Neues Survival-Game lockt tausende Spieler mit Beta auf Steam, startet bald Runde 2

Das Survival-Game Icarus hatte seine erste Beta auf Steam. Die lief recht gut und konnte über 7.000 Spieler für das Spiel begeistern. Nun geht es mit einem Content-Plan und einer Roadmap in weitere Tests.

Was ist das für ein Spiel? Icarus ist das neue Projekt von DayZ-Macher Dean Hall und dessen Indie-Studio RocketWerks und gehört zu den neuen Suvival-Spielen, auf die ihr euch 2021 noch freuen könnt. Ihr spielt in Icarus als Teil einer Truppe, die eine „zweite Erde“ erkunden soll.

Icarus spielt in einem dystopischen Sci-Fi-Setting und eine der großen Herausforderungen für euch ist es, den Widrigkeiten des Planeten zu trotzen. Sauerstoff, Nahrung und Schutz werden wichtige Aspekte beim Überleben.

Dabei seid ihr immer unter Zeitdruck, denn wenn ihr zur vereinbarten Zeit nicht das Landeshuttle erreicht, das euch zurück in den Orbit bringt, werdet ihr zurückgelassen. Icarus erscheint nach einer Verschiebung am 20. November 2021 für den PC (via Steam). Die Beta läuft bereits.

Wie lief die erste Beta? Der Test von Icarus ist in verschiedene Abschnitte eingeteilt. Die erste Beta fand vom 28.-29. August statt und konnte auf Steam in der Spitze 7.614 Spieler anlocken (via steamcharts.com).

Bewertungen gibt es bislang noch nicht. Im Discord diskutieren die Spieler rege über die Lore, tauschen Tipps aus oder suche Mitspieler. Viele Interessierte sind allerdings skeptisch, da Halls vorhergehendes Projekt, DayZ, bis heute als unvollendet gilt. DayZ erreichte nach 5 Jahren erst den Beta-Status – das war 2018.

Wenn ihr euch selbst ein Bild machen wollt, könnt ihr an weiteren Beta-Tests in den kommenden Wochen mitmachen.

Die Roadmap von Icarus.

Zweite Beta startet bald – Alle 2 Wochen neue Inhalte

Was kann ich in der Beta spielen? Das zweite Beta-Wochenende läuft vom 11. bis zum 12. September. Ab da findet alle 2 Wochen eine weitere Beta statt, wobei ihr jede Woche neue Inhalte bekommt:

11.-12. September: Stürme fegen über die Welt und stellen eine Gefahr dar, weiterhin nur im Wald

25.-26. September: das arktische Biom ist zugänglich und bringt neue Tiere und Schneestürme

9.-10. Oktober: ihr könnt das Wüsten-Biom mit seinen neuen Gefahren erkunden

23.-24. Oktober: Fraktionen kommen, für die ihr Missionen erledigen könnt

6.-7. November: ein besonderes Community-Event mit Preisen

Der Release ist dann ebenfalls 2 Wochen nach der letzten Beta am 20. November. Sämtliche Inhalte dürfen dabei gestreamt und aufgenommen werden. Wenn ihr nicht selbst spielen möchtet, könnt ihr euch also auch bei euren Lieblings-Streamern oder YouTubern ein Bild von Icarus machen.

Wie kann ich mitmachen? Wenn ihr garantierten Zugang zu den Beta-Tests wollt, müsst ihr das Spiel vorbestellen (via Steam). Einige Content Creator erhalten jedoch auch Keys zum Verlosen. Haltet am besten auf sozialen Kanälen wie Twitter oder auf Twitch Ausschau nach Giveaways und Drops.