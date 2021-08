Auf der gamescom 2021 zeigte Call of Duty: Vanguard erstes Gameplay zur Kampagne. Zu sehen sind actionreiche Szenen im Setting des Zweiten Weltkrieges. Was auffällt: CoD wird weiblicher, zeigt langen Szenen aus der Perspektive einer Soldatin und auch drum herum mischen mehr Frauen mit.

Was ist auf der gamescom los? In Opening Night Live zeigte Call of Duty: Vanguard erstes Gameplay der Kampagne. Das neue CoD erscheint am 05. November und kehrt zurück zum ursprünglichen Setting im Zweiten Weltkrieg.

Die neuen Gameplay-Szenen zeigen zwei Abschnitte der Kampagne und man schlüpft in die Rolle von Polina Petrova, die im besetzten Stalingrad um ihr Leben kämpft.

Was gibt es zu sehen? Polina Petrova kämpft sich durch ein von Nazis besetztes Haus. Erst mit einem Messer, dann mit kräftigen Waffen. Es kommt zu mehreren Gefechten, doch Polina schafft es, aus dem Haus zu entkommen, sich vor einem Panzer zu verstecken und immer weiter voranzukommen. Am Ende erreicht sie jedoch eine scheinbar ausweglose Situation.

In diesem Moment springt die Geschichte eine Stunde zurück. Es ist helllichter Tag und sogar Vögel singen vor Fröhlichkeit. Doch es ist auch ein Moment, kurz bevor die Nazis ihren Angriff auf Stalingrad starten. Angriffs-Flugzeuge feuern ihre Maschinengewehre, Bomber schmeißen ihre tödliche Fracht. Auch diese lange Szene endet mit einer scheinbar tödlichen Sackgasse.

Der Trailer schließt ab mit kurzen Szenen aus anderen Teilen der Kampagne. Die beinahe 10 Minuten Gameplay binden wir euch hier ein:

Was fällt auf? Beim Betrachten der Gameplay-Einlagen fallen zwei Dinge auf:

Die Präsentation zeigt viele Soldatinnen

Es gibt viele Klettereinlagen und kurze Sequenzen, die das Gameplay auflockern

Ob bewusst oder nicht: Call of Duty macht durch die Präsentation einen weiblicheren Eindruck, zeigt Soldatinnen und im Hintergrund sind ebenfalls Frauen zu hören, in der kurzen Szene im „friedlichen“ Stalingrad.

Ebenfalls auffällig sind die vielen kleinen Gameplay-Szenen beim Durchqueren des Schlauch-Levels. Immer wieder wird die Ruhe durch Klettereinlagen oder Action-Sequenzen unterbrochen. Kurze, gescriptete Gameplay-Szenen lockern so die gradlinige Story auf, meist gefolgt von Gefecht-Einlagen.

Wie gehts bei CoD Vanguard weiter? Am Wochenende läuft eine Alpha mit dem neuen Spielmodus „Champions Hill“ auf der PlayStation. Da wird es dann erstmals Gameplay aus dem Multiplayer zu sehen geben.

Am 10. September geht dann der Early Access der Beta an den Start. Der Test läuft in mehreren Phasen und ihr könnt auch ohne Vorbestellung oder PlayStation teilnehmen. Alle Infos zu Beta findet ihr hier.

Wie gewohnt zeigt CoD mit dem ersten Gameplay die Stärken der neuen Kampagne und mit viel Action und Geballer. Das Setting im Zweiten Weltkrieg kann viele Spieler zwar nicht überzeugen, doch bei der Inszenierung kann CoD punkten.

Spielt ihr die Kampagne von CoD oder ist das für euch nur schmückendes Beiwerk zum Multiplayer? Teilt gern mit uns eure Meinung in den Kommentaren auf MeinMMO.