Die besten Waffen von Call of Duty: Vanguard in der Übersicht. Wir zeigen euch, welche Waffen kurz nach Start klar zu empfehlen sind.

Was ist das für eine Liste? Das neuste Call of Duty spielt wieder im Zweiten Weltkrieg und stellt euch zum Release ein Arsenal von knapp 40 Waffen zur Verfügung. Die Auswahl ist also groß, die Wahl fällt nicht so leicht.

Wir haben uns deswegen umgesehen, welche Waffen kurz nach dem Start von Call of Duty: Vanguard als stark gelten und auch unsere eigene Erfahrung einfließen lassen, um euch die besten Waffen nach dem Release zu liefern. Dazu zeigen wir euch eine Waffe für den Nahkampf, ein Allround-Sturmgewehr und eine starke Sniper-Waffe.

Sobald Spieler mehr Zeit in Vanguard verbracht habt, kann sich die Liste jedoch schnell ändern. Für die Zeit kurz nach dem Release fahrt ihr aber sehr gut mit unseren Vorschlägen.

Sturmgewehr: StG 44 – Die Waffen für alle Fälle

Was macht das StG 44 stark? Das StG ist gleich das erste Sturmgewehr, das euch zur Verfügung steht, aber absolut keine Lusche. Das deutsche Sturmgewehr glänzt mit seiner hohen Vielseitigkeit und kann euch in beinahe allen Situationen im Spiel helfen. Dabei bietet es eine gute Kontrolle, ausreichend Schaden und einen extrem starken Aufsatz.

Was kann das StG 44 nicht so gut? Aufgrund der Vielseitigkeit verliert die StG 44 an Effektivität gegen Spezialisten. Gegen Scharfschützengewehre im Fernkampf oder MPs im Nahkampf habt ihr wenig Chancen. Am besten funktioniert das StG 44, wenn ihr aus der zweiten Reihe auf Gegner feuert, vor euch also noch ein Verbündeter mit einer Maschinenpistole Druck aufbaut.

Vanguard: StG 44 Setup

Mündung: Akkord-Mündungsbremse

Lauf: VDD 760mm 05B

Visier: Schiefer-Reflektor

Schaft: VDD 27 Präzision

Unterlauf: M1930 Strife Gewinkelt

Magazin: –

Munitionstyp: Unterschall

Griff: Noppengriff

Fertigkeit: Vital

Kit: Voll geladen

Pro Steht zum Start direkt bereit

Hohe Vielseitigkeit

Gutes Verhältnis Schaden/Kontrolle Contra Verliert gegen die Spezialisten im Nah- und Fernkampf

Maschinenpistole: MP40 – Viel Speed, viel Schaden

Was macht die MP40 stark? Auch die MP40 hat den Vorteil, dass sie direkt zum Einstieg in den Multiplayer zur Verfügung steht. Die Maschinenpistole bietet euch viel Schaden, eine gute Kontrolle und passende Reichweite – wie schon in der Beta von Vanguard. Mit Aufsätzen könnt ihr den Rückstoß so weit reduzieren, dass die MP40 auch auf mittleren Distanzen noch Kills landet.

Was kann die MP40 nicht so gut? Besonders beim Leveln der Waffe stört das kleine Magazin, das ihr später aber vergrößern könnt. Achtet darauf, dass ihr neben der MP40 eine Waffe für Reichweite im Loadout habt, wenn ihr auf den größeren Maps unterwegs seid. Sobald die Entfernungen zum Feind etwas größer wird, leiden Schaden und Kontrolle.

Mündung: Marauder-Feuerscheindämpfer

Lauf: VDD 189mm Kurzer Lauf

Visier: –

Schaft: Krausnick 33M Faltrahmen

Unterlauf: SMLE-Pistolengriff

Magazin: 7,62-Gorenko 32-Schuss-Magazin

Munitionstyp: Verlängert

Griff: Ledergriff

Fertigkeit: Unmarkiert

Kit: Voll geladen

Pro Steht zum Start direkt bereit

Starker Schaden mit passender Reichweite Contra Nur im Nahkampf volle Effektivität

Kleines Magazin beim Leveln

Scharfschützengewehr: Kar 98k – Die optimale Mischung

Was macht die Kar 98k stark? Wie im Battle Royale Warzone räumt die Kar 98k auch in Vanguard auf. Im Multiplayer erledigt ihr Feinde mit einem Headshot oder einem Treffer in die Brust. Das Sniper-Gewehr bietet dabei den optimalen Kompromiss aus Schnelligkeit und Schaden – die beiden anderen Scharfschützengewehre sind entweder tödlicher, dafür aber sehr lahm (Dreiliniengewehr) oder aber schneller, dafür mit wenig Schaden (Typ 99).

Was kann die Kar 98k nicht so gut? Obwohl die Kar im Vergleich zum Dreiliniengewehr schnell ist: Im Vergleich zu einem Sturmgewehr zieht ihr beim Sprint den kürzeren. Mit jedem Meter, den sich Feinde nähern, wird die Kar weniger effektiv und die anderen Waffen geraten in Vorteil. Allerdings könnt ihr euch dafür immer auf euer One-Shot-Kills verlassen.

Mündung: Scout-Schalldämpfer

Lauf: Krausnick-Späher

Visier: –

Schaft: Kurzer Schaft

Unterlauf: –

Magazin: –

Munitionstyp: Unterschall

Griff: Ledergriff

Fertigkeit: Eisige Adern

Kit: Durchatmen

Pro One-Shot-Kills in Brust und bei Headshots

Starker Kompromiss aus Schaden und Mobilität Contra Das letzte Scharfschützengewehr zum Freischalten

Je näher Gegner sind, desto schwächer wird die Sniper

Welche Schießeisen sich nach einer längeren Spielzeit in der Waffen-Meta durchsetzen, lässt sich noch nicht sicher einschätzen. Doch unsere 3 Exemplare haben gute Chancen, bei ihren Waffen-Klassen an der Spitze zu stehen.

Auf welche Waffen habt ihr in euren ersten Runden gesetzt? Habt ihr eine im Kopf, die ihr selbst empfehlen würdet? Oder gibt es ein Setups, das für euch richtig gut funktioniert? Lasst uns gern einen Kommentar mit euren Gedanken da.