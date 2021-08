Call of Duty: Vanguard wurde offiziell vorgestellt und hat seinen ersten Trailer. Seht euch hier den ersten spektakulären Filmausschnitt zum neusten CoD an.

Was ist da los? Endlich gibt’s was zu sehen! Call of Duty: Vanguard hat seinen ersten Trailer im Battle Royale Warzone veröffentlicht und gibt so einen Einblick auf das, was am 5. November veröffentlicht wird.

Den Trailer binden wir euch hier ein:

Was gibts zu sehen? Call of Duty zeigt wie gewohnt ein bombastisch inszeniertes Cinematic allerdings ohne Gameplay. Zu sehen sind 3-Minuten harte CoD-Realität aus dem Zweiten Weltkrieg. Vorgestellt werden die 4 Fronten, um dies wohl in der kommenden Kampagne geht:

Ostfront

Westfront

Afrika

Pazifik

Viele der Szenen seht ihr aus der Perspektive der vier Soldaten, die im Mittelpunkt der Kampagne stehen werden. Sie sind Teil der ersten Special Forces und die Story erzählt die Geschichte über das Entstehen der Spezial-Einheiten.

Alle wichtigen Infos findet ihr in den entsprechenden News:

Call of Duty: Vanguard löst im November Cold War als den aktuellen Titel ab und übernimmt die Rolle des führenden CoD-Spiels. Auch Warzone bekommt den Einfluss des neuen Weltkriegs-Settings zu spüren und wird mit einer neuen Map, frischen Waffen und sogar mit einem neuen Anti-Cheat-System ausgestattet.

Wie ist euer erster Eindruck zum Trailer? Macht euch das Spektakel Lust auf mehr oder macht euch das altbackene zu schaffen? Diskutiert mit uns gern mit den Kommentaren auf MeinMMO.