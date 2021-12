Im Weihnachts-Event von CoD Warzone & Vanguard geht ein NPC auf Camper-Jagd – Alle Infos

Call of Duty startet schon in wenigen Tagen das Weihnachts-Event „Festive Fervor“ in CoD: Vanguard und dem Battle Royale: Warzone. Ihr könnt euch thematische Cosmetics freispielen, besondere Spiel-Modi ausprobieren und euch mit besonderen NPCs herumschlagen. Einer davon hat sogar was gegen Camper.

Nicht mehr lang bis zu den Weihnachts-Feiertagen und Call of Duty veranstaltet auch dieses Jahr ein festliches Event mit passenden Cosmetics, kleineren Geschenken und weihnachts-verrückten Spielmodi. „Festive Fervor“ startet am 17. Dezember und bietet euch unter anderem:

Cosmetic-Event

Besondere Spielmodi

Shipment wird zu Shipmas

Basis im Zombie-Modus ist geschmückt

NPCs mit guten und bösen Absichten in manchen Spielmodi

Kostenloses Wochenende in Vanguard

Neue Bundles im Weihnachts-Stil

Angebote auf alte Skin-Bundles

MeinMMO zeigt euch den Ablauf und die Inhalte des Weihnachts-Events von Call of Duty für Vanguard und Warzone. Es gibt auch einen festlichen Trailer, den wir euch hier einbinden:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Festive Fervor startet am 17. Dezember

Wann lange läuft das Event? Der Entwickler-Blog zum Event ist das etwas ungenau. Während die Roadmap den 17. Dezember als Start angibt, steht im Blog selbst, dass das Event nach Update in Warzone und Vanguard startet (via callofduty.com).

Das sind die Termine für die Updates:

Vanguard-Weihnachts-Update: 16. Dezember um 6 Uhr

Warzone-Weinachts-Update: 17. Dezember um 6 Uhr

Möglich wäre demnach ein Start in Vanguard nach dem Update und das gilt auch für Warzone. Sollte das Event in beiden Spielen gleichzeitig starten, dann geht es spätestens am 17.12. um 6 Uhr los.

Wie groß werden die Downloads? Dazu gibt es derzeit noch keine Infos. Mehr als 10 GB pro Spiel dürften aber nicht zusammenkommen, eher weniger.

Welche Geschenke kriege ich? Seid ihr ein Käufer von CoD: Vanguard, gibts für euch eine kleine Ladung mit Weihnachts-Boni:

10 Stufen-Sprünge im Battle Pass

10%-Bonus-XP in Season 1 auf Waffen, euer Account-Level und den Battle Pass

Die 24 Bonus-Items von Vanguard aus dem letzten Battle Pass (Season 6)

Die Roadmap des Events „Festive Fervor“ (zu Deutsch „festliche Leidenschaft“), könnt ihr euch hier ansehen:

CoD Warzone: Festive Fervor bringt lohnenswerte Weihnachtsbäume

Was passiert in Warzone zum Event? Insgesamt schleichen sich 3 neue Mechaniken auf Caldera und Rebirth Island, die während des Events die Dynamik der Matches leicht ändern dürften:

Weihnachtsbäume mit feinstem Loot

Krampus geht auf Kopfgeld-Jagd

Schreiende Elfen verschenken Items

Lootbare Weihnachts-Bäume: Auf der Map sind Weihnachtsbäume markiert und wenn ihr die festlich geschmückten Tannen besucht und in der Nähe bleibt, erscheinen auf magische Weise Loot-Kisten oder besondere festliche Kisten mit einer höheren Chance auf guten Loot.

Die festlichen Kisten lassen sich auch sonst überall auf der Map finden und bieten neben erhöhten Drop-Chancen für legendäre Items auch Kohle-Stücke für die unartigen Soldaten. Die Kisten sehen aus wie Geschenke.

Wütender Krampus: Der fiese Weihnachtsmuffel beginnt ein paar Minuten nach dem Start eines Matches mit der Jagd auf einen zufälligen Spieler. Erwischt ihr den NPC, dann gibts Extra-Boni für eure Runde.

Seine Jagd dauert 3 Minuten und schafft Krampus es nicht, sein Kopfgeld zu erledigen, sucht er sich das nächste Team.

Helfende Elfen: Ebenfalls auf den Maps unterwegs – Elfen, die euch anschreien, wenn ihr ihnen auf 10 Meter zu nahe kommt und Belohnungen ausschütten, solltet ihr sie zerschießen.

Geschenke gibts unterm Baum.

Außerdem könnt ihr über bestimmte Aufgaben bis zu 7 thematische Cosmetics freispielen. Es wird dafür 6 Aufgaben in Warzone geben und wenn ihr alle 6 erledigt, gibt es einen Waffe-Bauplan für ein LMG obendrauf.

CoD Vanguard: Festive Fervor lässt Weihnachts-NPCs auf euch los

Was passiert in Vanguard zum Event? Für die Zeit des Events sind offenbar ein paar irre NPCs im Spiel unterwegs, die teilweise sogar gezielt Camper ins Visier nehmen. Dazu kommen ein paar festlich geschmückte Bereiche und ein neuer Spiel-Modus:

Armageddon als Spiel-Modus

Elfen verstecken sich auf den Maps

Krampus jagt faule Operator

Festlich geschmückte Map im Multiplayer und Zombies

Armageddon: Der Spiel-Modus funktioniert ähnlich wie „Drop Zone“, der bereits aus früheren CoD-Spielen bekannt ist.

Es erscheint eine Zone, die ihr als Team einnehmen müsst und es erscheinen Killstreaks in Vorratspaketen. Je länger Teams die Zone halten, desto mehr Killstreaks bekommt ihr fürs Team. Nach einer Weile ändert die Zone dann ihr Position.

Anders als in „Drop Zone“ zählen in Armageddon jedoch nur Kills als Objectiv-Punkte und es gibt Extra-Punkte, wenn ihr einen Gegner mit einem Killstreak zerlegt.

Elfen: Das „Elf Team Six“ treibt sich überall in verschiedenen Spiel-Modi herum und wartet darauf, von euch erwischt zu werden. Zerschießt ihr einen Elfen, bekommt ihr Match-Punkte und Belohnungen wie Killstreaks.

Es liest sich im Blog jedoch auch so, als wenn die Elfen wütend werden, wenn ihr sie nicht erwischt.

Ein tätowierter Elf mit einem Dolch wirkt jetzt nicht so nett …

Krampus: Der wütende Weihnachts-Rüpel ist in Vanguard eigentlich ein ganz netter Kerl.

In Modi mit Objectives wie „Stellung“ oder „Herrschaft“ macht Krampus Jagd auf Spieler, die zu wenig Punkte durch Eroberungen sammeln. Offenbar gilt das für alle Spiel-Modi, ausgenommen dem Event-Modus „Armageddon“.

Selbst in Team-Deathmatch ist Krampus unterwegs und sucht sich Opfer, die zu lange auf einem Punkt campen.

Krampus lässt sich töten – kommt er euch aber zu Nahe, vernichtet er euch mit einem besonderen Krampus-Vollstrecker.

Festliche Schmückung: Es gibt ein paar Dinge, die mit Weihnachts-Dekoration geschmückt werden.

Dazu zählt die kleine Chaos-Map Shipment, die während des Events zu „Shipmas“ wird. Aber auch die Zentrale im Zombie-Modus „Der Anfang“ soll festliche Gefühle hervorrufen.

Im Trailer sind auch die Angriffs-Hunde aus den Killstreaks zu sehen, die Rudolf-mäßige Verkleidungen tragen.

Shipment ist im Feiertags-Fieber

Kostenloses Wochenende und Bundle-Angebote

Als weiteres kleines Extra öffnet CoD: Vanguard mit dem Start des Events die Server für alle interessierten Spieler:

CoD: Vanguard vom 16.12. bis 21.12. kostenlos spielbar

Wollt ihr also mal einen Blick ins neue CoD werfen oder Waffen aus Warzone leveln, dann bekommt ihr ein langes Wochenende dafür Zeit.

Habt ihr zudem noch etwas Budget von euren Weihnachts-Einkäufen übrig, wird es während des Events viele reduzierte Skin-Bundles in Warzone, Vanguard und Cold War geben, die euren Taler entführen wollen.

Warzone und Vanguard feiern die Festtage mit einem bunten Event, bei dem sich besonders die irren NPCs nach Spaß anhören. Es muss sich noch zeigen, ob die Mechaniken für ein gewisse Auflockerung sorgen, doch die Idee dahinter klingt schonmal ganz interessant.

Spannender zumindest als die neuste Art von Cosmetics, die ihren Weg ins Spiel gefunden haben: CoD Vanguard verkauft jetzt sogar Skins für Killcams – „Was in Gottes Namen ist das?”