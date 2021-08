Leak zu CoD Vanguard kündigt „Mini Battle Royale” an – Was könnte das sein?

Das neue Call of Duty für 2021, das angeblich Vanguard heißt, soll viele Maps zum Start bringen. Darunter auch “Mini Battle Royale”. Aber wie kann das aussehen?

Was wissen wir zu Vanguard? In den letzten Tagen häuften sich die Leaks und Teaser für den neuen Teil der Call-of-Duty-Serie. Laut Leaks soll es bei dem Eintrag für 2021 um den Titel “Vanguard” gehen.

Leaks sagen, dass Vanguard im 2. Weltkrieg spielt

Erste Assets wurden gefunden, die Soldaten und Schauplätze zeigen

In Warzone starten erste Teaser zum neuen CoD

Der Leaker Tom Henderson machte sich in der Community einen Namen, weil er Infos zu neuen Shootern akkurat und weit vor dem offiziellen Release teilte. Er will nun mehr über die Maps von Call of Duty 2021 wissen.

Leak spricht von “Mini Battle Royale”

Das ist neu: Leaks sprechen davon, dass CoD 2021 direkt zum Launch mit 24 Multiplayer-Maps starten will.

16 von den 20 Maps sollen 6v6-Multiplayer sein

Das sind mehr als Call of Duty: Black Ops Cold War zum Start bot

4 der 20 Maps sollen ein neues “Mini Battle Royal” sein

Diese Map-Informationen teilte der Leaker Tom Henderseon am Abend des 13. August auf Twitter (via Twitter.com). Dabei soll das Mini-Battle-Royale dieselben Mechaniken wie Warzone nutzen. In der Community spekuliert man, dass es sich dabei um vier Ausschnitte der großen Battle Royale-Map von Warzone handeln könnte, die dann in einer “kleineren” Partie mit weniger Leuten gespielt wird.

Andere vermuten, dass es sich dabei schlicht um den Fireteam-Modus handeln könnte (via Twitter.com). Wer es nicht kennt: In Call of Duty: Black Ops Cold War ist Fireteam ein Spielmodus für 40 Teilnehmer, die in 10 Teams mit jeweils 4 Leuten eingeteilt werden. Die Teams müssen Objectives spielen und haben dort auch Fahrzeuge zur Verfügung.

Mit “denselben Mechaniken” könnten Fahrzeuge, Rüstung und Lootkisten gemeint sein.

Der Leaker TheGhostOfHope schreibt auf Twitter zu dem Modus: “Denkt an Fire Team: Elimination 2.0 aber mit Warzone-Mechaniken. Du kannst deine Freunde zurück ins Spiel kaufen. Sei der letzte Überlebende” (via Twitter.com).

Der neue Modus "Double Agent" aus Season 5.

Was stellt ihr euch unter dem “Mini Battle Royale” vor und was für einen Modus wünscht ihr euch für das Call of Duty für 2021? Schreibt uns eure Spekulationen und Wünsche doch hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit der Community zum Thema aus.

Da inzwischen ja auch schon die ersten Teaser zu CoD 2021 in Warzone gezeigt werden, sollte es nicht mehr lange dauern, bis offizielle Informationen zu “Vanguard” vom Entwickler-Team veröffentlicht werden.