In der PC Gaming Show kündigte Dean Hall, der Erfinder von DayZ, ein neues Survival-Spiel an. Icarus spielt in einem Weltraum-Setting und findet in kurzen Sessions statt.

Was ist Icarus? In Icarus reißt ihr von einer Raumstation auf Planeten, um dort Missionen zu erledigen. Das Besondere dabei ist, dass diese Missionen in einem bestimmten Zeitraum erledigt werden müssen.

Diese Sessions können nur 10 Minuten, aber auch bis zu 48-Stunden tatsächliche Spielzeit andauern. Ihr könnt sie alleine oder mit Freunden erledigen. Hall verglich das System der Gruppenbildung dabei mit GTA Online vor einem Heist.

Neben dem Zeitdruck spielen die üblichen Survival-Elemente wie Sauerstoff, Nahrung und die feindliche Umwelt eine Rolle. Anders als bei DayZ könnt ihr jedoch von anderen Spielern belebt werden, wenn ihr an Sauerstoffmangel oder durch Kämpfe sterben solltet.

Nur wenn die Zeit abläuft, ist eure Session definitiv verloren.

Ein erster Teaser zum neuen Survival-Spiel Icarus

Wie läuft das Spiel genau ab? PC Gamer vergleicht Icarus mit Escape from Tarkov: Ihr geht rein, tut, was ihr tun sollt und geht dann wieder (via PC Gamer).

Mit den gesammelten Ressourcen könnt ihr euer Raumschiff, das Landungsschiff und Bodenfahrzeuge verbessern, neue Technologien erforschen und futuristische Waffen bauen.

Laut Hall soll das Spiel vor allem durch den Zeitdruck spannend werden. Solltet ihr es nicht rechtzeitig zurück zum Abwurfschiff schaffen, ist euer Charakter besiegt und alle Fortschritte mit der Figur sind verloren.

Während ihr in einer Mission seid, könnt ihr eine provisorische Basis errichten. Doch bald müsst ihr den Planeten wieder verlassen.

Wann erscheint Icarus? Der Release des Spiels ist derzeit für 2021 angesetzt. Einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Wer jetzt Lust schon Lust bekommen hat, findet in unserer Liste 23 gute Survival-Games für PC, PS4 und Xbox One.