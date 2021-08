Es ist so weit, Call of Duty: Vanguard wurde offiziell enthüllt. Mit dem Reveal gehen endlich auch erste wirklich handfeste, offizielle Infos rund um die Inhalte einher. Auch das Release-Date ist jetzt bekannt. Erfahrt hier, was euch im Multiplayer, im Singleplayer und ja, auch im Zombies-Modus des neuen CoD ab November 2021 erwartet.

Darauf haben viele gewartet: Soeben fand der Reveal des neuen Call of Duty 2021 mit dem Namen Vanguard statt, zahlreiche Details wurden dabei preisgegeben und es gab einen Reveal-Trailer. Die Infos sollten den ersten Hunger der Fans vorerst stillen und die ein oder andere brennende Frage nun endlich auch offiziell beantworten. Eine der spannendsten Fragen ist dabei traditionell die nach dem Release-Date – wie lange müssen wir nun auf den Release warten?

Das Call of Duty Vanguard Release Datum: Das neue CoD-Vanguard erscheint am 5. November 2021.

Nachdem das nun geklärt ist: Nachfolgend findet ihr die wichtigsten verfügbaren Infos zu CoD Vanguard kompakt zusammengefasst.

CoD Vanguard – Generelle Infos

Auf welchen Plattformen erscheint CoD Vanguard? Call of Duty: Vanguard erscheint für die PS5, die PlayStation 4, die Xbox Series X|S, die Xbox One sowie für den PC via Battle.net.

Wie sieht es mit Post-Launch-Content aus? Auch Vanguard hat nach dem Launch gemeinsam mit Warzone einen prall gefüllten Kalender an freien Post-Launch-Inhalten zu bieten, darunter

neue Karten

neue Modi

neue Playlists

zeitlich limitierte Events

saisonale Events

Community-Feierlichkeiten

und mehr

Technische Details: Das Wichtigste in Kürze: Vanguard baut auf einer aufgewerteten Engine von CoD Modern Warfare aus dem Jahr 2019 auf. Auch das Gunplay ist sehr stark an Modern Warfare angelehnt und baut auf dessen System auf, wurde aber an zahlreichen Stellen ausgebaut und verbessert.

So ist es beispielsweise wie in MW 2019 möglich, die Waffe taktisch nachzuladen, während man das Schießeisen im Anschlag hält, man kann die Waffen auflegen (nun aber großzügiger) oder auch aus der Deckung heraus blind über Kopf schießen.

Zudem bietet Vanguard so viel zerstörbare Umgebung wie noch nie ein CoD zuvor. Tische (mit allem, was draufsteht), Stühle, Bücherregale, vernagelte Fenster – all das kann großzügig durch Beschuss oder Explosionen zerstört werden und sorgt für mehr Immersion und taktische Möglichkeiten:

Bücher, Äpfel, Weinflaschen fliegen durch die Gegend

zerschossene Fensterabdeckungen, Regale, Trennwände oder anderes Mobiliar öffnen je nach Zerstörungsgrad neue Sicht- und Schussfelder, wodurch sich auch jede Partie etwas anders spielt

Das Ganze erreicht zwar noch lange nicht das Level von Battlefield (ihr könnt keine Steinwände oder gar ganze Gebäude vernichten), die Zerstörung sieht aber trotzdem cool und immersiv aus und hat zudem Auswirkungen aufs Gameplay.

Auch interessant: Vanguard soll auf allen Konsolen mit 60 FPS laufen. Die PC-Fassung soll eine komplett optimierte Erfahrung bieten und wird von Beenox entwickelt.

Anmerkung des Autors: Ich durfte bereits Gameplay von Call of Duty: Vanguard sehen. Gespielt wurde eine Singleplayer-Mission, in der US-Fallschirmjäger bei Nacht in der Normandie landen. Und ich muss sagen: optisch sieht das Spiel absolut fantastisch aus – nicht nur für CoD-Verhältnisse, sondern ganz allgemein. Schatten, Nebel, Rauch, Lichteffekte – das alles sieht bei Vanguard in meinen Augen deutlich besser aus, als bei allen anderen Serien-Ablegern zuvor.



Mein persönliches Highlight war ein feindlicher deutscher Soldat, der sich hinter einem auf einer Wäscheleine hängen Bettlaken bewegte und dessen Silhouette dynamisch auf das im Wind wehende Wäschestück projiziert wurde. Manche Szenen sahen fast schon fotorealistisch aus, einige Kollegen fragten sogar ungläubig nach, ob es tatsächlich eine Live-Mission ist, die wir da sahen und keine gerenderte Cutscene.



Kurzum: Zumindest optisch dürfen alle Fans von Call of Duty auf PC und der aktuellen Konsolengeneration ein echtes Highlight erwarten.



Übrigens, nicht nur ich sehe das so, sondern auch so manch ein anderer, der das neue CoD bereits erleben durfte – beispielsweise auch der bekannte Leaker Tom Henderson:

Worum geht es in CoD Vanguard überhaupt? Das neue CoD Vanguard spielt wie erwartet im 2. Weltkrieg, allerdings NICHT wie durch einige Leaks vermutet in einer alternativen Realität à la Wolfenstein. Das Spiel ist historisch inspiriert, stellt aber keine wirklichen Ereignisse oder Personen des 2. Weltkrieges dar.

Die Spieler durchleben dabei im Rahmen der Story die Ursprünge militärischer Spezialeinheiten, wie wir sie heute kennen. Im Multiplayer werden die Spieler dann selbst zu Special Forces Operators. Auch eine Zombie-Erfahrung ist mit an Bord.

CoD Vanguard – Das bietet der Singleplayer

Die Story von Vanguard: Die Kampagne dreht sich um die Geburt von Special Forces. Das Ganze erlebt man durch die Augen einer multinationalen Gruppe von Soldaten, die sich als Task Force One ihren Weg nach Berlin bahnen.

Das Team, bestehend aus einem Briten, einer Russin, einem Amerikaner und einem Australier – allesamt spielbare Charaktere – kämpft sich dabei über die 4 wichtigsten und entscheidenden Schlachtfelder des 2. Weltkrieges:

Ostfront

Westfront

Afrika

Pazifik

Letztendlich sind sie aber unterwegs nach Berlin und sollen dort ein potenziell kriegsentscheidendes Geheim-Projekt der Nazis sabotieren.

CoD Vanguard – Das bietet der Multiplayer

Traditioneller Multiplayer: Im MP spielt man dann die Special Forces, deren Entstehung man in der Kampagne durchlebt.

Die wichtigsten Säulen des klassischen Multiplayer sind dabei:

Vanguard kommt direkt zum Launch mit stolzen 20 Multiplayer-Karten. 16 davon sind 6vs6 Kern-Maps, die restlichen 4 sind für ein kleineres Format gedacht. Das dürfte die meisten Fans erstmal zufriedenstellen. Denn das letzte Mal, das ein CoD-Ableger mit 16 6vs6-Maps startete, war Modern Warfare 3 aus dem Jahr 2011. Es wird also das größte CoD der letzten 10 Jahre. Nur zum Vergleich: Black Ops Cold War startete im vergangenen Jahr mit insgesamt 8 Karten.

Neues taktisches Gameplay: Das beliebte Gunsmith-Feature aus Modern Warfare kommt zurück, aber mit mehr Optionen. Es wird beispielsweise individuelle Ballistik und verschiedene Munitionstypen geben. Hinzu kommen die sogenannten reaktiven Umgebungen, die einen noch nie da gewesenen Zerstörungsgrad der Spielumgebung ermöglichen.

Dadurch und durch komplett neue Modi sollen neue Spielweisen Einzug ins Spiel halten

Einer dieser Modi ist der besondere Champion-Hill-Modus. Laut offiziellem Call of Duty Blog handelt es sich dabei um eine Evolution des 2vs2-Gunfight-Modes aus Modern Warfare. Champion Hill soll schnelle Action in kleinen Squads liefern, wo 8 Teams in einer Serie von 2vs2-Kämpfen gegeneinander antreten. Das letzte Team, das steht, gewinnt. Mehr Infos sollen im Zuge eines eigenständigen Multiplayer-Reveals folgen

Ihr entscheidet, wie ihr Vanguard erleben wollt: Im Vanguard-Multiplayer wird es 3 verschiedene Combat Pacinngs (Kampf-Tempo – eine Art Filter, für die man sich entscheidet) geben, die dann darüber entscheiden, wie man das neue CoD erlebt – abhängig vom individuell bevorzugten Spielstil und Tempo. Damit will man eine einen hohen Grad an Abwechslung bieten – möglichst für jeden Geschmack.

Blitz In dieser Casual-lastigen, kurzweiligen Erfahrung erwartet euch eine nie endende und höchstmögliche Anzahl von Spielern auf einer Map, ihr habt also ständig jemanden vor dem Lauf, es gibt kaum Begrenzungen – sprich Chaos pur und Non-Stop-Action

Tactical Das absolute Gegenteil von Blitz – die Intensität des Kampfes steht hier im Vordergrund. Ihr trefft seltener auf Gegner, jede Kugel zählt und ist tödlicher, alles ist viel taktischer. Im Prinzip ähnlich wie Hardcore.

Standard die bisher bekannte, normale Art und Weise, Call of Duty zu spielen – nicht zu chaotisch, nicht zu schnell, nicht zu langsam/taktisch.



Warzone: Das hauseigene Battle Royale Warzone fungiert weiterhin als Bindeglied zwischen den großen, jährlichen Releases und wird dann Vanguard, Cold War und Modern Warfare miteinander verknüpfen.

Weitere ausführliche Details gibt es in diesem separaten Artikel: Warzone bringt mit CoD Vanguard endlich das, was alle wollen – Anti-Cheat & neue Map

CoD Vanguard – Das wissen wir über Zombies

Erstes Zombies-Crossover: CoD Vanguard wird auch eine Zombies-Erfahrung bieten. Im Rahmen des beliebten Modus soll dann der Prolog zur Geschichte von Zombies in Black Ops Cold War erzählt werden.

Das Coole dabei: Treyarch, im Prinzip die “Urväter” des Zombie-Modus, sind bei der Entwicklung des Crossovers federführend und helfen dabei, die Untoten-Story von Vanguard mit der von Cold War zu verknüpfen.

Es soll eine zusammenhängende, kontinuierliche Geschichte entstehen – aber auch ein brandneues Zombie-Erlebnis mit innovativen Entwicklungen beim Kern-Gameplay

Traditionell wird es aber auch in Vanguard-Zombies darum gehen, einen erbarmungslosen Ansturm der Untoten zu überleben.

Was haltet ihr bisher vom neuen Call of Duty 2021? Spricht Vanguard euch an oder trifft ein Setting im 2. Weltkrieg eher nicht euren Geschmack? Oder interessiert euch eh nur das Battle Royale Warzone? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.