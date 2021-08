Alles zur Beta von CoD Vanguard am 10. September – Start, Plattformen & Teilnahme-Bedingung

Call of Duty: Vanguard startet am 10. September in die Beta. An zwei Wochenenden dürfen Interessierte einen Blick auf den Multiplayer werfen und Feedback zum neuen CoD abgeben. Wann die Beta-Phasen starten und unter welchen Voraussetzungen ihr teilnehmen dürft, erfahrt ihr auf MeinMMO.

Wie läuft die Beta ab? Der große Test vor der Veröffentlichung von Call of Duty: Vanguard am 05. November startet am 10. September und läuft in 4 Phasen. Für manche Phasen müsst ihr vorbestellen, andere Phasen laufen nur auf der PlayStation, doch es gibt auch komplett freie Phasen für alle Spieler. Vorher gibt es zudem am 07. September den Multiplayer-Reveal mit Gameplay zu sehen.

Ein Alpha-Test ist ebenfalls geplant: Seid ihr auf der PlayStation unterwegs, könnt ihr euch ab dem 27.08. die Alpha ansehen

Wir zeigen euch hier auf MeinMMO die wichtigsten Infos zur Beta mit Hintergründen zu allen Terminen und Teilnahme-Bedingungen. Sobald es neue Infos gibt, erweitern wir den Artikel entsprechend.

Die Beta-Termine in der Übersicht

CoD Vanguard: Beta / Open-Beta – Infos zu Start und Teilnahme

Welche Beta-Termine sind wichtig? Die 4 Phasen mit unterschiedlichen Teilnahme-Bedingungen finden an folgenden Terminen statt:



– 10. – 13. September: PlayStation-Vorbesteller (Early Access)

– 16. – 20. September: PlayStation Open Beta

– 16. – 20. September: Xbox und Battle.net Vorbesteller (Early Access)

– 18. – 20. Septmber: Open Beta auf allen Plattformen Wie kann ich an der Beta teilnehmen? Sobald die Beta-Phasen starten, findet ihr entweder in eurem Shop auf der Konsole oder im Battle.net den Download zur Vanguard-Beta. Sobald es Infos zum Download oder Pre-Load gibt, tragen wir die Termine und Download-Größen nach. Kann ich teilnehmen, ohne Geld auszugeben? Ja, es gibt 2 komplett kostenlose „Open Beta“-Phasen. Seid ihr auf der PlayStation unterwegs, könnt ihr ab dem 16. September in die Schlacht ziehen, bis zum 20. September. Mit PC oder Xbox kommt ihr vom 18. bis 20. September auf der Server. Was gibt es in der Beta zu sehen? Zum Content der Beta ist noch nichts bekannt – doch es wird ein Multiplayer-Test. Ihr werdet also wahrscheinlich verschiedene Modi auf einer begrenzten Anzahl von Karten testen dürfen. Im letzten Jahr zeigte Black Ops Cold War schon einen guten Teil seines Release-Contents. Gibt es mehr Infos, bringen wir sie in diesem Artikel ein. Was gibt es zur Alpha zu wissen? Die Alpha läuft am Wochenende vom 27. bis 29. August und stellt den neuen „Champions Hill“-Modus vor. Was nach anfänglichen Leaks wie ein „Mini Battle Royale“ für Vanguard aussah, stellte sich als neue Variante für die kleinen Feuergefecht-Modi heraus. Als 2er oder 3er Teams kämpft ihr in einem Turnier-ähnlichen Modus um den Sieg im Finale.

Einen Trailer zum „Champions Hill“-Modus binden wir euch ein, doch es gibt nicht wirklich Gameplay zu sehen:

Die neue CoD-Generation geht zurück zu den Wurzeln und bringt nach 4 Jahren wieder ein Weltkriegs-Setting. Das kam nicht bei allen Spielern gut an und auch wenn ein so großes Spiel wie CoD es nicht allen Spielern recht machen kann, war das Feedback spürbar negativ.

Wenn euch meine Meinung zu dem Thema interessiert und warum die wirtschaftlichen Aspekte klar für das neue Vanguard sprechen, schaut hier vorbei: CoD Vanguard: Fans meckern über den Grund, der das neue CoD für mich erst richtig gut macht