Die erste Test-Phase von Call of Duty: Vanguard startet schon diese Woche. In der Alpha dürfen Spieler auf der PlayStation einen ersten Blick in den Multiplayer des neuen CoD werfen und den Arena-Modus „Champions Hill“ ausprobieren. Alle Details zur Teilnahme findet ihr hier auf MeinMMO.

Was ist da los? Das neue Call of Duty: Vanguard feierte erst vor ein paar Tagen seinen Reveal im Battle Royale Warzone und startet noch diese Woche seine erste Test-Phase:

„Champions Hill“-Alpha für PlayStation vom 27. August um 19 Uhr bis 29. August 19 Uhr

Besitzer einer PlayStation 4 oder PS5 bekommen damit eine erste Gelegenheit zum Testen des neuen Call of Duty. Die Alpha ist Teil der Zusammenarbeit von Sony und Call of Duty und deshalb nur für PlayStation-Spieler reserviert. Für die anderen Plattformen geht es frühstens am 16. September los, mit dem Start der Beta auf allen Plattformen.

Zur „Champions Hill“-Alpha gibt es einen Trailer, den wir euch hier einbinden:

