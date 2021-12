Heute startet ein neues Survival-Spiel vom DayZ-Macher auf Steam – Für wen lohnt es sich?

Was haltet ihr von Icarus? Werdet ihr es ausprobieren? Konntet ihr es vielleicht schon in der Beta spielen?

Was kostet das Spiel? Der reguläre Preis liegt bei 24,99 €, aktuell ist es aber um – 10 % auf 22,49 € reduziert. Wir fassen für euch zusammen, wie das Spiel in den Beta-Phasen ankam und für wen es sich lohnt.

Wann geht es los? Das Spiel startet laut offizieller Steam-Seite heute, am 3. Dezember um 23 Uhr. (via Steam )

Dieser Faktor erinnert ein wenig an Spiele wie Escape from Tarkov . Ihr findet euch auf einem feindseligen Alienplaneten wieder. Hier müsst ihr erst einmal eure grundlegenden Bedürfnisse wie Hunger, Durst und Sauerstoff stillen.

Ihr müsst nämlich in einer Session zum vereinbarten Zeitpunkt das Landeshuttle erreichen, das euch zurück in den Orbit bringt. Schafft ihr das nicht, werdet ihr auf dem Planeten zurückgelassen. Solche Sessions können 10 Minuten, oder auch 48 Stunden andauern.

Was ist das für ein Spiel? Icarus ist das neue Projekt von DayZ-Macher Dean Hall und dessen Indie-Studio RocketWerks und gehört zu den neuen Suvival-Spielen, auf die ihr euch 2021 noch freuen könnt . Ihr spielt in Icarus als Teil einer Truppe, die eine „zweite Erde“ erkunden soll.

Das Survival-Spiel Icarus konnte in der Beta tausende Spieler begeistern. Das nächste Spiel der DayZ-Macher startet nun auch endlich auf Steam. MeinMMO sagt euch alles, was ihr wissen müsst.

