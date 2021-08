CoD Warzone startet großes Live-Event und schenkt euch Skins – So kriegt ihr sie

Call of Duty: Warzone hat die Season 5 eher ruhig begonnen. Doch am Donnerstag, 19. August, soll ein Live-Event Stimmung auf das neue CoD: Vanguard machen. Es wird einen besonderen Spielmodus mit speziellen Regeln geben und Belohnungen stehen auch auf dem Programm. MeinMMO hat die Details.

Was geht bei Warzone? Die neue Season 5 läuft in Call of Duty: Warzone seit ein paar Tagen und steuert auf ein großes Highlight zu. Am Abend des 19. August startet ein großes Live-Event zur Enthüllung des neusten CoD-Titels: Call of Duty: Vanguard.

Wie beim Reveal-Event von Black Ops Cold War im letzten Jahr, erwartet euch ein besonderer Spielmodus, der über einen begrenzten Zeitraum läuft und am Ende wahrscheinlich den ersten richtigen Trailer zum neusten CoD serviert. Wie ihr mitmacht, was passieren könnte und wie ihr euch kostenlose Event-Belohnungen sichert, zeigen wir euch auf MeinMMO.

Wie kann ich teilnehmen? Das Event startet am Donnerstag um 19:30 Uhr in Warzone. Grundsätzlich ist das Event offen und frei für alle. Bei den letzten zeitbegrenzten Events war die Server-Warteschlange lang und teilweise konnten Spieler das Event verpassen, weil sie nicht auf den Server gekommen sind.

Das solltet dieses Mal aber nicht passieren. Der Event-Modus ist offenbar auch am Wochenende verfügbar und wenn ihr nicht zum Start dabei seid, bekommt ihr trotzdem die Chance auf eine Teilnahme und die Belohnungen.

Warteschlangen können zum Event-Start jedoch möglich sein. Wollt ihr die Premiere erleben, loggt euch früh ins Spiel ein, vielleicht schon gegen 19 Uhr. Wenn ihr gegen 19:30 Uhr in der Lobby seid, dürfte nichts mehr schiefgehen.

Um 19:30 Uhr gibt es dann wahrscheinlich ein kleines Listen-Update, das den Event-Modus in die Playlist bringt. Startet nicht einfach ein Match um 19:30 Uhr, sondern wartet, bis der Spielmodus am Start ist. Auf MeinMMO werden wir einen Ticker mit den wichtigsten Infos aufsetzen, mit denen ihr die Ereignisse verfolgen könnt.

Panzerzug könnte durch Verdansk tuckern

Was passiert da? Das lässt sich noch nicht ganz sicher sagen. Doch es gilt als sicher, dass ein Event-Modus startet, der bestimmte Aufgaben von euch verlangt und am Ende den Trailer des neuen CoD: Vanguard vorführt. Im letzten Jahr bei Cold War war der Modus mehr oder weniger komplett durchgescriptet. Das erlaubte ein gewisses Story-Telling mit einem Finale im Stadion. Das Match endete mit dem ersten Trailer.

Call of Duty gibt jedoch eine kleine Vorschau auf den Event-Modus. In einem Blog-Eintrag heißt es: „Informationen von der Front haben aufgedeckt, dass eine neue Art von Waffe zu diesem Schauplatz [Verdansk] kommt. Wir haben sie noch nicht gesehen, aber wir wissen, dass es größer ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Seid bereit, euer Squad zusammenzustellen und das Ziel abzufangen und zu neutralisieren. Das wird wahrscheinlich ein koordinierter Kampf, in denen alle Squads zusammenarbeiten, um den Job zu erledigen.“ (via callofduty.com)

Dazu folgendes Foto:

Dataminer fanden schon vor dem Start der abgelaufenen Season 4 Hinweise zu einem Panzerzug in den Daten mit Bezug auf ein mögliches Reveal-Event von CoD: Vanguard. Da die gepunktete Strecke den Gleisen in Verdansk folgen, scheint das aktuell eine naheliegende Option zu sein.

Warzone-Belohungen im Live-Event

Wie bekomme ich die Belohnungen? Die Belohnungen sind für alle Teilnehmer am Event gedacht. Spielt das Event am Donnerstag oder am Wochenende um folgenden Cosmetics einzusacken:

Skin für das Motorrad

Eine Uhr

Bauplan für ein Messer

Waffenbauplan

Auf Twitter könnt ihr die Items schon vorher inspizieren. Schaut euch die Bilder ganz genau an, dann findet ihr alle 4 Cosmetics:

Damit es sich für euch lohnt, schon früher in Warzone einzusteigen, startet um 18:30 Uhr ein Bonus-Event mit doppelten Erfahrungspunkte. Offenbar ist für eine Stunde doppelte Waffen-, Account- und Battle-Pass-XP aktiviert.

Das Event im letzten Jahr zum Reveal von Cold War war sicher eines der Highlights in Jahr 1 von Warzone. Sollte zum Vanguard-Event tatsächlich ein mies gelaunter Panzerzug durch die Stadt heizen, verspricht auch das neue Live-Event eine interessante Erfahrung.

Schaut ihr euch die Sache ingame an und seid am Donnerstag pünktlich mit dabei?