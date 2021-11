CoD Vanguard: Alle Operator zu Release – Wie man sie freispielt und was man leveln kann

Call of Duty: Vanguard lässt euch als einer von 12 neuen Operator in der Kampagne und im Multiplayer antreten. Neu ist, dass ihr die Operator dieses Mal leveln und so mit mehr Skins ausstatten könnt. Doch erst müsst ihr sie freispielen. Wie das klappt, erfahrt ihr hier.

Was sind Operator in CoD Vanguard? Unter einem Operator versteht man in Call of Duty nicht etwa einen Techniker, sondern einen der spielbaren Soldaten. Zum Start von Call of Duty Vanguard sind wieder neue Charaktere am Start, doch es gibt nur drei davon zu Spielbeginn.

Die restlichen 9 Kerls und Mädels müsst ihr euch durch besondere Challenges freispielen.

Operator freispielen und aufleveln für mehr Skins

Was ist das Besondere an den Vanguard-Operator? Operator sind freilich nichts Neues in CoD-Games. Doch dieses Mal könnt ihr die Soldaten nicht nur freispielen, sondern auch selbst nochmal aufleveln. Damit bekommt ihr dann noch mehr coole Skins und andere Cosmetics-Optionen für die Operator, was gerade bei den neuen MVP-Wahlen für ordentlich Eindruck sorgen sollte.

Ebenfalls neu sind die Lieblingswaffen. Denn obwohl jeder Operator mit jeder Wumme im Spiel umgehen kann, hat jeder und jede der neuen Charaktere eine Lieblingswaffe. Wenn ihr diese Wumme mit dem Operator nutzt, levelt ihr schneller.

Außerdem bietet jeder Operator bestimmte Challenges, die massig XP geben. Video-Trailer zu einigen der neuen Operator findet ihr übrigens hier.

Die einzelnen Operator, ihre Freischalt-Kriterien sowie Lieblingswaffen, stellen wir in den folgenden Absätzen vor.

Arthur Kingsley

Wer ist das? Arthur Kingsley stammt aus einer angesehenen Familie aus Kamerun und kämpft für die britischen Streitkräfte im Rang eines Sergeanten.

Wie spielt man den Operator frei? Ihr könnt Arthur freischalten, wenn ihr 10 Abschüsse mit Killstreaks schafft.

Was ist die Lieblingswaffe? Kingsley ballert am liebsten mit einer STEN, einer Maschinenpistole. Er eignet sich also für Spieler, die gerne den Nahkampf suchen.

Wade Jackson

Wer ist das? Wade ist ein amerikanischer Kampfpilot und Draufgänger. Er hat den Rang eines Lieutenant First Class.

Wie spielt man den Operator frei? Wade ist bereits zu Spielbeginn im Multiplayer verfügbar.

Was ist die Lieblingswaffe? Wade mag am liebsten eine Maschinenpistole von Type 100. Kurioserweise ist das eine Waffe des japanischen Kaiserreichs. Die Waffe ist auch auf mittlere Distanz noch genau und eignet sich für einen aggressiven Spielstil.

Polina Petrova

Wer ist das? Wer zur E3 2021 das Vanguard-Gameplay gesehen hat, weiß, dass Polina eine russische Scharfschützin ist. Sie begann ihre Karriere als Sanitäterin, musste aber schnell ihr Geschick mit dem Gewehr unter Beweis stellen. Polina Petrova hält in der Roten Armee den Rang eines Leutnants.

Wie spielt man den Operator frei? Polina ist bereits zu Spielbeginn im Multiplayer verfügbar.

Was ist die Lieblingswaffe? Kaum zu glauben, aber Polina bevorzugt doch tatsächlich ein Scharfschützengewehr. Genauer gesagt, das Dreiliniengewehr, die tödlichste Sniper zum Spielstart.

Lucas Riggs

Wer ist das? Hier handelt es sich um einen kernigen Australier, der aus einer Schaf-Farm stammt. Er ist ein einfacher Mann und hat den Rang eines einfachen Private in den Streitkräften des britischen Commonwealth inne.

Wie spielt man den Operator frei? Lucas Riggs könnt ihr schon zum Spielbeginn im Multiplayer spielen.

Was ist die Lieblingswaffe? Der kernige Riggs hat nichts übrig für subtile Manöver. Daher rennt er lieber wild ballernd mit seiner Owen SMG ins Getümmel. Wenn ihr ebenfalls gerne solche tollkühnen Angriffe ausführt, dann spielt diesen Operator!

Roland Zeimet

Wer ist das? Roland stammt aus Luxemburg und wurde von den Nazis zwangsrekrutiert. Als aber seine Familie von den Faschisten ermordet wurde, desertierte er und schloss sich den Alliierten an.

Wie spielt man den Operator frei? Um Robert zu bekommen, müsst ihr 300 Kills mit Sturmgewehren abliefern.

Was ist die Lieblingswaffe? Sturmgewehre sind Roberts Ding und er bevorzugt das wuchtige deutsche STG44. Wer also gerne mit dem Allround-Gewehr in jeder Kampfsituation glänzen will, sollte diesen Operator wählen.

Daniel Take Yatsu

Wer ist das? Daniel ist ein Amerikaner japanischer Abstammung. Obwohl seine Familie enteignet und in ein Lager gesperrt wurde, versieht er seinen Dienst in der US-Army als Teil eines Regiments, das nur Amerikanern ähnlicher Abstammung besteht.

Wie spielt man den Operator frei? Daniel bekommt ihr, indem ihr 200 Kills mit Marksmann-Rifles abliefert.

Was ist die Lieblingswaffe? Das klassische Gewehr M1 Garand ist die Lieblingswaffe von Daniel. Damit lassen sich präzise Schüsse abgeben, was Daniel zu einer Art mobilen Sniper macht.

Solange Hardewijk

Wer ist das? Solange stammt aus Amsterdam und war eigentlich Studentin dort. Als der Krieg ausbrach, floh sie erst nach England und schloss sich dort einer Spezialeinheit an.

Wie spielt man den Operator frei? Ihr benötigt 10 Doppel-Abschüsse, um Solange freizuspielen.

Was ist die Lieblingswaffe? Solange nutzt ein schweres Sturmgewehr vom Typ NZ-41. Damit lassen sich gerade auf kurze Distanz massig Kills erzielen.

Shigenori Ota

Wer ist das? Shigenori kommt aus Japan und ist der Nachfahre einer alten Familie von Samurai. Er wurde fälschlicherweise als Deserteur angeklagt und desertiere daher tatsächlich.

Wie spielt man den Operator frei? Um Shigenori zu erhalten, müsst ihr erst einmal 25 Finisher ausführen.

Was ist die Lieblingswaffe? Shigenori bevorzugt ein japanisches LMG der Marke Type 11. Diese Waffe ist leicht und vielseitig, aber nicht so stark wie andere LMGs.

Béatrice Mercier

Wer ist das? Béatrice ist eine Freiheitskämpferin, die auf Seiten der französischen Resistance gegen die Nazis kämpft.

Wie spielt man den Operator frei? Wenn ihr Béatrice als Operator haben wollt, müsst ihr 10 Mal je 5 Kills schaffen, ohne dazwischen selbst zu sterben.

Was ist die Lieblingswaffe? Die Lieblingswaffe von Béatrice ist ein Sturmgewehr vom Typ AS44. Die Waffe ballert sehr schnell, ist aber schwer zu kontrollieren.

Padmavati Balan

Wer ist das? Padmavati ist eine brutale Dschungelkämpferin aus Indien, die ein Problem mit Kolonialmächten hat.

Wie spielt man den Operator frei? Padmavati liebt Shotguns. Daher solltet ihr 200 Kills mit einer Schrotflinte abliefern, bevor sie spielbar wird.

Was ist die Lieblingswaffe? Die Lieblingswaffe von Padmavati ist eine Shotgun vom Typ Kampfflinte. Mit dieser Pump-Gun haut ihr im Nahkampf alles weg.

Constanze Trude Müller

Wer ist das? Constanze stammt aus Düsseldorf und wurde gezwungen, sich dem BDM anzuschließen. Als sie sich aber in eine polnische Freiheitskämpferin verliebte, schloss sie sich den Alliierten an.

Wie spielt man den Operator frei? Constanze müsst ihr mit 300 LMG-Kills freischalten.

Was ist die Lieblingswaffe? Constanze bevorzugt das mächtige deutsche MG42. Damit könnt ihr eure Gegner mit einem veritablen Hagel aus Munition eindecken und so das Schlachtfeld effektiv kontrollieren.

Halima Zambardi

Wer ist das? Halima stammt aus Somalia und kämpft als Widerstandskämpferin gegen die italienischen Kolonialherren.

Wie spielt man den Operator frei? Um Halima zu erhalten, müsst ihr 50 Kills im Liegen ausführen.

Was ist die Lieblingswaffe? Halima bevorzugt die deutsche Maschinenpistole MP-40. Diese Waffe ist ein echtes Allround-Talent.

So viel zu den Operator zum Start von Call of Duty Vanguard. Weitere Operator werden sicherlich bald folgen. Außerdem könnt ihr die neuen Operator nach und nach sicherlich in der Warzone spielen. Die bekommt bald eine neue Map im Pazifik.