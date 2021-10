Das Battle Royale Warzone ändert sich noch in diesem Jahr grundlegend. Mit dem neuen Call of Duty: Vanguard bekommt Warzone die neue Grafik-Engine und als Vorbild für das Spielerlebnis nehmen die Entwickler den Multiplayer des neuen CoDs. MeinMMO fasst die 5 wichtigsten Änderungen zusammen, die uns möglicherweise bevorstehen.

Wann und wie startet die „Fusion“? Die bisherigen Aussagen der Entwickler dazu, wann und wie Call of Duty: Warzone mit Vanguard anders wird, lassen viel Raum für Spekulation:

Wann: „Am Ende des Jahres“ oder „in der Nähe vom Vanguard-Release“

„Am Ende des Jahres“ oder „in der Nähe vom Vanguard-Release“ Wie: „Mit der Veröffentlichung von Vanguard wollen wir sicherstellen, dass das Spielgefühl und der Charakter des Spiels über das Multiplayer-Erlebnis hinaus in Warzone hineinreicht.“ Quelle: Multiplayer-Reveal Vanguard via YouTube

„Mit der Veröffentlichung von Vanguard wollen wir sicherstellen, dass das Spielgefühl und der Charakter des Spiels über das Multiplayer-Erlebnis hinaus in Warzone hineinreicht.“

Wir wissen also nicht, wann genau Warzone und Vanguard verschmelzen, noch kennen wir die konkreten Details der Umstellung.

Wir wissen aber: Warzone bekommt die Vanguard-Engine und soll sich ganz ähnlich anfühlen wie der Multiplayer. Außerdem kommt eine neue, große Map, das Anti-Cheat-System „RICOCHET“ und die alten Waffen und Cosmetics bleiben im Spiel.

Mit den bisher vorhandenen Infos haben wir uns das Battle Royale angeschaut und für euch die 5 wichtigsten Änderungen zusammengefasst, die Warzone wohl mit der Fusion von Vanguard durchmachen wird:

1. Neue Map mit frischem Setting

In puncto neue Map ist bereits das Meiste geklärt. Das Update mit der Umstellung auf Vanguard nennt sich „Pacific-Update“. Statt der grauen Stadt „Verdansk“, geprägt von der kommunistischen Misswirtschaft dieser Zeit, spielt Warzone am Ende des Jahres auf einer grünen, farbenfrohen Pazifik-Insel.

Beim Setting ist das alles noch nicht so sicher. Bei der Umstellung auf Cold War ging Warzone auch in das „Kalter Krieg“-Setting über. Doch die ersten Bilder der neuen Map lassen teilweise Zweifel aufkommen, ob Warzone wirklich in die 40er Jahre geht:

Die Kino-Front wirkt zu modern.

Große Parabolantennen auf der rechten Seite.

Moderner Gabelstapler links zu sehen.

So wirkt das Gebäude, das wohl ein Kino ist, etwas zu modern für die 40er. Leuchtstoff-Röhren gab es zwar schon und auch die Farben – Rot mit Neon-Gas, Blau mit Xenon-Gas – standen zur Verfügung. Doch die Fertigung der Röhren mit den geschwungenen Glasröhren ist nicht typisch für die 40er.

Ähnlich sieht es mit den Parabolantennen aus, die auf dem zweiten Bild zu sehen sind. Diese Art der Antennen gab es zwar in den 40er schon, hatten ihren Durchbruch jedoch erst mit der Entdeckung und intensiven Nutzung der Mikrowellen – nach dem Zweiten Weltkrieg. So ganz passen die großen Antennen nicht ins Bild.

Auf Bild 3 ist links ein moderner Gabelstapler zu sehen. Auch hier gilt: Die Technik und die Idee dafür gab es schon, doch das Design des Staplers passt nicht in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Das Teil auf dem Bild wirkt eher wie ein moderner, Batterie-betriebener Gabelstapler.

Sicher ist: Endes des Jahres geht die Warzone in den Pazifik. Die Zeit-Periode lässt sich bisher aber noch nicht sicher einordnen. Aufgrund der vielen modernen Elemente, die Warzone mit in das Setting des Zweiten Weltkrieges bringen würde, ergibt es Sinn, Warzone zu unserer Zeit spielen zu lassen. Doch für eine sichere Aussage fehlen bisher die Infos.

2. Neue Grafik mit überarbeitetem Gameplay

Auch beim Thema Grafik-Engine gibt es noch viele ungeklärte Fragen. Warzone soll auf die neue Grafik umgestellt werden, aber in welchem Umfang?

Im Moment sieht es so aus, als würde Warzone das Gameplay aus dem Multiplayer 1 zu 1 übernehmen – ähnlich wie damals bei Release. Warzone war quasi ein „Battle Royale“-Klon von Modern Warfare, dem CoD aus 2019. Sogar das Waffen-Balancing hing zusammen und Änderungen im Multiplayer galten auch für Warzone und umgekehrt.

Cold War wiederum hat sein eigenen Ding gemacht und so waren die Waffen im Multiplayer immer etwas anders als in Warzone und auch die Grafik-Engine kam nicht zum Battle Royale.

Mit Vanguard übernimmt Warzone wohl alles – vom Movement, über die neuen Perks bis hin zur frischen Grafik auf dem neusten Stand der Technik. Ein paar dieser kleinen Änderungen mit großen Auswirkungen haben wir bereits näher untersucht:

Wollt ihr euch ein wenig Gameplay der Vanguard-Beta ansehen und damit auch, wie Warzone Ende des Jahres aussieht, binden wir euch hier 10 Minuten Beta-Gameplay ein:

3. Neue Waffen mit 10 Aufsätzen

Bei den Waffen gibt es ebenfalls noch einige Unklarheiten, doch auch hier sind bereits einige Fakten sicher:

Alle Waffen aus Vanguard kommen zu Warzone

Vanguard-Waffen haben in Warzone 10 Aufsätze

Alle alten Waffen bleiben im Spiel

Die ersten beiden Vanguard-Waffen gibt es bereits in Warzone und das StG 44 kam auch direkt mit einer Komplett-Ausstattung von 10 Aufsätzen:

Der Laser-Aufsatz macht Platz für die Munitionsarten und die Extra-Aufsätze aus Modern Warfare kehren mit Vanguard zurück. Besonders die Munitionsarten sind spannend für das Gameplay einer neuen Warzone. Die Vanguard-Waffen könnten Feuerschaden ins Battle Royale bringen oder Kugeln, die Gegner verlangsamen.

Wie das aber mit den alten Waffen zusammenpasst und wie der Waffenschmied das mit den zusätzlichen Plätzen löst, bleibt noch unklar.

Nach aktuellem Stand bleiben die alten Waffen hingegen genauso, wie sie sind – mit 5 Aufsätzen. Eure alten Waffen-Skins verfallen ebenfalls nicht und lassen sich in Warzone ohne Probleme einsetzen, aber nicht in Vanguard.

4. Neue Perks für andere Loadouts

Für diese Änderung gibt es bisher nur wenig konkrete Anhaltspunkte. Doch die Perks sind ein wichtiger Bestandteil des Gameplays und beeinflussen auch andere Mechaniken wie Schritt-Lautstärke, Mini-Map oder Bewegungsgeschwindigkeit. Mit einer neuen Engine ändern sich solche Dinge und die Beta hat auch schon gezeigt, dass sich einiges ändert.

Ob die alten Gameplay-Systeme mit der neuen Technik noch wie gewohnt funktionieren, ist eher unwahrscheinlich. Trotzdem gibt es hier mehrere Möglichkeiten:

Warzone hat sein ganz eigenes Perk-System, das sich an dem alten orientiert

Die neuen Perks von Vanguard gibt es auch in Warzone, vielleicht mit kleinen Anpassungen

Das derzeitige Perk-System kommt auch zur neuen Warzone

Dass die Entwickler die Perk-Systeme von Multiplayer und Warzone trennen können, hat die Einführung von 2 Warzone-exklusiven Perks bewiesen. Doch mit welchen Perks ihr am Ende des Jahres eure Loadouts vollstopft, bleibt offen. Übrigens sind „Geist“ und „Overkill“ in Vanguard in zwei unterschiedlichen Perk-Kategorien.

5. Neues Anti-Cheat für den Cheater-Kampf

Eine der größten Baustellen der „alten“ Warzone sind Cheater. Und mit einem komplett neuen Anti-Cheat-System möchte Call of Duty die Betrüger stärker angehen und neues Vertrauen schaffen.

Teil des neuen Systems mit dem Namen „RICOCHET“ ist auch ein Kernel-Treiber. Der Treiber soll auf dem PC die Interaktionen von Anwendungen mit den CoD-Spielen überwachen. Allerdings handelt es sich bei dem neuen Anti-Cheat um mehr als den PC-Treiber.

Die komplette Sicherheits-Infrastruktur soll verbessert werden und diese Entwicklung besteht aus mehreren Teilen:

Serverseitige Analyse-Tools

Verbesserte Untersuchungsprozesse

Erhöhung der Konto-Sicherheit

Kernel-Treiber auf dem PC

Was bleibt wie immer? – Battle Pass, Prestige, Gameplay-Elemente

Der Battle Pass ist wieder mit dabei und alles deutet auf ein Live-Season-System hin, wie es Modern Warfare 2019 eingeführt hat. Auch das bekannte Fortschritts-System bleibt im Spiel und wird sogar noch ausgebaut – eure Vanguard-Operator haben dann ebenfalls Level und euer Account-Level und der Battle Pass lassen sich in den beiden letzten CoDs steigern:

Fortschritts-Systeme Account-Level Battle Pass Waffen-Level Operator-Level

CoD-Level-Verbund Modern Warfare von 2019 Cold War von 2020 Vanguard von 2021 Battle Royale Warzone



Die Items aus dem Battle Pass könnt ihr jedoch nur in Vanguard und Warzone verwenden. Das gilt generell die Cosmetic-Pakete: Alle lassen sich in Warzone verwenden, aber gehören immer nur zu einem Premium-Titel. Ein Skin-Paket aus Cold War funktioniert nicht Vanguard.

Was mit dem Prestige-System passiert, lässt sich aktuell noch nicht sagen. Zum Start seid ihr auf jeden Fall Stufe 1 und müsst die Vanguard-Ausrüstung erst freispielen. Ob ihr mit Erreichen der Prestige-Belohnungen dann weiter an eurem Level aus der „Cold War“-Ära arbeiten könnt, lässt sich aber noch nicht sagen.

Bei den Gameplay-Elementen für den „Battle Royale“-Modus dürfte sich ebenfalls wenig ändern:

Cash

Aufträge

Loadout-Lieferungen

der Gulag

Diese Basis-Mechaniken dürften weiterhin im Spiel bleiben, auch weil sie wichtige Alleinstellungs-Merkmale von Warzone sind, mit denen sich das Battle Royale von seiner Konkurrenz unterscheidet. Hier wären jedoch einige Änderungen denkbar, wie andere Items an den Kauf-Stationen oder neue Arten Aufträgen.