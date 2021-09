Call of Duty: Vanguard bringt den Weltkrieg zurück zu CoD und bietet Schauplätze der größten Schlacht der Menschheit. Ihr kämpft in Europa, Afrika, Russland und...

Wie sehen die übrigen Anforderungen aus? Auch die restlichen Anforderungen erwarten keinen Highend-PC: So braucht ihr mindestens 8 GB Arbeitsspeicher (RAM) für CoD Vanguard, empfohlen werden 16 GB. 8 GB sind mittlerweile in fast jedem Gaming-PC verbaut, wer langfristig zocken möchte, dem empfehlen wir aber ohnehin mindestens 16 GB Arbeitsspeicher.

Vergleichbare Leistung bei aktuellen Grafikkarten bietet etwa die GTX 1650, die auf dem Papier im Schnitt 10 % mehr Leistung als die GTX 960 liefert. Die GTX 1650 ist in vielen Gaming-PCs und auch in einigen Gaming-Laptops verbaut.

Sind das die finalen Systemanforderungen? Nein, Henderson erklärt in einer Anmerkung zum Leak, dass sich die Anforderungen an die Hardware bis zum Release am 5. November noch ändern könnten. Alle Infos zum Release findet ihr übrigens in unserem Überblicksartikel:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Woher stammen die Informationen? Tom Henderson, ein bekannter Leaker, hat jetzt via Twitter ein Bild mit den Systemanforderungen von Call of Duty Vanguard veröffentlicht.

Am 10. September startet das erste Beta-Wochenende in CoD Vanguard und mittlerweile wissen wir sogar, welche Hardware ihr braucht, wenn ihr den Ego-Shooter vernünftig zocken wollt.

Insert

You are going to send email to