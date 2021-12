In Call of Duty ist die Weihnachts-Stimmung ausgebrochen. Das Event „Festive Fervor“ (deutsch: Festlicher Eifer) ist jetzt in CoD: Vanguard und dem kostenlosen Battle Royale Warzone online und beschenkt euch mit thematischen Cosmetics. MeinMMO zeigt euch die Aufgaben und wie ihr sie schnell löst.

Zum Weihnachtsfest gibt es bei Call of Duty oft ein passendes Event mit einem Hauch festlicher Stimmung. Dieses Jahr bedeutet das für CoD: Vanguard und Warzone:

Das Event „Festive Fervor“ ist bis zum 04. Januar online

Ihr könnt 13 festliche Cosmetics erspielen

Ein fieser Krampus und ungezogene Elfen treiben ihr Unwesen

Kleine Extra-Mechaniken verändern den Spielfluss

Shipment als Weihnachts-Edition und Tannen auf Caldera Mehr zu den Inhalten des Events findet ihr hier



In diesem Artikel widmen wir uns den Event-Aufgaben, damit ihr euch bis zu 13 Cosmetics ganz leicht erspielen könnt. Dazu gibt es in Vanguard und Warzone je 6 Aufgaben und wenn ihr alle 6 in einem der Spiele erledigt, gibts eine Blaupause für das LMG „Typ 11“ obendrauf.

Hier binden wir euch den deutschen Trailer des Events ein:

Achtung: Das Auftauchen von Krampus in Warzone hat Lobbys crashen lassen und so wurde das Event vorübergehend im Battle Royale deaktiviert. Aktuell zählt euer Fortschritt in Warzone für das Event deshalb nicht.

CoD Vanguard: Lösung der 6 „Festive Fervor“-Aufgaben

Aufgabe 1: Eliminiere Krampus 3-mal.

Belohnung: Stufenaufstieg Battle Pass

Lösung: Krampus geht auf die Jagd nach ungezogenen Spielern. Macht den Dauer-Camper in „Team-Deathmatch“ oder haltet euch von den Zielen fern in Modi wie „Stellung“ oder „Herrschaft“. Krampus findet euch, da könnt ihr sicher sein – lasst ihn nicht zu nah herankommen:

Aufgabe 2: Töte 10 Mitglieder vom Elfen-Team 6, die sich auf Mehrspielerkarten verstecken.

Belohnung: Visitenkarte „Kekskrümler“

Lösung: Startet ein „Schnelles Spiel“ und entfernt die Modi „Kontrolle“ und „Suchen & Zerstören“. Seid ihr im Match unterwegs, achtet auf ungewöhnliches Gelächter oder ähnliche Geräusche – das ist einer der Elfen. Wenn ihr einen hört, ist er ganz in der Nähe. Schaut euch um und feuert ein paar Kugeln in die kleinen Strolche.

Aufgabe 3: Öffne 5 Vorräte.

Belohnung: Sticker „Geschenkquittung“

Die Elfen chillen irgendwo auf den Maps im Multiplayer

Lösung: Nehmt den Killstreak „Vorräte“ oder „Notfallabwurf“ mit und öffnet insgesamt 5 der abgeworfenen Kisten.

Aufgabe 4: Erreiche 5 Abschüsse mit Abschussserien.

Belohnung: 1 Stunde doppelte Account-XP

Lösung: Nehmt euch Killstreaks mit, die euch sichere Kills liefern. Gut eignen sich dafür „Gleitbombe“ oder „Kriegsmaschine“ für je 5 Kills am Stück oder der „Flammnaut“ für 9 Kills sowie die „Kampfhunde“ für 10 Kills. Die Hunde sind übrigens festlich angezogen.

Aufgabe 5: Schließe 10 Armageddon-Spiele ab.

Belohnung: Visitenkarte „Santas Lieferung“

Lösung: Eine reine Fließaufgabe. Der Modus „Armageddon“ hat eine eigene Playlist und ist eine Variante des Modus „Drop Zone“. Es gibt viele Killstreaks aus Vorratskisten in „Armageddon“ – die Aufgaben 3 und 4 lassen sich hier gut erledigen.

Aufgabe 6: Schließe 15 Shipment-Spiele ab.

Belohnung: Talisman „Tannenbaum“

Lösung: Ebenfalls eine Fleißaufgabe. Startet die Playlist „Shipment 24/7“ und spiel so lange, wie ihr durchhaltet. 15 Matches auf Shipment können stressig sein – aber ihr habt bis zum 4. Januar Zeit, um die Aufgabe zu vervollständigen.

Die 6 Belohnungen in Vanguard

CoD Warzone: Lösung der 6 „Festive Fervor“-Aufgaben

Aufgabe 1: Spiele 7 Stunden lang Warzone.

Belohnung: 1 Stunde doppelte Account-XP

Lösung: Ihr müsst euch ab jetzt bis zum Ende des Events für 7 Stunden durch die Modi von Warzone schießen.

Aufgabe 2: Legt in Warzone 25 Meilen (ca. 40 km) zurück.

Belohnung: Spray „Entgleist“

Lösung: Wollt ihr das Event komplett lösen und geht dafür die 7 Stunden Warzone aus Aufgabe 1 an, dürftet ihr „nebenbei“ auch schon einen großen Teil dieser Aufgabe abhaken. Insgesamt müsst ihr Caldera dafür ungefähr 15-mal von einer Seite zur anderen ablaufen. Eure zurückgelegte Strecke auf Rebirth Island zählt aber auch.

Aufgabe 3: Richte in Warzone 365 Schaden an Krampus an.

Belohnung: Emblem „Schädelflocke“

Lösung: Das fiese Weihnachts-Monster wütet auch in Warzone und sucht sich zufällig Opfer aus, die es für 3 Minuten verfolgt, ähnlich wie bei einem Kopfgeld-Auftrag. Um eure Chance zu erhöhen, dass ihr ausgewählt werdet, öffnet Festtags-Kisten (mit festlichen Schleifen) und sammelt Kohle-Stücke ein.

Bei den Weihnachtsbäumen gibt Kisten mit einer Chance auf Kohle.

Aufgabe 4: Zerstöre in Warzone 12 Elfen.

Belohnung: Visitenkarte „Spielzeugwaffe“

Lösung: Ähnlich wie in Vanguard, verstecken sich die Elfen irgendwo auf Caldera. Seid ihr auf 10 Meter dran, dann hört ihr Gelächter und komische Geräusche. Seht euch um, zerfeuert die Störenfriede und sichert euch die Belohnungen. Darunter können sogar Doppel-XP-Token sein.

Aufgabe 5: Öffne in Warzone 24 Festtagskisten.

Belohnung: Emblem „Unartig-Liste“

Lösung: Die festlichen Kisten erkennt ihr an der Schleife und die können überall auf Caldera stehen. Mit Sicherheit findet ihr sie aber an den Weihnachts-Bäumen, die überall auf der Map verteilt sind. Die Bäume sind auf der Map markiert.

Kisten mit Schleifen sind die beste Art von Kisten.

Aufgabe 6: Besuche in Warzone 8 Orte von Interesse.

Belohnung: Visitenkarte „Gnomkriege“

Lösung: Landet bei einem Matchstart immer in anderen Gegenden und besucht die großen Landmarker wie „Hauptstadt“, „Arsenal“ oder „Lagune“.

Habt ihr alle Aufgabe entweder aus Warzone oder Vanguard erledigt, bekommt ihr zusätzlich zu den kleinen Cosmetics noch eine Waffen-Blaupause im weihnachtlichen Stil:

Lasst uns gern eure Meinung zum Event in den Kommentaren da. Wie findet ihr den Camper-Schreck Krampus in Vanguard? Gefallen euch die Weihnachtsbäume auf der Pazifik-Insel Caldera?

Wollt ihr mehr über meine Meinung zum neuen Insel-Paradies der Warzone lesen, dann schaut hier vorbei: Ich liebe und hasse das Pacific-Update von CoD Warzone – Warum tut ihr mir das an?