Eine Spielfigur in CoD Vanguard ist gerade so kaputt, dass sie das Spiel crasht

Was ist die Lösung? Bis das Problem von den Entwicklern behoben ist, solltet ihr es vermeiden, die alternativen Skins von Daniel Yatsu zu verwenden. Wer ihn allerdings weiter nutzen will, kann seinen Standard-Skin verwenden. Mit dem stürzt das Spiel nicht ab.

Was ist das Problem? Manche Spieler von Call of Duty: Vanguard haben seit dem Launch ein nerviges Problem: Ihr Spiel stürzt ohne erkennbaren Grund ab. Dieser Crash passiert immer, sobald diese Spieler einem Spiel beitreten wollen.

Genau in diesem Feature steckt aber seit dem Release von CoD Vanguard ein nerviger Bug. Die Spieler haben eine vorübergehende Lösung entdeckt, während die Entwickler an einer langfristigen Fehlerverbesserung arbeiten.

In Call of Duty: Vanguard gibt es mehrere Operatoren, die man freischalten kann . Mit diesen kann man seine Spielfigur nicht nur etwas persönlicher gestalten, man kann sie auch aufleveln. Dabei schaltet man unter anderem neue Skins für den genutzten Operator frei. Das ist insbesondere in der MVP-Auswahl ein Alleinstellungsmerkmal .

Spieler, die in Call of Duty: Vanguard alles freischalten wollen, sammeln auch fleißig die Operator-Skins. Die Skins von einem Operator sind aber aktuell verbuggt – mit nervigen Konsequenzen. MeinMMO sagt euch, welche Skins ihr momentan vermeiden solltet.

