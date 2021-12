Neues Survival-Game auf Steam startet mit 52.000 Spielern – Legt jetzt schon neue Inhalte nach

Icarus hat nach einer Woche auf Steam seinen ersten Patch nach Release erhalten. Dieser liefert etliche neue Inhalte nach. Das Survival-Game selbst kann einen erfolgreichen Start verzeichnen, jedoch mit Problemen.

Was ist das für ein Spiel? Icarus startete am 3. Dezember offiziell auf Steam, nachdem in den Wochen zuvor immer wieder erfolgreiche Beta-Wochenenden stattfanden. Das Survival-Game spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die Erde nicht mehr bewohnbar ist.

Beim fehlgeschlagenen Versuch, eine zweite Erde zu erschaffen, entstand stattdessen ein toxischer Planet. Auf diesem befindet sich jedoch eine seltene Materie, die ihr als Mitarbeiter nun sammeln sollt.

Dazu steigt ihr in den Spielsessions immer wieder zu Icarus hinab, sammelt, was ihr könnt und müsst rechtzeitig zurück zum Schiff. Schafft ihr das nicht, werdet ihr zurückgelassen. Dabei machen es euch die Fauna und der Planet selbst schwer, zu überleben. Denn alles ist gefährlich und giftig.

Mit den Ressourcen des Planeten baut ihr Werkzeuge, Konstruktionen und sogar Maschinen. Euer Charakter lernt dabei neue Fähigkeiten und verbessert seine Talente. So lernt ihr immer neue Techologien.

Icarus wurde von RocketWerks erschaffen, dem Studio des ehemaligen DayZ-Entwicklers Dean Hall. Das Indie-Studio hat das Spiel selbst herausgegeben. Im Moment gibt es Icarus nur für den PC auf Steam.

Wie kommt Icarus auf Steam an? In der Spitze hatte Icarus seit Release 52.501 Spieler (via SteamDB.info). In den vergangenen 24 Stunden kann das Spiel dabei immer noch mit 37.901 Spielern auftrumpfen.

Die Bewertungen sind dabei „ausgeglichen“ mit 62 % positiven Reviews bei 11.067 Rezensionen. Das dürfte mit anfänglichen Problemen zusammenhängen: Neues Survival-Game auf Steam überzeugt mit Gameplay – Bekommt dennoch viel Kritik

Erster Patch bringt neue Inhalte

Das steckt im ersten Update: Eine Woche nach Release, am 10. Dezember, erhielt Icarus bereits seinen ersten Patch. Dieser brachte unter anderem neue Inhalte, darunter:

3 neue, spielbare Missionen

neue herstellbare Gegenstände an der Werkbank

erhöhtes Vorkommen bestimmter Ressourcen

Verbesserungen am Spieler-UI sowie dem Offline-Modus

Das Entwicklerteam weist außerdem darauf hin, dass es offenbar Probleme mit der Performance und Grafik gibt. Solltet ihr betroffen sein, rät das Team, dass ihr mit den entsprechenden Optionen experimentiert. Verlasst euch nicht auf Standard-Einstellungen.

Zusätzlich zu den Neuerungen wurden innerhalb der ersten Woche über 60 Fehler behoben. Ihr findet die vollständigen Patch Notes auf Steam.

Icarus hatte bereits im Vorfeld mit Kritik zu kämpfen. Einige Fans von DayZ warfen dem Entwickler vor, sein erstes Spiel einfach aufgegeben zu haben. Sie befürchten das gleiche nun für Icarus. Die Bewertungen direkt nach dem Patch sind jedoch tendenziell stärker positiv, was zumindest jetzt für die Entwicklung spricht. Der Twitch-Star shroud ist bereits überzeugt vom Spiel:

