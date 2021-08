Am morgigen Donnerstag, 12. August, startet die neue Season 5 2021 von Call of Duty: Warzone. MeinMMO zeigt euch im Überblick, was die neue Season bringt und welche Gerüchte im Umlauf sind.

Was geht bei Warzone? Das Battle Royale von Call of Duty steht kurz vor seiner 5. gemeinsamen Season mit Black Ops Cold War und bringt einen ordentlichen Schwung Neuerungen ins Spiel. MeinMMO zeigt euch in dieser kurzen News, was Season 5 in Warzone bringt.

Wann startet Season 5? Schon morgen, am 12. August, geht die neue Season an den Start. Das Update und der Content gehen wahrscheinlich um 6 Uhr morgens online. Hier findet ihr die Roadmap und einen tieferen Einblick in den kommenden Content.

Warzone: Bestätigter Content in Season 5

Mobile Schauplätze, die jedes Match anders sind

Neuer Battle Pass und vier neue Waffen

2 eigene Perks für Warzone

Frischer Gulag

Event zur Mid-Season „The Numbers“

Neuer Modus „Kollision“

Welche neuen Schauplätze kommen in Season 5? Die neuen Schauplätze sind „Mobile Übertragungsstationen“ die in jedem Match an einem anderen Ort stehen. Es gibt heißen Loot und offenbar senden die Stationen ein Signal an andere Teams, wenn man sich bedient.

Was ist mit dem frischen Battle Pass und den neuen Waffen? Wie jede Season könnt ihr einen neuen Battle Pass mit 100 Stufen freispielen. Mit dabei sind 2 neue Waffen – die MP TEC-9 und das Sturmgewehr EM2. Gleich zum Start der Season gibt es zudem den Gehstock als neue Nahkampfwaffe und später kommt noch die Pistole Marshal. Ein Trailer des Battle Pass ist bereits im Umlauf:

Was ist das mit den neuen Perks in Warzone? Erstmals kriegt Warzone eigene Perks:

Kampfspäher – Getroffene Feine sind markiert

Gehärtet – Ihr braucht nur noch 2 Panzerplatten für volle Rüstung

Einen tieferen Ausblick auf die Perks findet ihr hier: Season 5 bringt erstmals 2 eigene Perks für CoD Warzone – Das können sie.

Wie sieht der neue Gulag aus? Der neue Gulag nimmt sich die Karte „Rush“ als Vorbild. Im Gegensatz zum aktuellen Hijacked-Gulag dürfte die Rush-Variante offener sein, mit vereinzelten Deckungs-Elementen auf der Map verteilt.

Was ist das für ein Event? Zur Mid-Season startet mit „The Numbers“ ein neues Live-Event. Durch das Event treibt CoD die Hintergrund-Story voran, allerdings ist noch nicht allzu viel dazu bekannt. Die neuen mobilen Sendestationen und die Red Doors haben auf jeden Fall irgendwas damit zu tun. Wahrscheinlich könnt ihr euch wieder thematische Cosmetics erspielen.

Was ist das für ein neuer Modus? „Kollision“ ist eine Weiterentwicklung des Rumble-Modus der Warzone. 50vs50-Spieler jagen Punkte für den Sieg und das Spielfeld ist eine zufällige und abgegrenzte Region auf der großen Map Verdansk. Im Gegensatz zu Rumble sollen bei Kollision mehr Mechaniken des normalen Battle Royale zur Verfügung stehen. Ping-System, Aufträge, Kauf-Stationen, Fahrzeuge – alles ist aktiviert und soll Kollision zu einem Team-Deathmatch mit Battle-Royale-Feeling machen.

Die komplette Übersicht zur Season 5 inklusive Black Ops Cold War findet ihr hier:

CoD Cold War & Warzone: Alles, was wir zur Season 5 wissen – Start, Leaks, Battle Pass

Warzone: Gerüchte zur Season 5

Neues Call of Duty feiert Reveal

Next-Gen-Upgrade

Was ist das mit dem neuen CoD? So ziemlich genau vor einem Jahr, im August 2020, startete die Jagd auf den Reveal-Trailer von Black Ops Cold War. Content Creator bekamen mysteriöse Boxen nach Hause geschickt und nach einer Woche voller Easter Eggs und Rätsel im Stil der 80er, zeigten die Entwickler über ein Live-Event in Warzone den ersten richtigen Trailer im Battle Royale.

Für Season 5 erwarten einige Leaker aus dem CoD-Umfeld etwas Ähnliches. Auf Twitter geistert ein Tweet herum, der den Reveal des neuen CoDs auf den 19. August terminiert. Der Tweet ist mittlerweile offline und es gab auch keine Quelle zu der Infos. Trotzdem wirbelte die Infos viel Staub auf:

Was ist das mit dem Next-Gen-Upgrade? Ebenfalls unbestätigt ist das Upgrade von Warzone auf das technische Niveau der PS5 und Xbox Series. Durch den Fund eines Spielers rückte dieses Gerücht in den Mittelpunkt und ein Mitarbeiter von Activision reagierte sogar auf den „Leak“. Mehr Infos dazu findet ihr in unserem Artikel zum Thema: CoD Warzone bekommt wohl Next-Gen-Upgrade zu Season 5, aber was ist mit FoV?

Warzone geht in das nächste Kapitel und zeigt eine respektable Sammlung an Neuerungen. Spannender sind jedoch wie so oft die Gerüchte aus dem Hintergrund. Sollte das neue CoD tatsächlich in Season 5 vorgestellt werden und bekommt eine ähnliche Showeinlage wie damals Cold War, dann solltet ihr das auf keinen Fall verpassen.

Ob CoD 2021 tatsächlich einen Warzone-Reveal bekommt oder eure Next-Gen-Konsole bald mehr Arbeit beim Ausführen des Battle Royale leisten muss, erfahrt ihr wie immer auf MeinMMO.