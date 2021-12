CoD Vanguard verkauft jetzt sogar Skins für Killcams – „Was in Gottes Namen ist das?”

Mit Season 1 von Call of Duty: Vanguard kam auch der erste Battle Pass des Spiels. Dieser führt eine neue Art der kosmetischen Anpassungsmöglichkeiten ein. Die Spieler können nicht glauben, was sie sehen und würden am liebsten wegschauen. Die finden das nämlich nicht nur gierig, sondern unfassbar hässlich. MeinMMO zeigt euch (leider), wie das aussieht.

Kosmetische Skins in Spielen sind seit Jahren keine Neuigkeit mehr. Das gilt insbesondere für Shooter. Ob über In-Game-Shops, Battle-Pass-Belohnungen oder bei Events: Shooter-Spieler können in fast jedem modernen Spiel Dinge freischalten, mit denen sie ihre Charaktere und Waffen nach eigenen Vorlieben anpassen können.

Mit dem Start von Season 1 von CoD Vanguard haben die Entwickler angefangen, für einen weiteren Teilaspekt im Spiel Skins zu verkaufen: Die Killcam. Und das kommt bei Spielern gar nicht gut an. Die finden das nicht nur gierig von den Entwicklern – sie finden das vor allem unglaublich hässlich.

Traditions-Feature seit 2007 bekommt neuen Anstrich

Was ist die Killcam? Die Killcam ist seit 2007 ein fester Bestandteil der CoD-Spiele. Call of Duty 4: Modern Warfare hat damit angefangen: Wenn ihr gefragged werdet, seht vor dem Respawn euren eigenen Tod aus der Perspektive von eurem Killer. Diese Mechanik ist auch 14 Jahre später noch in der Spieleserie. Erweitert wurde sie seitdem durch eine abschließende Killcam für alle Spieler vom letzten Kill in einer Runde. Mit Vanguard kam auch eine “Play of the Game”-Killcam dazu – die aber nicht immer funktioniert.

Was ist ein Killcam-Skin? Seit dem Start der 1. Season könnt ihr diese Killcam jetzt mit Skins verzieren. Das ist ein Novum in den CoD-Spielen. Ein Killcam-Skin kann unter anderem so aussehen:

Dieser Killcam-Skin heißt “Cockpit” und wird wohl zu einem späteren Zeitpunkt in der Season 1 zu kaufen sein.

Wie bekomme ich ein Killcam-Skin? Manche der aktuell verfügbaren Killcam-Skins sind im Battle Pass enthalten – manche als kostenlose Freischaltung, andere nur mit dem Premium-Battle-Pass. Andere Skins sind über Shop-Bundles verfügbar. Der Killcam-Skin “In die Luft,” der im Beitragsbild abgebildet ist, ist Teil von dem Bundle “Hidden Agenda – Versteckte Agenda.” Das kostet in der In-Game-Währung 1500 CP, was ungefähr 15 € sind.

„Die suchen so verzweifelt nach neuen Sachen, für die wir zahlen dürfen.”

Wie reagieren die Fans? In den Vanguard-Communitys kommt diese Neuerung gar nicht gut an. Der wichtigste Reddit-Thread zu dem Thema hat knapp 2.000 Upvotes und trägt den Titel “Das ist wahrscheinlich eine der schlimmsten Ideen, die ich jemals für ein Cosmetic gesehen habe.” (via reddit)

Von den hunderten Kommentare zu diesem Post sind viele noch zynischer:

jimk1692 schreibt: Was in Gottes Namen ist das?” (via reddit)

Promlematique_ ärgert sich: “Die suchen so verzweifelt nach neuen Sachen, für die wir zahlen dürfen. Es ist lachhaft.” (via reddit)

Nefferel schreibt: “Jesus… das Bild sieht aus, als könnte es vom Nintendo 64 oder so sein. Sieht schrecklich aus.” (via reddit)

Azazel-brah findet: “Erinnert mich an Buzz Lightyear. Ich kann sehen, wie sich die Sticker langsam an den Ecken lösen.” (via reddit)

Lew1989 fasst es so zusammen: “Sieht abscheulich aus.” (via reddit)

Haben die Entwickler schon reagiert? Activision und Sledgehammer Games haben noch nichts zu diesen Reaktionen gesagt. Die Konkurrenz von EA und DICE hat bei ähnlichen Fan-Protesten sagen können, dass die unbeliebten Skins unabsichtlich im Hauptspiel gelandet sind. Eine solche Aussage wird in diesem Fall wohl nicht funktionieren.

Was sagt ihr zu diesen Skins? Gefallen sie euch, optisch? Findet ihr, die Monetarisierung von CoD Vanguard geht zu weit? Oder findet ihr die Skins und andere kaufbare Cosmetics harmlos und die Diskussion deshalb unnötig? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Die Killcam-Skins sind nicht die einzigen Skins in CoD Vanguard, die aktuell Probleme machen. Vor allem einen Operator solltet ihr momentan umgehen, denn:

Eine Spielfigur in CoD Vanguard ist gerade so kaputt, dass sie das Spiel crasht