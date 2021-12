Spieler von Call of Duty Warzone jammern laut über Märchen-Monster – Jetzt kommt der Nerf

Bei Call of Duty: Warzone gab es in den letzten Tagen viel Kritik an Krampus, dem Monster aus dem Weihnachts-Event 2021. Denn der Bösewicht zerlegte “unartige Spieler” und die fanden das gar nicht weihnachtlich.

Was war das Problem mit Krampus?

Wir haben am 19.12. schon über Krampus in CoD Warzone berichtet. Das Monster kam im Zuge des Weihnachtsevents „Festive Frevor“ am 16.12. zu Warzone.

Krampus tauchte in verschiedenen Warzone-Matches auf, visierte einen Spieler an und jagte dem erbarmungslos 3 Minuten lang nach. Wer die Meldung bekam, er stehe auf der Liste der unartigen Kinder, konnte sich auf einen baldigen Tod einstellen.

Das Problem mit Krampus war, dass er extrem viele Lebenspunkte hatte: Wenn er eine bestimmte Menge Schaden erlitt, verschwand er zwar kurz, tauchte dann aber wieder auf. Er musste 4-Mal bezwungen werden, bis er endlich sein Loot-Paket hinterließ.

Monster kann so verdammt viel Schaden einstecken

Wie viele Lebenspunkte hatte Krampus denn? Die Seite Forbes meldete, Krampus habe:

im Modus Solo 6000 Lebens.-Punkte

bei Duos 9000 Lebenspunkte

bei Trios 12.000 Lebenspunkte

bei Quads 15.000 Lebenspunkte

Weniger Lebenspunkte für Krampus in CoD Warzone

Wie fanden Spieler den Krampus? Überhaupt nicht cool. Seit Tagen gab es Beschwerden gegen Krampus. Man forderte Entwickler Raven auf, das Viech direkt aus dem Spiel zu nehmen.

Es hieß etwa, Krampus sei „unfassbar bescheuert“ – das Spiel sei im Prinzip vorbei, wenn Krampus einen jage.

Ein Spieler schrieb, das „fucking thing“ hätte sein Team in 4 verschiedenen Games innerhalb einer Stunde gejagt. Der habe einfach so viele Lebenspunkte und sei so ein „gottverdammtes Monster“, dass das Spiel vorbei sei, wenn er einen jage (via reddit).

So reagiert CoD Warzone: Die haben jetzt tatsächlich eingegriffen. Krampus erhält 2 Nerfs:

Seine Lebenspunkte wurden deutlich reduziert – das gilt für alle Modi und Squad-Größen

Außerdem kommt Krampus nicht mehr am Ende eines Matches, wenn der 4. Kreis erschienen ist

Es scheint also doch noch frohe Weihnachten in CoD Warzone zu geben. Wenn es auch grade einige Probleme im Spiel gibt, gerade mit technischen Schwierigkeiten auf den Konsolen. So bereitet der Aim-Assist vielen Konsoleros gerade Kummer. In den Kommentaren zu Krampus fordern einige Spieler auf Xbox und PlayStation, die Entwickler sollten sich doch darum kümmern, damit es schöne Weihnachten gibt:

