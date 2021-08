Call of Duty Vanguard wird heute enthüllt – Alle Infos zum Reveal im Liveticker

Der Reveal vom neuen Call of Duty: Vanguard läuft heute, am 19. August, in der Warzone. Wir zeigen euch im Live-Ticker auf MeinMMO alle Infos zum neuen CoD aus 2021 und hoffen dabei auf ein Release-Datum und coole Trailer.

Was passiert heute? Am heutigen Donnerstag startet ein großes Live-Event in CoD Warzone, wo das neue Call of Duty: Vanguard enthüllt werden soll. Seit Wochen machen sich Leaks breit, die Stück für Stück mehr zum Titel verraten. Auf den Reveal von Vanguard wartet die Community bereits ungeduldig.

Wann geht es los? Um 19:30 Uhr fällt der Startschuss zum Live-Event. Jeder, der möchte, kann daran teilnehmen. Doch bedenkt, dass es bei Events dieser Art durchaus zu Warteschlangen kommen kann. Wer also heute direkt im Spiel dabeisein will, sollte sich früh einloggen. Oder ihr schaut einfach in diesen Live-Ticker hier, der euch den ganzen Abend mit den neusten Infos versorgen wird.

Release-Datum, Maps, Waffen – Was passiert heute?

Das bringt das Live-Event: In einem Blog-Eintrag gab das Team von Call of Duty bereits erste Anhaltspunkte dazu bekannt, was beim Event passieren wird. Dort heißt es:

„Informationen von der Front haben aufgedeckt, dass eine neue Art von Waffe zu diesem Schauplatz [Verdansk] kommt. Wir haben sie noch nicht gesehen, aber wir wissen, dass es größer ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Seid bereit, euren Squad zusammenzustellen und das Ziel abzufangen und zu neutralisieren. Das wird wahrscheinlich ein koordinierter Kampf, in denen alle Squads zusammenarbeiten, um den Job zu erledigen.“

Gut möglich, dass der Panzerzug im Spiel einfahren wird, der schon lange bei Dataminern und der Community im Gespräch ist.

Mehr zum Release-Datum? Vermutlich wird durch das Live-Event ein Trailer freigespielt, der dann im Spiel abläuft. Man hofft darauf, dass der Trailer am Ende durch ein Release-Datum für Call of Duty: Vanguard gekrönt wird. Bisher weiß man nur, dass der Release für das vierte Quartal 2021 geplant ist. Ein Release im November wäre, verglichen mit den Releases der letzten CoD-Teile, denkbar.

Was ist mit Maps? Bisher weiß man nur aus Leaks, dass Vanguard wohl direkt zum Release viele Multiplayer-Maps und ein Mini-Battle-Royale bieten will. Man geht davon aus, dass es im Trailer heute auch Einblicke in ein paar der neuen Maps geben wird.

Diese Belohnungen gibt es für die Teilnahme am Event

Euer Mitmachen beim Live-Event soll nicht unbelohnt bleiben. Jeder, der mitmacht, bekommt dafür:

Einen Motorrad-Skin

Eine Uhr

Einen Messer-Bauplan

Einen Waffenbauplan

Wie die Belohnungen aussehen, könnt ihr in folgendem Tweet sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Ist heute meine einzige Chance? Nein, ihr habt das ganze Wochenende Zeit, beim Reveal-Event mitzuspielen. Wir haben euch alle Infos zur Teilnahme beim Reveal-Event von CoD Vanguard zusammengefasst.

Seid ihr heute beim Reveal-Event mit dabei und spielt es selbst, oder schaut ihr bei uns im Ticker zu und genießt die Show ohne Ingame-Stress? Schreibt uns doch eure Wünsche und Hoffnungen für den heutigen Reveal hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community zum Thema aus.