue Inhalte nach

Icarus eignet sich für alle, die auf klassische Survival-Spiele wie ARK, Rust oder Conan Exiles stehen, aber einen neuen Ansatz an das Genre erkunden wollen. Durch den Verzicht auf PvP und den Fokus auf Koop eignet sich das Spiel vor allem für Gruppen.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach (PC/Steam, PS4, PS5)

Genre: Horror/Story-Survival | Entwickler: Steel Wool Studios | Plattform: PC, PS4, PS5 | Release: 16. Dezember 2021 | Website/Shop: Steam, PS Store

Was ist das für ein Spiel? Five Nights at Freddy’s: Security Breach ist der mittlerweile zehnte Teil der beliebten „FnaF“-Reihe, die mehrere Haupt-Titel und Spin-Offs umfasst. Ihr spielt darin den Jungen Gregory, der über die Nacht in Freddy Fazbears Mega-Pizzaplex eingeschlossen ist.

Dabei begegnen euch grauenhafte, lebende Spielzeuge und Monster, die euch jagen. Wer die Vorgänger-Teile gespielt hat, wird viele von ihnen wiedererkennen. Euer Ziel ist es, bis zum Morgen zu überleben, bis die „Nachtprotokolle“ abgeschaltet sind und die Monster euch nicht mehr als Feind ansehen.

FnaF: Security Breach erschien am 16. Dezember 2021 für PC, PS4 und PS5. Weitere Plattformen sollen drei Monate nach Release folgen.

Der Trailer zum neuen FNaF von Sonys State of the Play.

Wie funktioniert das Überleben? Auf Nahrung oder Sauerstoff müsst ihr in FnaF nicht achten. Ihr seid hauptsächlich auf der Flucht vor Gegnern und müsst dabei aufpassen, dass eurer Taschenlampe nicht der Saft ausgeht. Denn wenn ihr nichts mehr seht, seid ihr leichtere Beute für eure Gegner.

Durch Überwachungskameras könnt ihr eure Umgebung überwachen, ohne sie direkt betreten zu müssen. So seht ihr, welche Bereiche sicher sind und wo gerade Gegner patrouillieren. Kommen euch Feinde zu nahe, müsst ihr euch schnell ein Versteck suchen.

Durch Farbeier oder Spielzeug könnt ihr Monster, die euch auf dem Kieker haben, im Notfall ablenken. So gelingt euch wahrscheinlicher die Flucht. Bis zum Morgen müsst ihr dabei auch einige Rätsel lösen, um weiterzukommen.

FNaF eignet sich für alle, die gerne Angst haben und auf Horror-Games stehen. Die Reihe ist bekannt für die grauenhafte, verzerrte Darstellung von eigentlich freundlichen Spielzeugen. Ideal, wenn ihr gerne im Dunkeln alleine vor dem Bildschirm zittert.

GTFO (PC/Steam)

Genre: Horror-Shooter | Entwickler: 10 Chambers | Plattform: PC (Steam) | Release: 10. Dezember 2021 | Website/Shop: Steam

Was ist das für ein Spiel? Mit GTFO hat das schwedische Indie-Studio 10 Chambers, bestehend aus vielen Payday-Veteranen, seinen ersten eigenen Shooter erschaffen. Ihr spielt dort einen Gefangenen, der in einer verlassenen Forschungsstation im Weltall Daten besorgen soll.

Mit einem Team aus 4 Gefangenen werdet ihr in jeder Runde losgeschickt, also mit bis zu 3 weiteren Spielern oder KI-Helfern. In den Komplexen wimmelt es vor Aliens, die ihr besser meiden und nicht wecken solltet. Ab und an stellen sich euch jedoch Rätsel in den Weg wie Türen, die nur durch Teamwork geöffnet werden können.

GTFO erschien am 10. Dezember exklusiv für den PC auf Steam, war zuvor aber schon seit Jahren in der Entwicklung und bot mehrere Tests an. Konsolen-Versionen sind erst einmal nicht in Planung, wie uns die Entwickler mitteilten.

Der Release-Trailer von GTFO.

Wie funktioniert das Überleben? GTFO setzt auf ein taktisches Vorgehen. Die einzige tödliche Gefahr sind die Gegner, die ihr nach Möglichkeit meiden solltet. Denn Munition und Heilung sind rar.

Das Spiel soll und will dabei äußerst herausfordernd und vor allem bestrafend sein, ganz im Geiste von PayDay. Ihr sollt durch Teamwork und Absprache durch die Level kommen, ohne dabei zu sterben.

Habt ihr die Aliens jedoch einmal aufgeschreckt – durch unvorsichtiges Vorgehen oder Alarme – müsst ihr euch wehren. Horden stürmen dann auf euch zu und ihr müsst euch absprechen, um zu überleben. Die Chancen stehen jedoch nicht immer gut.

Eine der großen Änderungen zum Release waren jedoch Checkpoints, die ihr optional aktivieren könnt. Dadurch ist ein Tod nicht gleich das Ende einer Mission, sondern setzt euch nur ein wenig zurück.

Im Horror-Shooter GTFO schreien euch die Entwickler noch selbst an

GTFO eignet sich für alle, die auf große Herausforderungen stehen und mit bis zu 3 Freunden eng zusammenarbeiten wollen. Besonders kleine Gruppen, die gerne Spiele im Koop zocken, sollten sich GTFO ansehen.

Die 3 Spiele, die wir euch hier vorgestellt haben, sind nur einige der neusten Survival-Games, die ihr noch Ende 2021 spielen könnt. Ihr könnt euch aber schon aufs nächste Jahr freuen, denn in den kommenden Monaten sind schon weitere Spiele geplant, in denen ihr eure Überlebens-Skills testen könnt:

