Call of Duty: Vanguard vorbestellen – Editionen, Preise, Vorbesteller-Boni, Beta

Der neuste Teil der „Call of Duty“-Reihe heißt Vanguard und erscheint am 5. November 2021 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S.

Was ist CoD Vanguard? Das neue Call of Duty 2021 findet wieder in einem Weltkriegs-Szenario statt, nachdem Modern Warfare (2019) die moderne Welt und Cold War (2020) den Kalten Krieg behandelten.

Ihr erhaltet in CoD: Vanguard einen umfangreichen Multiplayer mit 20 Maps bereits zu Release sowie eine Singleplayer-Kampagne. In der Story bahnt ihr euch als internationales Team „Task Force One“ einen Weg nach Berlin durch verschiedene Fronten.

Auch ein Zombie-Modus ist wieder an Bord. Die Enthüllung des neuen CoD lief am 19. August im vollen Umfang. Wir haben in unserem Ticker alle wichtigen Infos des Abends für euch zusammengefasst.

CoD Vanguard erscheint am 5. November 2021. Doch bereits jetzt könnt ihr euch den neuen Shooter vorbestellen.

CoD Vanguard vorbestellen für PC, PlayStation und Xbox

Was sind die Editionen und Preise? CoD Vanguard wird in drei verschiedenen Versionen erscheinen – zu verschiedenen Preisen. Wir haben diese hier für euch aufgelistet:

Standard-Edition: 59,99 € (PC); 69,99 € (PlayStation und Xbox)

Cross-Gen-Edition: 79,99 € (nur PlayStation und Xbox)

Ultimate-Edition: 99,99 € (PC); 109,99 € (PlayStation und Xbox)

Die Standard-Edition enthält lediglich das Spiel sowie 5 Stunden doppelte EP. Das Cross-Gen-Bzundle enthält CoD Vanguard für jeweils beide Generationen eurer Konsolen: PS4/PS5 bzw. Xbox One und Xbox Series X|S.

In der Ultimate-Edition sind zusätzlich das „Einsatzgruppe 1-Paket“ enthalten, 5 Stunden doppelte Waffen-EP und das Battle-Pass-Bundle. Die Ultimate-Edition ist ebenfalls Cross-Gen.

Alle Pakete enthalten zudem einige Vorbesteller-Boni.

Die Inhalte der Ulitmate-Eidition. Die Operator oben sind das “Einsatzgruppe 1-Paket”.

Wo kann ich CoD Vanguard vorbestellen? Ihr findet den neuen Shooter in den entpsrechenden Shops eurer Plattform:

Vorbesteller-Boni für CoD Vanguard – Vorab-Zugang zur Beta und mehr

Welche Boni gibt es? Wenn ihr eine beliebige Version von CoD Vanguard vorbestellt, erhaltet ihr in jedem Fall Vorab-Zugang zur Multiplayer-Beta. Ihr müsst für die Teilnahme an der Open Beta zwar nicht vorbestellen, erhaltet aber früher Zugang, wenn ihr es tut.

Dazu erhaltet ihr einige Boni für Vanguard und sogar für die Vorgänger-Titel:

Den „Night Raid“-Bauplan für Cold War und Warzone – Eine Maschinenpistole

Das Frontlinie-Waffenpack – Enthält die Bauläne „Shredder“ und „Wildwood“, zwei Maschinenpistolen für Vanguard und Warzone

Arthur Kinglsey vom 9. britischen Fallschirmjägerbattalion als Operator; zu einem späeren Zeitpunkt für Cold War und Warzone

Wann startet die Beta? Bisher gibt es noch kein konkretes Datum für den Release der Beta von CoD Vanguard. Mehr Infos zur Beta sollen im Rahmen eines eigenständigen Multiplayer-Reveals folgen. Wir halten euch hier auf MeinMMO auf dem Laufenden, sobald wir mehr dazu wissen. Solange findet ihr mit unserer Bestenliste genug Beschäftigung, bis ihr endlich ins neue CoD eintauchen könnt:

