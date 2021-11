Beeilt euch, wenn euch Clantags in CoD Vanguard wichtig sind

Habt ihr einen Clan-Tag für CoD Vanguard im Kopf, den ihr unbedingt nutzen wollt? Dann solltet ihr euch beeilen, denn die sind gerade hart umkämpft.

Um was geht es? In Call of Duty Vanguard könnt ihr für den Mehrspieler Clans erstellen. Die Clans haben einen Namen und auch einen Tag, also eine Abkürzung. Wer einen öffentlichen Clan erstellen will, kann aber schnell Probleme kriegen, denn die Namen und Tags sind einzigartig.

Wir zeigen euch, was wir bisher zu Clan-Tags und Clan-Namen in Vanguard wissen.

Fehler bei Clantag in Vanguard?

Das müsst ihr beachten: Wenn ihr einen Clan erstellt, darf der Name nur aus maximal 28 Zeichen und dazu maximal 6 nummerischen Zeichen bestehen.

Außerdem muss euer Clan-Tag einzigartig sein und darf nur aus maximal 5 Zeichen bestehen. Die Ausnahme beim Clan-Tag ist, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Das bedeutet, dass MwZ nicht derselbe Tag wie MWZ ist. Beide können gleichzeitig bestehen.

Fehler beim Erstellen? Auf Twitter sind die einzigartigen Clan-Tags ein großes Thema. Denn gerade “sichern” sich Spieler schon mal beliebte Tags und nehmen sie damit anderen Spielern weg.

So schreibt der Account @ModernWarzone: “Jeder Name und Clan-Tag ist einzigartig. Das bedeutet, es kann nur jeweils einen davon in Vanguard geben. Als ich versuchte, meinen Clan-Tag [MWZ] einzustellen, bekam ich die Meldung, dass das nicht geht und bekam dann mehrere andere Optionen von Namen, die nicht in Benutzung oder verfügbar sind” (via Twitter.com).

Auch der Clantag [MwZ] wird schon verwendet – Vanguard schlägt euch dann neue Schreibweisen vor, die funktionieren

Das ist das Problem: Auf Twitter beschweren sich bereits viele Spieler, dass ihre Clantags vergriffen sind und sie sich jetzt neue Schreibweisen überlegen müssen oder den Tag komplett ändern.

“Ich frage mich, welcher 11-Jährige sich [FaZe] schnappte”, schreibt Kyle auf Twitter

“Alle Clans sind bereits vergeben oder von Wegwerf-Accounts reserviert”, sagt VanguardZone auf Twitter

“Leute werden bestimmt die Rechte an ein paar dieser Clantags verkaufen” schreibt Clippers SZN auf Twitter

Was bringen Clans in Vanguard?

Durch das Beitreten eines Clans und dem Spielen mit weiteren Clan-Mitgliedern bekommt ihr Vorteile in Vanguard.

Wenn euer Clan im Level aufsteigt, bekommt jedes Mitglied exklusive Belohnungen. Pro Clan könnt ihr 20 Level aufsteigen und schaltet mit jedem Aufstieg auch einen neuen Rahmen frei.

Spielt ihr zusammen mit Clan-Mitgliedern, erhaltet ihr alle 10 % Bonus auf eure Stufe, eure Waffe, euren Operator und eure Clan-EP.

Ihr könnt ein Emblem und Clantag erstellen, die alle Mitglieder ausrüsten können.

Konntet ihr euch euren gewünschten Clan-Tag sichern oder wart ihr schon zu spät dran? Schreibt uns eure Erfahrungen mit dem Clan-System von Call of Duty: Vanguard doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Spielern darüber aus.