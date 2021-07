Wie mache ich bei der Beta mit? Wenn ihr Icarus vorbestellt, erhaltet ihr einen garantierten Zugang zu den Beta-Tests. Die Entwickler wollen aber auch Keys an Content Creator verteilen, damit diese ihre Community einladen können. Haltet also auch etwa auf Twitch Ausschau, wenn ihr mitmachen wollt.

Wann und wo erscheint Icarus? Eigentlich sollte Icarus schon am 12. August erscheinen, wurde jedoch nun auf November verschoben (via Steam ). Als Plattform ist bisher nur der PC (Steam) bekannt. Vor dem Release wird mehrere Betas geben.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Insert

You are going to send email to