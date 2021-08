Das neue Call of Duty 2021 hat jetzt einen Teaser in Warzone

Das Entwickler-Team hat jetzt in Call of Duty: Warzone einen Teaser für das neue Call of Duty 2021 eingebaut, das wohl Vanguard heißen wird. Seht im Video den Teaser.

Das ist aufgefallen: Am 13. August startete Warzone die neue Season 5 und brachte viele Änderungen und neue Inhalte ins Spiel. Ein Teil dieser Änderungen ist wohl auch eine neue Sieges-Szene, die bereits wenige Stunden nach Start der neuen Season auf YouTube geteilt wird.

Es dreht sich dabei wohl um den ersten Teaser zum neuen Call of Duty für 2021, das laut Leaks wohl Vanguard heißen wird.

CoD Vanguard-Teaser in Warzone

Das ist der Teaser: Den ersten Blick auf das neue Call of Duty gibt es während einer Siegesszene in Warzone. Eigentlich sollten alle vier Charaktere durch ein Seil in den rettenden Helikopter fliehen. Doch die letzte Person wird während des Heraufziehens von einem Schuss getroffen und rutscht vom Seil ab. Der Helikopter fliegt weg.

Danach erkennt man eine Scharfschützin, die mit einem zufriedenen Blick ihre Wumme nachlädt. Wir binden euch das Video, das die Szene zeigt, hier im Artikel ein (via Polygon.com):

Die rothaarige Schützin trägt eine sowjetische Weltkriegs-Uniform und bedient ein älteres, hölzernes Scharschützengewehr.

Wie passt das zu den Leaks zu CoD 2021?

Das wurde geleakt: Erst am 12. August machte ein Leak zum Spiel die Runde. Da heißt es, dass Call of Duty für 2021 wohl Vanguard heißt und im 2. Weltkrieg spielt. Uniform und Waffe der gezeigten Schützin in Warzone könnten zu diesem Thema passen.

Die Bilder, die dabei geleakt wurden, kamen wohl aus Warzone selbst. Darauf erkennt man verschiedene Schauplätze wie Palmen in der Nähe des Ozeans und eine Windmühle, die für einen europäischen Schauplatz stehen könnte. Dazu Sonne wie in Afrika, Winter wie in Russland und ein Dschungel, wie man ihn von einer pazifischen Insel kennt.

Hinweise für ein Setting im zweiten Weltkrieg sammeln sich und es scheint, dass der Teaser in Warzone die gleiche Sprache spricht.

Habt ihr diesen oder andere Teaser schon selbst in CoD Warzone gesehen? Welches Setting wünscht ihr euch für das CoD, das 2021 erscheinen soll? Schreibt und eure Meinung zum Thema doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Mitgliedern der Community darüber aus.